Захарян и Самошников не сыграют в решающих матчах отбора из-за травм

Сборная России по футболу в решающих матчах, как и на предыдущих сборах, не досчитается вызванных Валерием Карпиным игроков. Травмы получили Арсен Захарян и Илья Самошников, которые не помогут против Кипра и Хорватии. Российский тренер Ринат Билялетдинов считает потери значимыми, но не видит незаменимых игроков в национальной команде.

Опять потери

11 и 14 ноября определится судьба сборной России по футболу в отборочном цикле к чемпионату мира — 2022. В случае успеха в поединках с Кипром и Хорватией главная команда страны попадет в Катар напрямую, в противном же случае будет вынуждена весной играть тяжелейшие стыки.

И вновь, как и перед каждым предыдущим матчем дружины Валерия Карпина, в планы тренерского штаба вмешались травмы. Так, до национальной команды не доедут полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян и защитник казанского «Рубина» Илья Самошников.

Захарян, ставший открытием прошлого чемпионата России, в текущем сезоне провел 13 матчей в РПЛ, забив в них два мяча и сделав пять результативных передач. Травму он получил в поединке с санкт-петербургским «Зенитом» (1:4) и теперь пропустит две-три недели.

18-летний хавбек был в расширенном списке Станислава Черчесова при подготовке к летнему чемпионату Европы, но тогда не попал на турнир из-за коронавируса.

Уже при Карпине юный футболист дебютировал за главную команду страны в стартовом составе в первой же игре. Во время домашнего матча с хорватами (0:0) Захарян провел на поле 70 минут и имел отличный шанс для взятия ворот.

Потом динамовец остался в запасе в поединке с Кипром (2:0) и снова вышел в старте в игре с Мальтой (2:0), правда, был заменен в перерыве.

В октябре он сыграл в обоих матчах сборной, проведя первый тайм против Словакии (2:1) и выйдя на замену на 78-й минуте в тяжелейшем выезде к Словении (2:1).

Что касается Самошникова, то он тоже был в числе кандидатов на попадание на чемпионат Европы, но не вошел в окончательную заявку по решению Черчесова. При Карпине фланговый защитник «Рубина» в сентябре сыграл и с Хорватией, и с Кипром, и с Мальтой. В двух домашних встречах выходил на замену, а на Кипре провел все 90 минут.

Должен был Самошников оказаться в сборной и в октябре, но тогда также получил травму и пролетел мимо отборочных матчей.

Интересно, что взамен двух потерянных игроков Карпин вызвал в национальную команду одного: дебютировать в сборной страны может защитник «Зенита» Данил Круговой.

«У нас нет игроков, решающих матчи в одиночку»

Для «Газеты.Ru» сложившуюся в сборной России кадровую ситуацию прокомментировал знаменитый отечественный тренер Ринат Билялетдинов.

«Это естественная ситуация, которая присуща не только нашей сборной. Те же хорваты приехали к нам, имея проблемный состав. Похожие проблемы есть и в других командах, — рассказал Билялетдинов.

— Да, это мешает тренерам, тем более если игрок планируется в стартовом составе, какие-то наиграны связи... У нас нет одиночек в команде, которые могут в одиночку решить судьбу матча двумя-тремя эпизодами, как Месси, Роналду или Лукаку. Рвутся налаживаемые, но не налаженные до конца связи.

Захарян наверняка планировался в стартовый состав. Насчет Самошникова не знаю — у него и в прошлый раз повреждение было. Но сказать, что Самошников и Захарян незаменимые, что на них держится вся сборная, нельзя. Самошников еще молод, Захарян — юн. Их игра на взрослом уровне еще нестабильная. В их возрасте стабильный футбол показывают только гениальные игроки, которых в мире единицы. Поэтому, даже если бы они были полностью здоровыми, перепады исключать нельзя.

На данный момент это заменяемые игроки. В сборной Карпина важны самоотдача и соблюдение рисунка игры. В сборной сейчас нужен результат, а не зрелищность, это понятно. Его обеспечат командные взаимодействия».

Высказал опытный специалист свое мнение и о возможном подходе к решающему матчу против Хорватии, где сборную должна устроить ничья, вспомнив о том, что игра на ничью часто приводит к поражению.

«С другой стороны, если полезешь во встречную игру, у тебя будет меньше шансов выиграть или даже сохранить ничью, потому что во встречной игре нужны ис-пол-ни-те-ли! И в ней повышается значение исполнительского мастерства в решающие моменты. Кто лучше воспользуется пространством? — отметил бывший наставник «Локомотива» и «Рубина».

— Тут надо подумать, кто это сможет сделать лучше. Не на длинной дистанции, а сейчас, в данной конкретной игре. И потом, опыт в такой игре у кого больше? Тут надо серьезно подумать. Атаковать малыми силами — процент реализации будет крайне низок. Большими — рискуешь не успеть вернуться назад. Может быть, средний вариант: пять в атаке, пять сзади.

Доля тренера такова, что, как он ни сыграет, с него спросят потом. Если результат будет удачным, скажут: вот угадал, сыграл от обороны, выманил на себя соперника, воспользовался пространством, забил гол, снова закрылся, потом еще один... Скажут: вот это подход! А если такой подход не даст результата: что за трусливая тактика? Все будут плясать от результата».

При этом Билялетдинов считает, что в сборной России Карпина вообще нет незаменимых игроков:

«Для Карпина незаменимых нет, любой может быть заменен. Нет такого игрока, который на себе вытащит игру. Да, можно выбирать более опытных и мастеровитых, но нужно выбрать одиннадцать. И даже названные вами не являются незаменимыми для Карпина. Пример с Дзюбой показателен».

Оценил тренер и шансы России квалифицироваться на ЧМ-2022 в Катар напрямую.

«Я оцениваю как 50 на 50. Без пафоса: вот мы обязаны, мы способны... Да, мы способны. Но мы способны также и проиграть. У более классных команд процент непредсказуемости ниже, а у нас 50 на 50», — подчеркнул Билялетдинов.