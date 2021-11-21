Оле-Гуннар Сульшер получит от «МЮ» £7,5 млн в качестве компенсации

Увольнение главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера назревало давно, однако финальной точкой в истории норвежского специалиста и английского клуба стал поединок с «Уотфордом» в рамках Английской премьер-лиги, который «Красные дьяволы» разгромно проиграли – 1:4. Тренер проработал с командой три года.

«Оле навсегда останется легендой «МЮ», и мы с сожалением приняли это трудное решение.

Пускай последние недели были разочаровывающими, они не должны затмить всю ту работу, которую он проделал в течение последних трех лет, чтобы заложить фундамент для долгосрочного успеха.

Оле покидает клуб, но мы искренне благодарны ему за приложенные усилия на посту тренера и желаем ему всего наилучшего в будущем. Его место в истории клуба всегда будет неоспоримым – не только потому, что он многого добился в качестве футболиста, но и потому, что он прекрасный человек и тренер, который подарил нам много замечательных моментов», — сказано в сообщении команды.

После матча 12-го тура с «Уотфордом» правление английского клуба провело пятичасовое заседание, на котором разбиралось произошедшее и все проблемы клуба за последние недели. Было принято решение об увольнении специалиста, которое позднее одобрил совладелец «Манчестер Юнайтед»» Джоэл Глейзер. В качестве компенсации за свое увольнение норвежский специалист получит £7,5 млн. Как сообщает издание The Times, в контракте специалиста было прописано, что специалисту выплатят зарплату только за один сезон, несмотря на то, что соглашение было рассчитано до 2024 года.

На следующие матчи команду будет выводить Майкл Кэррик, при этом руководство «Красных дьяволов» намерено искать нового тренера, который мог бы возглавить клуб до конца сезона. В последнее время СМИ сообщали, что «Манчестер Юнайтед» ведет активные переговоры с экс-тренером «Реала» Зинедином Зиданом. Однако французский специалист заявил, что предпочел бы отдохнуть до лета и не возглавлять какой-либо клуб в середине сезона. Как сообщает The Times, семья Глейзеров, владеющая клубом, проинструктировала менеджеров активизировать работу по привлечению француза. Может быть улучшена финансовая сторона договора.

Перед Кэрриком, в свою очередь, стоит сложная задача. Следующий матч команда проведет в рамках группового этапа Лиги чемпионов против «Вильярреала», а следом сыграет с лидером чемпионата Англии «Челси».

Сульшер начал работу в клубе в декабре 2018 года в качестве исполняющего обязанности главного тренера после увольнения с этого поста Жозе Моуринью. В марте 2019 года норвежец был официально назначен наставником английской команды, за которую выступал будучи игроком с 1996 по 2007 год.

Вместе с клубом в качестве главного тренера Сульшер не завоевал ни одного трофея, однако сделал команду игроком топ-4 чемпионата Англии. В свой первый сезон, точнее, его половину, специалист строил команду, но в итоге чемпионат «Манчестер Юнайтед» закончил только на шестом месте, зато следующие два сезона – второе и третье место, что гарантировало команде Лигу чемпионов. А в сезоне-2020/21 «Красные дьяволы», вышедшие из главного европейского турнира в Лигу Европы, добрались до финала турнира, где в затяжной серии послематчевых пенальти (команды пробили по 11 раз) уступили испанскому «Вильярреалу».

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» после 12-ти сыгранных туров занимает седьмую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 17 очков. У команды пять побед, пять поражений и две ничьих. Сульшеру не помог даже Криштиану Роналду, который вернулся в команду в летнее трансферное окно. Специалист не нашел оптимального места для звездного форварда на поле, и в последние недели, по сообщениям СМИ, португалец вместе с еще одним лидером команды Бруну Фернандешом критично высказывался о роли Сульшера в клубе.

А вот в Лиге чемпионов у «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне складывается все не так плохо. Команда возглавляет свою группу после четырех сыгранных встреч и имеет семь очков. Такое же количество баллов набрал «Вильярреал», который идет на второй позиции.