Карпин о невызове Дзюбы в сборную: когда надеялись, что он поможет, сказал, что не готов

Валерий Карпин отказался вызывать Артема Дзюбу на матчи сборной России из-за того, что тот не играет в основном составе «Зенита», а также вспомнил, что в октябре нападающий сам не захотел помочь команде. Также Карпин объяснил, почему вызвал Алексея Миранчука, хотя тот почти не играет за «Аталанту», и по какой причине неожиданно выбрал в нападение дебютанта Ивана Сергеева из «Крыльев Советов». Член техкома РФС Гаджи Гаджиев в беседе с «Газетой.Ru» высоко оценил навыки Сергеева и объяснил, зачем Карпину понадобились сразу четыре вратаря, а экс-игрок «Спартака» Валерий Масалитин удивился вызову Миранчука, а также рассказал, почему Дзюба тактически не подходит сборной России.

Тренерский штаб сборной России определился с окончательной заявкой на решающие матчи отбора на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть против Кипра 11 ноября в Санкт-Петербурге и против Хорватии 14 ноября на выезде.

В данный момент Россия занимает первую строчку в группе и выйдет на мундиаль напрямую, если сможет сохранить ее после двух оставшихся матчей.

Состав команды на финальные матчи отбора выглядит так:

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив», Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Буде-Глимт», Норвегия), Илья Лантратов («Химки»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак», Москва), Сергей Терехов («Сочи»), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит», Санкт-Петербург), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Илья Самошников («Рубин», Казань).

Полузащитники: Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Алексей Ионов («Краснодар»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив», Москва), Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако», Франция), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо», Москва), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак», Москва).

Нападающие: Иван Сергеев («Крылья Советов», Самара), Антон Заболотный (ЦСКА, Москва), Федор Смолов («Локомотив», Москва).

Сразу после объявления состава Карпин дал пресс-конференцию, на которой ответил на все вопросы о своем выборе.

Почему не вызван Дзюба

— Рассматривали ли вариант с вызовом Дзюбы, раз делаете сейчас ставку на опытных игроков?

— Нет, этот вариант не рассматривали. В прошлый раз, когда мы надеялись, что он нам поможет в играх со Словакией и Словенией, он сказал, что не готов. Так что больше мы его не рассматривали.

— А в следующий раз подумаете?

— Две игры отбора осталось, когда еще Дзюбу рассматривать?

— Дзюба отписался от Instagram сборной. Воспринимаете ли это как демонстративный жест — мол, что сборная ему неинтересна?

— Без понятия. Мне без разницы.

— Как думаете, когда он снова подпишется?

— Без понятия, у него спросите.

— Вы говорили, что напишете Дзюбе, спросите, в какой он форме, и, может, вызовете на матчи сборной. Получается, вы ему не писали?

— Не писал.

— Это следствие его октябрьского отказа приезжать в сборную?

— Нет, это не главная причина. Если говорить об игре, то Дзюба не выходил в основе в последних матчах за «Зенит».

— А результативных выходов на замену для вас недостаточно?

— Для меня — нет.

Так ответил на вопросы журналистов Карпин.

А экс-игрок «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» предположил, что отсутствие Дзюбы в сборной может объясняться и тактическими соображениями.

«Возможно, какая-то антипатия между Карпиным и Дзюбой есть. Но ни один тренер не будет действовать себе в ущерб. Если он видит замену Дзюбе в том же Заболотном, значит, так оно и есть.

Дзюба выходит на замену в «Зените» — да, но он приносит результат. Те же Ерохин и Мостовой тоже выходят на замену и забивают. Был бы повод, а объяснения найдутся.

Но на сегодняшний день, если смотреть реально, «Зенит» без Дзюбы в совсем другой футбол играет — более мобильный, в нем больше прессинга и движения. Наверное, между ним и Карпиным есть недопонимание, но тренер действительно считает, что Дзюба не принесет пользы, поэтому и не вызвал», — сказал Масалитин.

Почему вызван дебютант Сергеев из «Крыльев Советов»

Также немало вопросов вызвала кандидатура нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, который попал в окончательный список вместе с привычными Заболотным и Смоловым. При этом в сборную не были вызваны талантливые молодые нападающие Константин Тюкавин («Динамо») и Гамид Агаларов («Уфа»), которые в последнее время забивали больше.

«Сергеев привлек меня своей игрой, работоспособностью, самоотдачей и правильными действиями на поле для команды, — объяснил Карпин. — Я говорю не только про его голы, а про общую пользу для коллектива. В «Крыльях Советов» роль Сергеева журналисты отмечают не так сильно, потому что больше обращают внимания именно на голы.

Что касается невызова Агаларова и Тюкавина, то мы просто сделали выбор в пользу более опытных игроков. Впереди самые важные матчи отбора на ЧМ. В бой идут одни старики.

Кроме Сергеева, все вызванные футболисты уже играли в сборную. Кроме того, если говорить про линию нападающих, то Тюкавин и Агаларов будут в молодежной сборной. Они будут у нас под рукой, никуда не потеряются. К тому же в составе еще могут быть изменения, потому что впереди игры в еврокубках и тур в чемпионате России. Так что Агаларов и Тюкавин еще могут оказаться в сборной в случае каких-то травм».

Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев подробно объяснил «Газете.Ru», почему выбор тренерского штаба пал именно на нападающего «Крыльев Советов».

«Вероятность сыграть у Сергеева ниже, чем у Смолова и Заболотного, но это определенно игрок, который заслуживает внимания.

В предстоящих играх, например, со сборной Хорватии, нам большую часть матча придется обороняться и играть в контратаку. Если посмотреть, как Сергеев выполняет эту функцию в «Крыльях», то он делает это хорошо.

Качественно убежать в контратаку он может, реализует моменты он тоже достаточно неплохо. Но, думаю, что все-таки основным игроком атаки остается Смолов, а Сергеев будет на замене. Он вполне нормальный игрок для нашей сборной», — сказал Гаджиев.

Почему был вызван Миранчук

В состав сборной России попал также полузащитник Алексей Миранчук, который практически не играет за «Аталанту» и регулярно подвергается критике в Италии.

«Какое моральное состояние у Миранчука? Как любому футболисту, ему хочется играть больше, — рассказал Карпин на пресс-конференции. — Психологическое состояние у него не самое лучшее, но из-за этих проблем Алексей играет в сборной, возможно, даже с большим желанием. Очень хочет получить какие-то минуты».

Однако такое объяснение удовлетворило не всех. Например, экс-игрок «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин признался «Газете.Ru», что не понял вызова Миранчука.

«Сейчас вызываются люди, которые должны помочь нашей команде решить поставленную задачу, «на перспективу» мало кто останется.

Меня, конечно, смущает Миранчук. Парень у себя не играет, а мы его постоянно вызываем, ставим в состав, хотя он там практически никакой пользы не приносит. Какой смысл вообще его вызывать? Мы даем какой-то шанс, а он этим шансом вообще не пользуется.

В этот отрезок надо брать тех, кто принесет результат. На сегодняшний день Миранчук не показывает той игры, к которой мы привыкли еще в «Локомотиве», когда он постоянно играл и был на виду. Но Карпин его вызывает, значит, он за него отвечает. Я бы вместо Миранчука взял Агаларова, парень очень ярко себя проявил. Понятно, что его включали в расширенный состав на перспективу: он молодой, а молодым свойственна нестабильность», — сказал Масалитин.

Зачем четыре вратаря в заявке

«Можно хоть 60 человек вызвать. В заявку на конкретный матч все равно попадут 23 человека. Будет еще один тур РПЛ, еврокубки, возможно, будут травмы, поэтому вызываем побольше человек», — сказал Карпин.

А член техкома РФС Гаджи Гаджиев в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что Хайкин и Лантратов были вызваны больше для знакомства с тренерским штабом — на перспективу.

«Гильерме и Сафонов — это и есть те вратари, которые, скорее всего, будут играть. Тем более что Сафонов последние матчи за сборную сыграл качественно.

Что касается Хайкина, который выступает в Норвегии, я его, естественно, не знаю. И его потенциальным возможностям мне трудно дать оценку. Есть два основных вратаря, а с этими голкиперами — с Хайкиным и Лантратовым — мы знакомимся и готовим их на какую-то перспективу. Мне кажется, что это правильные шаги», — сказал Гаджиев.