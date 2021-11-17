Почему нельзя позволить Карпину уволиться из сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед началом матча отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России, 11 октября 2021 года

Сборная России под руководством Валерия Карпина не смогла пробиться на чемпионат мира по футболу — 2022 напрямую и сыграет в стыковом турнире весной, но сам тренер, несмотря на автоматическое продление контракта, размышляет об уходе. «Газета.Ru» подробно разбирает первые полгода работы специалиста с национальной командой.

Мысли об уходе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после поражения в решающем матче группы Н отборочного турнира к чемпионату мира — 2022 от Хорватии (0:1) пришел на интервью в «Коммент.Шоу».

Более чем полуторачасовой разговор получился откровенным и резонансным. Самыми же громкими словами тренера стало заявление о возможном уходе из национальной команды.

Несмотря на автоматическое продление контакта до весны — на стыковые матчи — и рассуждения президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова о том, что изменений на тренерском мостике может не последовать и в случае непопадания в Катар, сам специалист рассказал о том, что еще только думает, продолжит ли он работу с командой даже в стыках.

Слова Карпина наделали очень много шума, а пресс-служба РФС была вынуждена выступить с чем-то вроде официального заявления в ответ на запрос «Чемпионата»: «Позиция РФС по контракту главного тренера национальной сборной основывается на том, что соглашение, заключенное с главным тренером и тренерским штабом, изначально содержало в себе пункт об автоматической пролонгации в случае выхода национальной сборной в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира, что и произошло по итогам игры в Хорватии».

Поскольку сборная страны зависла в некоторой неопределенности, это хороший повод подвести итоги (скорее всего, промежуточные) работы Валерия Карпина с национальной командой.

Результаты

Главная команда страны под руководством сменившего Станислава Черчесова Карпина показала очень сильные результаты, и этого не отменит поражение в хорватском Сплите.

Статистика уже стала историей: еще никто не начинал на тренерском мостике сборной России с пяти побед при одной ничьей, хотя хорошие старты бывали и раньше. Например, при Олеге Романцеве было пять побед при одном поражении. Отличный импульс дал команде приход Леонида Слуцкого, перезагрузившего сборную после неудачного начала отбора к Евро-2016 с Фабио Капелло.

Если оценивать итог каждого матча, то все будет выглядеть еще лучше. Домашняя ничья с Хорватией (0:0) в дебютной игре Карпина была как минимум неплохим результатом.

Он только принял национальную команду и играл фактически с листа против сильнейшей сборной группы, не уступив ей и сохранив статус-кво — равенство по набранным очкам во главе таблицы.

Дальше в сентябре еще были обыграны с одинаковым счетом 2:0 на выезде Кипр и дома — Мальта. Это очки, которые называются «дежурными». Вопрос необходимости крупного счета можно ставить, но только в разговоре о качестве игры, который пойдет ниже.

Октябрьский отрезок получился еще более впечатляющим: были обыграны Словакия дома (1:0) и Словения на выезде (2:1). Речь о тех командах, которые также являлись изначально нашими соперниками за выход на чемпионат мира.

Еще при Черчесове словакам наша команда успела уступить в гостях (1:2), а словенцы в начале цикла обыграли не кого-нибудь, а саму Хорватию (1:0).

В ноябре состоялась еще одна ожидаемая победа над Кипром, когда права на ошибку уже не было, и россияне выиграли с убедительнейшим счетом 6:0.

До последнего матча в группе все было идеально, но даже поражение в Сплите отправило сборную на вторую строчку, завоеванную при Карпине, — между прочим, достойно.

Путевка в Катар не проиграна, борьба продолжается, и хотя стыковые матчи обещают быть очень тяжелыми и нервными, шансы на успешное выступление в них остаются вполне рабочими.

Вывод: по результату работу Карпина на данный момент можно оценить как вполне хорошую, добротную. Мы не упали ниже своего уровня и ожиданий, не сумев прыгнуть выше головы. Однозначный плюс главному тренеру.

Качество игры

С качеством игры все получилось несколько иначе. Когда Карпин был назначен главным тренером национальной команды, он сразу заявил, что хочет, чтобы его подопечные играли в современный агрессивный футбол. Но получалось это далеко не всегда, даже если оценивать отдельные матчи, не говоря уже о каком-то длинном отрезке.

Первая игра против хорватов дала почву для оптимизма: российские футболисты действительно были смелы, высоко прессинговали соперника, у которого, правда, отсутствовал обладатель «Золотого мяча» Лука Модрич, создали парочку очень хороших моментов и точно были не хуже гостей.

Но уже с Кипром и Мальтой матчи, скорее, не получились. Киприоты вообще во втором тайме «возили» подопечных Карпина, которые, правда, успели к тому моменту создать решающий задел в два мяча.

Слишком многое на поле получалось и у Мальты. Пусть тот матч и мог закончиться с крупным счетом в пользу России (арбитры не увидели, как мяч пересек линию мальтийских ворот в концовке).

Октябрь же и вовсе заставил задуматься. Победа против Словакии случилась благодаря автоголу Милана Шкриньяра (1:0), при этом соперники играли в Казани так, словно они были хозяевами поля, и заслуживали совсем другого результата. России тогда повезло.

А вот против Словении в гостях команда Карпина выдала уже другой футбол и победила заслуженно (2:1), хотя и не смогла удержать перевес в два мяча, что дало нервный второй тайм с отмененным из-за офсайда в несколько сантиметров голом словенцев.

В ноябре с Кипром сборная России провела свой лучший тайм при Карпине — вторую половину встречи. Но в первой после быстрого гола Александра Ерохина все было далеко не так оптимистично. Впрочем, здесь претензии по факту выглядят больше придирками.

Но 90 минут в Сплите абсолютно точно никуда не годятся. Сборная России по игре была просто размазана соперником.

Всего два неточных удара в сторону ворот Иво Грбича против двух с половиной десятков выстрелов по воротам много спасавшего Матвея Сафонова; большой перевес хозяев по владению мячом; чуть больше 50% точных передач у всех игроков сборной России в сумме.

Карпин сам честно дает уничижительную оценку игре его подопечных в том матче. По словам специалиста, это случилось из-за подсознательного страха игроков, которые не выполнили установку, не открывались под передачи и пытались только отбиться вместо того, чтобы идти в атаку самим.

В то же время наставник отметил самоотдачу и прекрасную работу всей команды в обороне и вообще взял вину за результат на себя. Но, так или иначе, футбол сборной точно не порадовал болельщиков, а еще сильно отличался от заявленного самим наставником.

Вывод: стала ли игра сборной России лучше, чем была при Черчесове? Визуально — вряд ли. Статистически — она теперь просто основана на других принципах. И при этом тренеру пока не удается добиться того, чтобы его подопечные выполняли план. Но ставить «неуд» все равно нельзя: качество футбола невозможно оценивать совсем в отрыве от результата, да и положительные моменты были.

Атмосфера

Смена главного тренера сборной России после провала на чемпионате Европы стала следствием не самого результата. После вылета на групповой стадии технический комитет РФС поддержал Станислава Черчесова.

В отборе к ЧМ-2022 на тот момент ситуация с шестью очками после трех туров была вполне рабочей, а четвертьфинал домашнего мундиаля с поражением от хорватов только по пенальти навсегда останется в истории и памяти людей как успех Черчесова.

При этом все устали от поведения наставника, который с самого начала учил журналистов, какие слова «нужно убрать» из лексикона, не пояснял свои действия, общаясь с прессой с вызовом, и в итоге договорился до того, что является «полевым командиром» на государственной службе.

Изначально предыдущего тренера национальной команды жестко критиковали за слабые результаты и игру при подготовке к домашнему чемпионату мира, но на самом турнире Россия выступила блестяще, и все поменялось.

Какое-то время на волне того успеха сборную и ее наставника все любили и оправдывали, к тому же были неплохие результаты в Лиге наций УЕФА и в отборе на Евро. Однако в итоге все обернулось неудачами и в Лиге, и в финальной части чемпионата Европы, а отношение к Черчесову, который остался закрытым и колючим, вернулось на круги своя.

Карпин в этом смысле изначально был глотком свежего воздуха — открытый и честный специалист импонирует большинству журналистов и болельщиков своим стилем общения. Бывая не менее резким, чем Черчесов, он не выстраивает дистанцию, а максимально сокращает ее.

Сразу же изменилась и атмосфера в самой команде. Есть ощущение, что в конце работы Черчесова в сборной она была излишне напряженной и нервозной и, возможно, закрепощала футболистов.

Теперь же все игроки не только с удовольствием приезжают в национальную команду, но и спокойно дают интервью, не боясь рассуждать на любые темы.

Вывод: при Карпине, по крайней мере на первом этапе его работы, разом изменилась атмосфера вокруг сборной и точно не стала хуже внутри нее. Это и было одной из причин назначения специалиста, так что здесь все точно идет как надо.

Состав

На позднем этапе работы Черчесова сборная России превратилась в подобие закрытого клуба. Коллектив должен быть единой командой, чтобы добиваться успеха, но это не должно приводить к игнорированию заслуживающих вызова футболистов, а также к бронированию места в стартовом составе для ряда находящихся не в форме игроков.

При Черчесове такое имело место. Артем Дзюба всегда играл в стартовом составе в любом состоянии, даже когда Александр Соболев смотрелся лучше в клубе. Федор Смолов перестал вызываться для спокойствия капитана, а Федор Чалов, в свои пиковые отрезки забивавший больше всех в РПЛ, в основном игнорировался и не получил реальных шансов.

Кроме того, было много игроков, чье нахождение в команде вызывало очень серьезные вопросы, причем некоторые говорили о влиянии на вызов агентских историй.

При Карпине представить такое просто невозможно. Он сразу задекларировал, что будет вызывать лучших по игре на данный момент и не считает кого-то незаменимым. Сборная сразу же серьезно обновилась, и новички продолжают появляться на каждом сборе.

Кроме того, новый тренерский штаб изначально публикует очень расширенный список кандидатов, чтобы максимальное число игроков чувствовало свою нужность главной команде страны. Ну, и это заставляет их держать себя в тонусе.

Карпин сразу сказал, что боится появления привязанностей к конкретным игрокам, что может повлиять на его объективность. Очевидно, что наставник очень ценит Дмитрия Баринова из «Локомотива» и Георгия Джикию из «Спартака», но вряд ли у кого-то возникнут сомнения в их необходимости в сборной.

При этом к ноябрьскому сбору — поре решающих матчей — Карпин свой подход несколько подкорректировал и все равно пришел частично к тому, что делал Черчесов: было сказано, что где-то ставка будет сделана на футболистов, которые могут дать команде опыт.

Так, на Кипр и Хорватию был, например, вызван страдающий на скамейке запасных «Аталанты» Алексей Миранчук, и в то же время — обратный пример — лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов из «Уфы», еще не игравший за национальную команду, поехал только в молодежную сборную.

Вывод: Карпин очень серьезно обновил сборную, дав ей новый импульс и свежую кровь. Изменил ли он своим принципам на последнем сборе? Тут каждый может оценивать на свой вкус, но вряд ли подход с вызовом «только лучших прямо сейчас» нужно доводить до абсурда. Кажется, в кадровом вопросе Карпин делает все очень неплохо.

Спорные решения

Не обошлось в работе нового тренера и без резонансных и спорных решений. На каждом из них нужно остановиться отдельно.

Едва придя в сборную, Карпин сразу же сказал, что вратарский вопрос он полностью отдает своему помощнику Виталию Кафанову, признанному мастеру в подготовке игроков этого амплуа.

Многих удивило и даже возмутило, что главный тренер сборной как будто снимает с себя ответственность за последний рубеж, оставляя все другому человеку. Но на деле это все исключительно вопрос личности тренера и его подхода.

Карпин всегда предельно откровенен. Понятно, что отвечает за все именно он, и руку на пульсе, конечно, держит и по вратарям. Но совершенно нормальная практика, когда всей их подготовкой занимается специализированный тренер. Логично, что именно он и решает вопросы как вызова, так и места в старте.

Так происходит в большинстве клубов и сборных, просто этот момент не становится аспектом публичных дебатов. В сборной России при Карпине так вышло, потому что он сразу обозначил, что не хочет отвечать на вопросы по вратарям, так как все равно решает не он. И вот это не уложилось в привычный образ мышления общественности.

А уж ситуация с капитанской повязкой стала и вовсе шокирующей. До сих пор многие специалисты, журналисты и болельщики не приняли, что в главной команде страны нет постоянного капитана, повязка от матча к матчу кочует с плеча на плечо, сборную может вывести на поле проводящий в национальной команде всего второй матч Алексей Сутормин, а наставник называет этот символ «тряпочкой».

Почему-то многие не хотят слышать самого тренера (что не ново), который четко сказал, что о таком подходе его попросила команда. Мол, в сборной нет одного явного лидера, и в то же время лидеры — вся команда.

Игроки не сняли с себя ответственность, а разделили ее на всех. Каждый принял чуть больше, чем было раньше. И посмотрите, как с повязкой на плече действовали тот же Сутормин и, например, Александр Ерохин!

Карпина считают отличным мотиватором, но плохим психологом. Но в этом случае он сработал очень четко. В какой-то мере он искуственно подогрел интерес к вопросе с отсутствием постоянного капитана публичной девальвацией этого звания. Таким образом, он попал под бесконечные потоки вопросов и критики, притянув все внимание к себе и разгрузив игроков.

Прием не новый, но неизменно эффективный, особенно в сложных турнирных ситуациях. На пике формы его мастером был Жозе Моуринью, и это работало здорово.

Дальше Артем Дзюба. И здесь восприятие всегда будет упираться в результат: если он есть, значит, форвард не был нужен, если нет — Карпин не по делу отказался от лучшего нападающего страны.

Все знают об их конфликте, который может не быть в открытой стадии, но все равно тлеет. Дзюба вполне открыто не любит Карпина, наставник тоже вряд ли испытывает к бывшему подопечному сильно положительные эмоции.

Нужно ли им в таком случае работать вместе в сборной, где очень важна атмосфера? Смогут ли они ради общего дела поставить командные интересы выше собственного эго? А ведь речь о двух лидерах по натуре.

Оценивать можно по-разному, но нельзя не отметить, что попытки заново сработаться делали оба. Дзюба с самого начала говорил, что готов играть за сборную и доказывать, Карпин и встречался с игроком «Зенита», и звонил ему позже.

Да, что-то пошло не так, и сначала сам нападающий, включенный в расширенный список, отказался от возможного вызова по несколько надуманной причине, а затем уже тренерский штаб не стал рассматривать его кандидатуру на решающие игры.

Помог бы Дзюба сборной в Хорватии? Очень вероятно. Но это не игра на приставке и не футбольный менеджер. Здесь невозможно учитывать только «скиллы», форму и физическое состояние. Мы не знаем, что было бы, вызови Карпин Дзюбу (может, тот снова отказался бы).

Но и раньше разные тренеры отцепляли от разных сборных сильных, в том числе суперзвездных футболистов по разным и в том числе личным причинам. Так будет и впредь. Это данность. Просто жаль, что у нас сейчас ситуация такова. Но прямо ставить это тренеру в вину можно лишь при наличии такого желания.

Вывод. Все проблемы в восприятии Карпина на самом деле идут от одной вещи: они случаются, когда оценивающий его пытается подогнать тренера под свою систему восприятия мира. Но с этим специалистом такое не работает. Карпин предельно откровенен, и он смотрит на вещи именно так, как смотрит он. Если для него капитанская повязка не является сакральным артефактом, его никто не заставит думать иначе. Ну и человек, столько лет игравший на самом высоком уровне, никого не боявшийся на поле и побеждавший с командами и сборной суперзвезд, наверное, имеет опыт и право на собственный подход. Или нет?