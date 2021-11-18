В «Спартаке» откажутся платить «Аяксу» за трансфер в случае заключения Промеса в тюрьму

18 ноября прокуратура Нидерландов выдвинула официальное обвинение полузащитнику московского «Спартака» Квинси Промесу. Футболист обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений своему кузену и попытке убийства. Ему грозят несколько лет лишения свободы. В этом случае «Спартак» расторгнет трансферное соглашение с «Аяксом» и перестанет платить ему за переход Промеса.

«Окружной прокурор Амстердама решил привлечь к ответственности 29-летнего мужчину из Амстердама за попытку непредумышленного убийства и нападение при отягчающих обстоятельствах. Мужчина подозревается в нанесении ножевого ранения члену семьи. Инцидент с ножевым ранением произошел на семейной вечеринке в Абкауде в конце июля 2020 года. Жертва — двоюродный брат подозреваемого — получил тяжелую травму колена», — говорится в релизе прокуратуры Нидерландов.

При этом, согласно законам страны, личности всех участников дела не раскрываются. Однако все указанные в сообщении обстоятельства указывают на дело нидерландского полузащитника «Спартака» Квинси Промеса — в июле 2020 года на семейной вечеринке футболист как раз поссорился со своим кузеном.

Словесная перепалка перетекла в весьма серьезный конфликт, в ходе которого хавбек схватился за нож и нанес удар, в результате которого повредил родственнику колено.

Ход делу дали только в декабре 2020 года. Сообщалось, что изначально брат Промеса не хотел подавать заявление в полицию, так как гордится достижениями кузена в футболе и не хотел портить ему карьеру. Однако в правоохранительные органы спустя пять месяцев обратился один из свидетелей того инцидента, чье имя не раскрывается. Тогда Промес был задержан и провел три дня в СИЗО, после чего был отпущен, но полиция Нидерландов продолжила расследование.

В «Спартаке» уже отреагировали на информацию об официальных обвинениях в адрес Промеса. Глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов заявил, что футболист продолжает в обычном порядке готовиться к ближайшим матчам команды («Спартак» возвращается к выступлениям в чемпионате России после перерыва на матчи сборных) и что клуб пока не получал официальных извещений от полиции по поводу уголовного дела.

«Промес полностью сосредоточен на предстоящих матчах. Этим делом занимаются его адвокаты, которым он абсолютно доверяет. Что касается сообщений в СМИ, то «Спартак» будет опираться только на официальные запросы компетентных органов, а таких запросов в адрес клуба не поступало.

По нашей информации, продолжается обычная процессуальная история, которая на данный момент ничего не меняет», — приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

Нидерландские СМИ, ссылаясь на законы страны, утверждают, что за совершенное преступление Промесу может грозить до четырех лет лишения свободы. О таком же сроке еще в марте говорил адвокат Иегуди Мошкович, представляющий интересы пострадавшей стороны.

«Это можно квалифицировать как попытку непредумышленного убийства, потому что рядом с местом удара находится артерия, повреждение которой может привести к летальному исходу. Но есть и второй вариант — нападение. За него как раз предполагается максимальное наказание в четыре года заключения. Также Промес может получить и общественные работы», — приводил слова юриста «Чемпионат.com».

На момент совершения преступления Промес был игроком амстердамского «Аякса». В конце февраля 2021 года, несмотря на заведенное уголовное дело, футболист перешел в московский «Спартак», за который выступал с 2014 по 2018 год. Первый матч после возвращения футболист провел уже 28 числа, выйдя в стартовом составе на игру с казанским «Рубином» (0:2).

При этом российский клуб ничем не рискует в связи с уголовным делом Промеса. По крайней мере, так утверждал в марте управляющий директор красно-белых Евгений Мележиков.

«Договорились с «Аяксом», что в случае, если по решению суда Промес не сможет исполнять свои трудовые обязанности, трансферное соглашение расторгается. И все запланированные выплаты просто не производятся. А платежи у нас каждые полгода», — заявил Мележиков «Чемпионату».