Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Поток туристов из России в 2021 году оказался на 60% ниже уровня... 13:16
Представитель Серова рассказал о предстоящей выписке певца после COVID-19 13:16
Посол Германии в Москве одобрил участие Украины в сертификации «Северного... 13:14
Президент ФИДЕ считает, что силы претендентов на шахматную корону примерно равны 13:09
Болтон предложил США найти виллу для Лукашенко в обмен на отстранение от... 13:08
Тренер академии «Краснодара»: где Черников без майки — там... 13:08
Работница хосписа рассказала о том, что говорят люди перед смертью 13:06
Песков прокомментировал испытания лекарства от COVID-19 от Pfizer в России 13:06
В отношении скандальной главы Минкульта Крыма проводят следственные мероприятия 13:06
Песков прокомментировал статью в The Telegraph о «гибридных войнах»... 13:02
Бесплатная ставка 1000 р.
Спорт

Овечкин в кризисе, но «Вашингтон» побеждает

«Вашингтон» в гостях обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Лос-Анджелес Кингз». Российский голкипер Илья Самсонов, чей старт в нынешнем сезоне трудно назвать удачным, одержал вторую победу подряд, став при этом первой звездой игры, сохранив свои ворота в неприкосновенности. А вот у Александра Овечкина наметилась черная полоса — капитан «столичных» не может забить уже на протяжении трех матчей подряд, с каждым днем все сильнее отставая от лидера снайперской гонки Леона Драйзайтля.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Обе команды подошли к матчу в примерно равной форме — калифорнийцы проиграли прошлый матч «Виннипегу» в гостях со счетом 2:3 в овертайме, выдав до этого семиматчевую победную серию. Столичный коллектив также в гостях, также в овертайме и с тем же счетом уступил «Анахайму», однако победная серия «Кэпс» до игры с «Дакс» составляла четыре игры.

Встреча в «Стейплс Центре» началась с массированного наступления хозяев. Российскому голкиперу «Кэпс» Илье Самсонову удалось совершить в первом периоде 14 сейвов, в то время как Джонатан Куик парировал девять бросков команды гостей.

Впрочем, самый убойный момент в первой двадцатиминутке создал Том Уилсон — нападающий «Вашингтона» подобрал шайбу на пятачке, выехал на свободное пространство и нанес хлесткий кистевой бросок.

Во втором периоде обе команды перешли к активным действиям, собрав на двоих пять малых штрафов, три из которых были выписаны арбитрами за грубость. Чаще всех нарушал правила канадский нападающий «Лос-Анджелеса» Филипп Дано. Перевес по броскам во втором отрезке оказался на стороне «Вашингтона» — 11:7.

Третий период начался с атак гостей, пытавшихся реализовать оставшиеся после второй двадцатиминутки секунды большинства. Еще один шанс забросить шайбу в формате 5х4 был у гостей на седьмой минуте, когда Овечкин несколько раз оказывался на ударной позиции, но Александр то попадал в голкипера, то принимал решение не бросать по воротам, а продолжать атаку.

Казалось, что встреча близится к овертайму, ведь ни у одной из команд не было явного преимущества, но за три с половиной минуты до конца основного времени «Вашингтону» удалась голевая атака. Кузнецов зацепился за шайбу у борта, вырезал поперечную передачу на Джона Карлсона, после чего американец набросил на дальнюю штангу, где Гарет Хэтэуэй затолкал ее в ворота — 1:0!

Финальный штурм ворот Самсонова хозяевам не удался — за полторы минуты до окончания игры Карлсон подобрал шайбу после отскока и отдал передачу на Хэтэуэя, который нанес точный бросок из своей зоны по пустым воротам — 2:0.

По итогам встречи лучшим игроком был признан Илья Самсонов. Российский голкипер отразил все 34 броска по своим воротам, опередив в борьбе за это звание Куика и оформившего дубль Хэтэуэя.

После игры Самсонов заявил, что «сухарь» поможет ему почувствовать себя увереннее.

«Для меня это была очень важная игра. Старт сезона у меня не задался. Верю, что по ходу сезона буду играть еще лучше», — приводит слова вратаря The Athletic.

А вот у главной звезды «Кэпс», Александра Овечкина, эта игра не задалась. Капитан столичной команды не может забить уже в третьем матче кряду. Впрочем, это не мешает ему в каждой игре приближаться к какому-либо рекорду.

Для Овечкина матч против «Лос-Анджелеса» стал 1214-м за карьеру в НХЛ. Сейчас Овечкин занимает 109-ю строчку по этому показателю. На 108-м месте располагается Клод Лемье, который провел 1215 игр в лиге. Таким образом, российский форвард сократил отставание до минимума, и получит возможность сравняться с легендарным канадцем уже в это воскресенье.

До сих пор в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ капитан «Вашингтона» не смог забросить шайбу в одно касание из левого круга вбрасывания, который хоккейные болельщики и эксперты прозвали «офисом» Овечкина. Сам игрок заявил, что пытается искать возможности забивать в других ситуациях.

«Иногда нужно просто брать, что дают. Если у меня нет хороших шансов забросить шайбу в большинстве, то я стараюсь найти возможности забивать голы в других ситуациях», – приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

После этой игры «Вашингтон» поднялся на вторую позицию в Восточной конференции, набрав 25 очков. «Лос-Анджелес» с 18 баллами в данный момент находится на девятом месте в Западной конференции.

В следующем матче «Кэпиталз» в гостях сыграют с «Сан-Хосе Шаркс». Встреча пройдет 21 ноября в «САП Центре» (Сан-Хосе). «Лос-Анджелес» в этот же день на своем льду примет »Каролину Харрикейнз».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть