Карпин на пресс-конференции ответил на вопросы о травмах в сборной

До игры России с Кипром в рамках отбора на чемпионат мира — 2022 остается чуть меньше двух суток. На пресс-конференции наставник российской команды Валерий Карпин рассказал, что Александр Головин, получивший травму в октябре, способен сыграть в предстоящем матче, а над настроем команды будет проведена отдельная работа.

В ноябре сборная России под руководством Валерия Карпина проведет два важнейших поединка, от которых будет зависеть выход на чемпионат мира – 2022 в Катаре. Второе место в группе и, соответственно, стыковые матчи команда уже обеспечила, но сейчас у российских футболистов есть шанс попасть на мундиаль напрямую – сборная идет на первом месте в группе, опережая главного соперника — Хорватию – на два очка. Для прямой путевки в Катар необходимо набрать четыре балла, что сделать вполне реально. Первый матч в ноябре Россия сыграет против Кипра на домашней арене в Санкт-Петербурге 11 ноября, а на выезд отправится в Загреб.

За два дня до первой встречи Карпин дал пресс-конференцию, на которой ответил на некоторые вопросы журналистов. И, конечно, тема Артема Дзюбы, который не попал ни в окончательный, ни в расширенный список не могла не прозвучать. Карпин признался, что после отказа форварда ехать в октябре на матчи сборной, тренерский штаб принял решение на него не надеяться. При этом ни один из специалистов, работающих с национальной командой, не выступил за вызов Дзюбы.

«Мы надеялись тогда, включили в расширенный список на матчи со Словенией и Словакией. Он был не готов — ну, окей. Хотя тогда мы надеялись, а сейчас уже не надеялись», — заявил Карпин.

Настрой на матчи

Говоря о настрое своей команды на первый матч в ноябре – с Кипром – главный тренер сборной отметил, что опасения по этому поводу у тренерского штаба присутствуют, поэтому этому аспекту будет уделено достаточно большое внимание. Специалист привел в пример матч «Зенита» в последнем туре чемпионата России, когда лидер сыграл вничью с «Уралом», идущим на последнем месте.

«Об этом уже говорили вчера, об этом говорили и сейчас. И еще будем. Опасения есть, примеров миллион, в том числе самых свежих. Такая проблема была у «Зенита» с «Уралом». Недооценка.

Думали, про «Ювентус» или что-то еще. Все через это прошли, как с игроками, так и с тренерами. Никто не застрахован, надо пытаться избежать ошибок, но мы поборемся. Надеюсь, победим», — заявил специалист.

Также Карпин высказался и об игроках, которые висят на желтых карточках после игр в октябре. Тогда Россия встречалась со Словакией и Словенией и в обеих играх добилась победы и важнейших очков. Тренер отметил, что с игроками, которые уже предупреждены, будет проведена специальная беседа, касающаяся осторожного выступления на поле.

«Навскидку — четыре полузащитника опорных на желтых карточках. Кому-то придется играть, минимум двум. Будем проводить беседы, просить поаккуратнее играть. Даже когда играешь аккуратно, можно задеть, так что риск есть», — отметил специалист.

Травмы

Эпидемия травм в национальной команде преследует Валерия Карпина практически с самого его назначения на этот пост. Вот и перед важнейшими поединками команда вновь осталась без нескольких игроков – в последнем туре Российской премьер-лиги повреждения получили полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян и защитник казанского «Рубина» Илья Самошников. Однако кадровые потери на этом не закончились – на тренировку 9 ноября не вышли защитник Георгий Джикия (ставший автором второго гола сборной в ворота Словении) и полузащитник Рифат Жемалетдинов. Однако шансы на то, что футболисты появятся на поле, сохраняются.

«Кто тренировался, все готовы. Джикия и Жемалетдинов не тренировались. Джикия почувствовал напряжение в подколенном сухожилии, Рифат приехал с болевыми ощущениями в икроножной мышце. И мы решили не рисковать», — отметил Карпин.

Однако есть и позитивная новость. В сборную вернулся Александр Головин, который перед октябрьскими матчами сборной получил травму в «Монако» и не смог помочь национальной команде.

«Сейчас со здоровьем нет ничего. Не знаем никаких проблем с травмами, он готов играть минимум 60 минут. Так же считают те, кто тренирует его ежедневно», — отметил Карпин.

Капитан

Капитанская повязка в сборной России при Карпине – вещь переходящая. При специалисте команда сыграла уже пять матчей, и каждый раз футболистов на поле выводил новый капитан. Так, в матче с Хорватией (0:0) с капитанской повязкой оказался Джикия, с Кипром (2:0) – Дмитрий Баринов, с Мальтой (2:0) – Федор Смолов, со Словакией (1:0) – Далер Кузяев, а последнем матче капитанские функции исполнял Алексей Сутормин. Футболиста, который выведет сборную на матч с Кипром, Карпин уже выбрал – но журналистам об этом не рассказал.