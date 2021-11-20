Артем Дзюба оформил хет-трик в матче против «Нижнего Новгорода»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба оформил хет-трик и сделал голевую передачу в матче против «Нижнего Новгорода» и вышел на второе место в списке бомбардиров РПЛ, вновь запустив дискуссию о своем участии в играх национальной сборной.

Хет-трик «Нижнему»

Вопрос наличия или отсутствия Артема Дзюбы в сборной России остается самым острым все полгода пребывания во главе команды Валерия Карпина.

И в данном случае повод для новой дискуссии оказался действительно достаточно весомым. Сборная страны не смогла пробиться на чемпионат мира в Катар напрямую, уступив Хорватии в решающем матче в Сплите (0:1), когда нашу команду устраивала ничья.

Сам же Дзюба в матче 15-го тура Российской премьер-лиги против «Нижнего Новгорода» внес решающий вклад в победу его «Зенита» (5:1), оформив хет-трик. Более того, нападающий еще и сделал при счете 0:0 голевой пас пяткой на Малкома, правда, его похоже, не засчитают, так как мяч до бразильца успел зацепить защитник.

Но сути-то дела это не меняет — именно тонкая передача Дзюбы привела к открытию счета. Ну а потом он правильно открылся в штрафной, поразив пустые ворота в касание, получил пас на ход и мощно пробил, опять в касание, в ближнюю девятку, а потом еще и завершил контрвыпад изящным «черпачком», и снова в одно касание.

Теперь на счету форварда чемпионов России трех последних лет уже десять забитых мячей, и он занимает второе место в списке бомбардиров Премьер-лиги, уступая только отличившемуся одиннадцать раз Гамиду Агаларову из «Уфы».

При этом ближайшие преследователи смогли оформить только по семь мячей. А ведь Дзюба вообще не забивал в чемпионате до седьмого тура и свою десятку положил за девять матчей, в которых трижды выходил на замену, а еще шесть раз был заменен сам.

За это время он успел стать лучшим бомбардиром чемпионата России за всю историю, а теперь и обошел Александра Кержакова и Олега Гарина по числу хет-триков, сыграв уже пятый матч с тремя голами и более.

Вопрос сборной

Сразу же после этого хет-трика разговоры о появлении Дзюбы в сборной страны при Карпине обрели новую силу. Уже на послематчевой пресс-конференции отвечать на такой вопрос пришлось наставнику «Зенита» Сергею Семаку.

«Мы решаем свои задачи, Карпин – свои. Ему виднее, какие игроки могут помочь для решения задач. Желаю ему удачи и терпения, будем болеть. Надеюсь, сборная сможет побороться и все-таки выйти на ЧМ», – философски отметил тренер сине-бело-голубых.

Перед Карпиным действительно встанет дилемма на стыковой турнир. С одной стороны, ему явно не понравился отказ Дзюбы от октябрьского вызова, который нападающий объяснил плохой формой (и сразу же принялся колошматить голы в РПЛ).

История их скандальных взаимоотношений тоже прекрасно известна, и этот бэкграунд никуда не денется.

Но в то же время Дзюба действительно является игроком очень высокого класса, по российским меркам, а его нынешняя форма показывает, что по игре картины в национальной команде он точно не испортит.

Вот только сборная — это не просто набор игроков по футбольным качествам, но еще и команда с атмосферой, которая очень важна.

Если Карпин решится на вызов Артема, то ему будет просто необходима позаботиться о том, чтобы появление игрока с непростым характером и отношениями с тренером не повлияло негативно в моральном плане. Иначе никакие игровые характеристики нападающего не будут иметь значения.

«Кто сделает первый шаг»

Для «Газеты.Ru» возможность вызова Дзюбы Карпиным в сборную прокомментировал бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко.

«Как вы думаете, участники стыковых матчей посильнее, чем «Нижний Новгород»? Ну вот. И жертвами Дзюбы становятся такие команды, как «Нижний Новгород». Даже «Уралу» он не смог забить. Забивал вчера великолепно, слов нет. Особенно второй мяч, который влет забил, очень хорошо, — оценил экс-функционер действия бывшего игрока в последнем матче.

— Но тут же вопрос в желании. Мы же все понимали, когда он говорил, что не готов, — он лукавил. И на самом деле готов прекрасно. Вопрос упирается в то, кто сделает первый шаг. Я думаю, Карпин его делать не будет. Дзюба, поскольку он сам сказал, что не готов, а сейчас показывает хорошую игру, должен позвонить тренеру и сказать, что готов. В этой ситуации, я думаю, никто не будет ломаться, как малые дети, а скажут: «Раз готов, давай приезжай и играй». И все. Но что его уговаривать никто не будет, на мой взгляд, очевидно.

Поможет он или не поможет? В матче с хорватами он, думаю, ничем не помог бы. Большой тяжелый игрок на том поле, похожем на болото вряд ли мог что-то сделать, тем более наша команда не атаковала совсем. В стыках? Ну, смотря кто достанется. Но тут исключительно все зависит от него. Захочет — будет помогать, не захочет — не будет».

Червиченко также считает, что именно опасения Карпина за атмосферу в национальной команде являются главным препятствием для вызова.

«Как раз разлагающее коллектив влияние Дзюбы — и есть одна из причин, почему его не зовут. Больше чем их конфликт с Карпиным. Я слышал и про тортики в столовой, и что пивко должно быть после матчей, и все остальные вещи. Карпин все это жестко вычистил и точно ни в коем случае не допустит появления этих разлагающих элементов ни на базе, ни где бы то ни было, — подчеркнул бизнесмен.

— Место Дзюбе тоже точно не гарантировано. Все будет решаться по ходу игры. Поэтому тут тоже сложная ситуация. Надо понимать, что все может закончиться и в течение одного матча. Прилетит нам какая-нибудь Австрия или Турция, и все закончится. Может получиться, что для вызова Дзюбы ради одного матча нужно поступиться принципами, а этого вряд ли кто захочет.

Этот вопрос больше не мне, конечно, надо задавать, а эти два непростых парня должны сами ответить. Ни один из них, конечно, ничего не скажет, но мы сами понимаем что происходит. Важно, у кого в приоритете личные амбиции, а у кого в приоритете престиж и результат для страны. Опять же, на мой взгляд, одно дело забивать «Нижнему Новгороду», другое — Турции и Австрии».

Кроме того, экс-владелец «Спартака» вообще не уверен, что Дзюба на данный момент является лучшим нападающим страны. По его мнению, национальной команде не хватило в Сплите лучшего бомбардира РПЛ из «Уфы», форварда молодежной сборной страны Гамида Агаларова.

«Лучший форвард страны пока что Гамид Агаларов, если я не ошибаюсь. Почему, когда не вызывают Агаларова, для некоторых это не является странным, а невызов Дзюбы является? Для меня больше неочевидно, почему Агаларова нет в команде» , — считает Червиченко.

--В матче с Хорватией он как раз мог бы пригодиться. Юркий, быстрый, и от тяжелых, тоже застревавших в этой грязи хорватов, он мог бы и убежать.

Если дело в опыте, то зато у нас есть опыт у Заболотного, который еле свою жопу таскает по полю. Иногда дерзость, молодость и безбашенность даже лучше присутствия опыта. Был же единственный отскок, который можно было добить.

Но Заболотный бежал к этому мячу так, что, я уже говорил, бабушки 70-летние быстрее бегут за дефицитом в магазине, чем он ускорялся. На старте момента Заболотный был метров на пять ближе к воротам, чем Караваев, который успел пробежать и прострелить, а Антон остался метров на десять сзади. Был бы Агаларов, он бы успел добить, и мы бы уже сейчас ни о чем не думали. Из таких крупиц все и складывается».