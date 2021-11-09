Даниил Глейхенгауз обвинил Алену Косторную в недостаточном старании на тренировках

Чемпионка Европы — 2020 Алена Косторная, сменившая перед этапом Гран-при в Канаде обе программы и выигравшая бронзу, удалила пост с благодарностями своим тренерам Этери Тутберидзе и Даниилу Глейхенгаузу после того, как хореограф в резкой форме оценил старания спортсменки. «Газета.Ru» рассказывает подробности нового конфликта в «Хрустальном», а также рассуждает о шансах Косторной отправиться на Игры в Пекин.

За три месяца до старта зимних Олимпийских игр – 2022, которые откроются 4 февраля в Пекине, в ледовом дворце «Хрустальный» в группе именитой российской тренерши Этери Тутберидзе спокойствия нет. И дело не только в том, что фигуристки в напряженном режиме и огромной конкуренции пытаются завоевать путевку в Китай, а еще и внутренних скандалах и проблемах. Сначала стало известно, что Александра Трусова, способная исполнить в произвольной программе пять четверных прыжков, что до нее не делал никто из женщин, вынуждена пропустить этап Гран-при в Токио из-за травмы, с которой она выступала еще на этапе в Америке (и победила). А теперь на свет появилась достаточно неприятная конфликтная ситуация с Аленой Косторной.

История началась привычным образом. На этапе Гран-при в Канаде Косторная заняла третье место, уступив Камиле Валиевой, которая также занимается у Тутберидзе, и ученице Алексея Мишина Елизавете Туктамышевой. После выступления фигуристка в своем Instagram опубликовала пост с благодарностями своему тренерскому штабу – Тутберидзе и хореографу Даниилу Глейхенгаузу, которые были вместе со спортсменками в Ванкувере.

«Хочу сказать огромное спасибо моим тренерам Этери Тутберидзе и Даниилу Глейхенгаузу за то, что не отворачиваются от меня после всего, что я местами себе позволяю», — написала спортсменка в посте.

Фраза «местами себе позволяю» достаточно интересная и может содержать в себе как отсылку к уходу Косторной в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и последующее возвращение, так и поведение и какие-то поступки спортсменки, которые скрыты от глаз как прессы, так и поклонников. Публикация оставалась в профиле спортсменки несколько дней.

8 ноября хореограф группы Тутберидзе Глейхенгауз дал большое интервью, в котором, в том числе, высказался и о Косторной. Отчасти его слова прозвучали резко – завуалированно тренер обвинил фигуристку в недостаточном старании во время тренировочных процессов.

«Алена выложила очень добрый, душевный пост, где поблагодарила нас за работу с ней. Если бы это еще больше, скажем так, прокладывалось не в благодарности в Instagram, а в тренировочном процессе... Нам не нужна от нее благодарность, наша задача помочь ей достичь максимума, и когда у нас это получится, она покажет себя во всей красе. На данный момент это не ее максимум, я думаю, что все это понимают.

Количество прокатов не такое, как у остальных спортсменов в группе. Почему — ответит сама Алена, я не могу ей влезть в голову. Сложно сказать, что это мотивация, и ей надо разбираться самой в себе», — приводит слова тренера ТАСС.

Реакция фигуристки на такие слова не заставила себя долго ждать – Косторная удалила пост в Instagram с благодарностью тренерам.

«Спасибо за поддержку, все хорошо. Ничего комментировать на эту тему я не буду», — заявила спортсменка, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Впрочем, реакция на такое заявление последовала не только от самой фигуристки. В Instagram Глейхенгауза под его последним постом, где хореограф опубликовал фотографию с последнего этапа Гран-при в Италии вместе с Тутберидзе, Анной Щербаковой и Майей Хромых, среди сотен восторженных комментариев несколько пользователей в резкой форме раскритиковали специалиста за его слова про Косторную.

«Поздравляю девчонок, они молодцы! Даниил, к вам большая просьба: пожалуйста перестаньте в каждом своем интервью «пинать» Алену. Она такая же ваша ученица как все остальные, но ваше негативное отношение к ней сквозит сквозь все ваши интервью в этом году. Успешные прокаты в том числе зависят и от поддержки тренеров, и от ментального здоровья, на которое они влияют», — так звучал один из комментариев.

Некоторые другие были не менее критичны.

«Даниил Маркович, вам не кажется, что говорить о своей воспитаннице, о своей ученице, о своем спортсмене в интервью подобным образом — верх бестактности. Вы же понимаете, что все в ТШТ — еще дети, которые могут воспринять ваши высказывания близко к сердцу. На тренировке вы в праве говорить что хотите, но выносить свое отношение к спортсмену на публике — сомнительное решение для взрослого мужчины, для известного тренера и хореографа. Вы, конечно, думаете, что правы, что ваши слова — тоже своего рода мотивация для Алены, но я уверена, что таким образом вы лишь разрушаете и перечеркиваете свою работу по крайней мере в глазах поклонников фигурного катания. В Европе за такое отменяют, к слову».

«Очень многое хочется сказать. Девочки прекрасные. Каждая по-своему. Трудолюбивые, честные, упрямые, целеустремленные. Жаль, что вы не видите. Время все расставит по своим местам. Ну, а Вы ****, при всем моем уважении».

«Вы один из самых антипедагогичных, бестактных и самовлюбленных тренеров на данный момент. Корону снимите, любая из ваших девочек работает лучше, больше и ответственнее вас, а вы можете только оскорблять их в своих интервью и восхищаться собственным талантом».

Но если говорить об Олимпиаде в Пекине, то у Косторной, которая в 2020 году выиграла чемпионат Европы, отправиться на Игры шанс не особо велик, особенно на фоне успехов других претенденток.

За три месяца до Пекина кажется, что практически стопроцентную путевку пока обеспечила себе Камила Валиева – юная звездочка тренерского штаба Тутберидзе. На сегодняшний момент равных ей нет – чистое исполнение обоих программ, пусть с проблемами с тройным акселем, но зато со стабильными четверными. Ее баллы действительно выглядят космическими, к примеру, на Гран-при Канады ученица Тутберидзе, занявшая первое место, опередила Туктамышеву, ставшую второй, больше, чем на тридцать баллов – 265,08 против 232,88. Оценки Косторной на этом фоне кажутся не самыми высокими – 214,54. К тому же у нее пока еще не стабильный тройной аксель, который она хоть и может исполнить, но в произвольной в Ванкувере он вышел со степаутом и лишил ее важных баллов.

Зато стабильный тройной аксель есть у Туктамышевой. Ученица Алексея Мишина в этом сезоне имеет вполне реальные шансы отобраться на Олимпийские игры. В двух турнирах сезона – Финляндия Трофи и Гран-при Канады – она стала второй, уступив только Валиевой. Императрица вернула былую уверенность, а серебро на чемпионате мира в Стокгольме стало еще большей мотивацией. Несмотря на все свои успехи – победы на чемпионатах мира и Европы – Туктамышева еще ни разу не принимала участия в Играх,

и на сегодняшний момент поездка в Пекин видится для нее очень реальной еще и потому, что это шанс показать, что российские фигуристки могут брать не только юностью и четверными прыжками.

На путевку претендуют и Щербакова с Трусовой. Их кандидатуры практически бесспорны, несмотря на все проблемы, которые сейчас у них есть. И если Щербакова начала приходить в себя после не особо удачного старта и победила на этапе Гран-при в Турине, чисто исполнив четверной флип, то нынешнее состояние Трусовой вызывает серьезные опасения – на Гран-при Америки спортсменка выступала с травмой ноги и исполнила только один четверной прыжок (вместо пяти, которые она показала на открытых прокатах сборной России в Челябинске). На этап Гран-при в Японию она не поедет, остается надеяться, что к стартам, предшествующим Олимпиаде, и самим Играм главная квадистка сборной сумеет восстановиться.

Не стоит сбрасывать со счетов и Майю Хромых с Дарьей Усачевой. Обе уже имеют в своем активе по серебру этапов Гран-при, где первая уступила Щербаковой, а вторая Трусовой. Борьба за путевки на Олимпийские игры обещает быть очень напряженной.