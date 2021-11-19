Волосожар — о поцелуе в «Ледниковом периоде», травмах Усачевой и Трусовой и парах на Гран-при

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Татьяна Волосожар в интервью «Газете.Ru» рассказала, как каталась в «Ледниковом периоде» с цепью на ноге, какой технический элемент они с Федором Федотовым планируют исполнить первыми в истории проекта и как супруг Максим Траньков и дочь Анжелика отреагировали на ее сценический поцелуй с актером. Также Волосожар оценила прогресс спортивной пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, поддержала ученицу Этери Тутберидзе Дарью Усачеву и объяснила, почему российские одиночницы травмируются в олимпийском сезоне.

«Ноги в цепях — такого еще никто не делал»

— Как пришла идея вашего последнего номера в «Ледниковом периоде» — в образах заключенных?

— В этот раз музыку мы выбрали очень быстро. Begging от итальянской группы Maneskin, которая выиграла Евровидение, оказался всем интересен. Мы с Федором опять «удивились», что номер у нас не медленный (смеется). Но когда-нибудь мы поставим и такую программу.

Идея номера принадлежала Илье Авербуху и Елене Масленниковой (хореограф-постановщик «Ледникового периода». — «Газета.Ru»).

Они всегда очень креативно и интересно подходят к постановке наших номеров и на этот раз сказали: «Давайте вы изобразите заключенных, которые сбегают из тюрьмы. Связывать руки мы вам не будем — это уже встречалось в проекте, а вот ноги в цепях еще никто не делал».

После этого родилась шутка, что только так можно ограничить нашу с Федором скорость, чтобы соперники могли догонять (смеется). Но это шутка, конечно. Мы согласились на такой эксперимент, потому что сами любим креативить и удивлять людей.

— Ранее вы выступали даже в зимнем пальто и в высокой меховой шапке, хотя в таком виде невероятно сложно кататься и выполнять парные элементы.

— Да, было действительно трудно. На репетиции нам сначала сказали, что на льду всех «раздевают». Если кто-то начинает номер в верхней одежде или с какими-то тяжелыми деталями, то потом их надо обязательно снять. Но мы показывали именно финал легендарного фильма «Вокзал для двоих», и там в раздетом виде никак не получилось бы донести нашу историю. Поэтому решили выступать в пальто и шапке.

Безусловно, это сложно, но мы легких путей, как говорится, не ищем (смеется). Стараемся удивлять не только элементами и скоростью катания, но и костюмами. Как сегодня, например.

«Уже есть закулисные интриги, приходилось отстаивать нашу поддержку»

— В том номере «Вокзал для двоих» случилось досадное падение, и судья Татьяна Тарасова отметила, что на конец выступления не стоило ставить сложные элементы, поскольку сделать их без ошибок в такой ситуации невозможно. После этого вы вышли на лед прямо во время общения с судьями и показали нижнюю поддержку. Как решились на такое?

— Илья Авербух тогда сказал нам: «Выйдете и покажите!». Мы хотели доказать, что наша ошибка была случайностью, поэтому выбежали на лед и с удовольствием повторили все чисто. Показали, что мы все-таки это можем.

— Вы вообще одна из сильнейших пар в истории «Ледникового периода». Остались ли еще сложные технические элементы, которые вы хотите освоить и показать?

— Да, у нас еще есть приличный запас элементов, арсенал хороший (улыбается). Мне нравится, что у Федора все хорошо получается: он быстро схватывает техническую составляющую номера. Все карты сейчас раскрывать не буду, поскольку наши соперники не дремлют, тоже делают сложные элементы и высокие поддержки.

Кстати, у нас с Федором есть своя поддержка, которую пришлось отстаивать, поскольку ее хотела исполнить другая пара. Но я сказала, что это поддержка Волосожар и Транькова (супруг Татьяны, с которым они стали олимпийскими чемпионами Сочи-2014 в парном катании и в команде. — «Газета.Ru»). Поэтому, если кто-то и будет исполнять ее на «Ледниковом периоде», то это пара Волосожар и Федотов. Так что такие закулисные интриги у нас тоже уже присутствуют (улыбается). Чувствуется соперничество.

Раскрою только одно: мы хотим выучить с Федором двойной подкрут. Пока не знаю, получится или нет: в истории «Ледникового периода» такого еще не было. Выбросы уже показывали, а вот подкрут с партнером-непрофессионалом не делал никто.

— После одного из ваших выступлений с Федотовым ваш супруг Максим Траньков, который также работает судьей на «Ледниковом периоде», предложил ввести дополнительный балл, который могла бы присуждать паре Татьяна Тарасова в случае, если дуэт превзошел ожидания и откатался на голову выше всех. Как оцениваете такую идею?

— Почему нет? Максим тогда сказал, что в свое время мы с ним как спортивная пара были новаторами и вносили какие-то идеи, которые потом меняли правила фигурного катания. Почему бы в «Ледниковом периоде» не ввести дополнительные баллы или не расширить каток для тех участников, которые могут показать что-то большее. Правда, в последнем номере нам сковали ноги, чтобы мы уже далеко не убежали (смеется).

— Максим Траньков шутил после вашего номера Blue Suede Shoes, где у вас было два страстных поцелуя с Федотовым, что теперь ему потребуется совет Алексея Ягудина, как такое пережить, поскольку его супруга Татьяна Тотьмянина тоже использовала такой прием в «Ледниковом периоде».

— Естественно, мы с Максимом все понимаем и на самом деле воспринимаем подобные вещи с шутками и иронией. А дочке Анжелике приходится объяснять, что есть сценический поцелуй, где дядя с тетей показывают все лишь визуально и что на самом деле это прикосновение в щечку. Просим не заострять на этом внимание (улыбается).

— В успехе на «Ледниковом периоде» большую роль играет популярность участников. Так, по SMS-голосованию сложно победить такого популярного артиста, как, например, Ксения Бородина, в независимости от уровня ее катания. Но тем не менее постоянно попадать в номинацию на вылет, как это происходит с Бородиной, наверное, очень сложно и может влиять на участника.

— Конечно, это тяжело. Я сама была в номинации и выбывала. Естественно, после такого остаются какие-то отрицательные эмоции от проекта, особенно если это было несправедливо. Но что поделать, это жизнь (смеется). Жизнь проекта «Ледниковый период».

«Видимо, было нужно, чтобы с Тарасовой и Морозовым сидела Тутберидзе»

— Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которых тренирует ваш супруг Максим Траньков, недавно завоевали серебро на этапе Гран-при в Японии и пробились в финал серии. Как оцените их прогресс по ходу сезона?

— Техническую составляющую прокатов я не буду разбирать — это, мне кажется, больше проблема психологического настроя на соревнования. А в целом ребята очень прибавили – это заметно невооруженным глазом. Они прибавили не только в катании и хореографии, но и в отношении друг к другу и в подаче своей пары. Если раньше это была красивая пара с потрясающими элементами, то сейчас это уже нечто большее — единое целое. Ребятам нужно просто собраться и откатать все идеально. Как сказал Илья Авербух, комментируя их прокаты в Японии: «Ждем. Мы просто ждем» (смеется).

— Ваш супруг Максим тоже ездил с этой парой в Японию как их тренер, но при этом в kiss-and-cry мы его не видели: там Тарасову и Морозова сопровождала Этери Тутберидзе. Как они распределяли между собой обязанности по опеке над парой?

— Честно говоря, я не знаю, как они распределяли это. Но, так как из-за коронавируса в Японии действуют очень серьезные ограничения, то в kiss-and-cry с Тарасовой и Морозовым мог сидеть только один тренер. Видимо, так было нужно, чтобы это была Этери.

— Этап в Японии выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Как оцените их стремительный старт в этом сезоне?

— Ребята молодцы, показывают стабильное катание, что дает им огромное преимущество. Нервы свои они, видимо, хорошо натренировали (смеется). Сейчас их воспринимают уже как надежную, стабильную пару. Это огромный плюс для ребят.

В плане программ… оставлю это пока без комментариев. Хотелось бы, конечно, увидеть что-то новое, интересное, какие-то находки — в том числе и в музыке. Чтобы ребята двигались куда-то вперед, в новом, интересном направлении. Ведь есть такая возможность.

Но стоит отметить, что благодаря своему стабильному катанию Мишина и Галлямов показывают потрясающие результаты, за что им огромное спасибо. Они отстаивают честь нашей страны своей стабильностью (улыбается).

— Не так давно в сезон вступила еще одна российская пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин…

— Я их прокаты еще не видела, поэтому не могу прокомментировать. Когда не смотрел и не знаешь, то было бы неправильно комментировать (смеется).

«Травма Усачевой — это очень обидно»

— Возвращаясь к Гран-при Японии: наша одиночница Дарья Усачева получила там серьезную травму.

— Я поддержала Дашу морально. У нас нет близких отношений, но я знаю ее как спортсменку Этери Георгиевны. Что касается травмы, то это очень обидно. Спортсмен готовился представить свою страну, летел так далеко, проходил через карантины… Обидно, что такое случается. Желаю Даше скорейшего восстановления и дальнейших успехов. Чемпионат России уже не за горами, и надо как-то пытаться прийти к нему в форму, восстановиться. Самое главное — чтобы травма оказалась не очень серьезной.

— Сейчас восстанавливаются от травм две сильных российских фигуристки — Усачева и Александра Трусова. Насколько это серьезный удар по составу сборной?

— Естественно, это печально.

В погоне за успехом на чемпионате России, за своей олимпийской путевкой девчонки делают невероятные вещи, учат и выполняют четверные прыжки. Мы можем только представить, какое количество прыжков они исполняют и какой объем работы делают на тренировках. Конечно, это тянет за собой какие-то травмы.

К сожалению, это неизбежно — из-за серьезной конкуренции, большого количества многооборотных прыжков и из-за желания быть лидером… Большой спорт задает очень жесткие условия отбора.

— В нашем прошлом интервью вы отмечали, что Камила Валиева для вас — фаворит олимпийского сезона, и пока что она действительно кажется недосягаемой. Если Трусова исполнит пять четверных прыжков в произвольной программе, она сможет навязать конкуренцию чистой Камиле или это в любом случае невозможно?

— Конечно, сможет. Мне просто Камила лично импонирует как фигуристка. Неважно, какой она будет на пьедестале, она все равно останется моим фаворитом. А что касается Саши Трусовой — не зря ее называют Ракетой. Выполнять в таком количестве четверные прыжки — для меня это за гранью фантастики. Но в любом случае давайте помнить, что мы прежде всего болеем за наш флаг, за нашу страну. Главное, чтобы победила Россия.