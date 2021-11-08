Почему травмированную Трусову сняли с Гран-при Японии в последний момент

Александра Трусова в последний момент снялась с Гран-при Японии, который пройдет с 12 по 14 ноября. Причина — стрессовый перелом кости в ноге. Ранее с подобной травмой в олимпийский сезон столкнулась Евгения Медведева, которая в итоге проиграла на Играх в Пхенчхане Алине Загитовой. «Газета.Ru» объясняет, в чем разница между этими ситуациями и как перелом повлияет на шансы Трусовой в олимпийском сезоне.

Отказ Трусовой от вылета в Японию был как гром среди ясного неба. СМИ уже сообщали, что она отправилась на самолет, однако затем что-то пошло не так.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что врачи запретили Русской Ракете соревноваться.

«Хотел бы уточнить формулировку: Саша не снялась с этапа, а пропускает его по настоятельной рекомендации врачей. Все эти рекомендации согласованы с ФФККР, и мы вместе решили, что для Трусовой первостепенно восстановиться и спокойно готовиться к чемпионату России с тем, чтобы отобраться на Олимпийские игры», — цитирует Когана RT.

Еще перед Гран-при США в октябре сообщалось, что фигуристку мучает травма ноги, а после турнира «Матч ТВ» уточнил, что это перелом кости в стопе. «Чемпионат» утверждал, что перелом является стрессовым, то есть у Трусовой разрушается кость из-за повторяющихся нагрузок. Под этим термином обычно подразумевают трещины или отек в кости, а не классический разлом на две части. Поэтому при стрессовом переломе фигурист даже может выполнять какие-то прыжки через боль. Но в таком случае травма будет только усугубляться.

«Отек кости лечится покоем — его невозможно убрать, если спортсмен продолжает прыгать», — говорил известный спортивный врач-хирург Эдуард Безуглов в интервью РИА «Новости».

Возможно, Трусова, известная своим пробивным характером, не желала пропускать турнир в Японии и готова была выступать даже с травмой, как она уже сделала на Гран-при США, где исполнила четверной лутц через боль и сумела победить. Однако на второй такой подвиг девушку уже не пустили. И правильно сделали.

«Матч ТВ» сообщал, что она приступила к тренировкам спустя чуть больше недели после возвращения из США. То есть примерно в начале ноября. Выходит, что травмированная фигуристка, которая прозанималась всего неделю, собиралась отправляться в Японию на соревнования.

Понятно, что Трусова желала занять призовое место на своем втором этапе Гран-при или даже победить, поскольку соперниц со стабильными четверными прыжками там не будет. Это позволило бы Русской Ракете пробиться в финал серии, где соревнуются шесть лучших фигуристок мира, а теперь она такого шанса лишена, поскольку для этого необходимо принять участие в двух этапах Гран-при.

Однако нельзя не согласиться с врачами и тренерским штабом Этери Тутберидзе, который наверняка участвовал в принятии окончательного решения: Трусовой необходимо поберечь себя в олимпийский сезон.

При стрессовом переломе невозможно экстренно склеить кость — нужно дать ей время восстановиться естественным образом, как говорил врач Безуглов. Это требует хотя бы 6-8 недель.

Поскольку Трусова теперь пропустит финал Гран-при, то следующим турниром для нее должен стать чемпионат России, который пройдет с 23 по 26 декабря. Девушки выступают с короткой программой 24-го числа — до этого остается 48 дней (семь недель).

Понятно, что подготовка к такому важному турниру, где фигуристки бьются за три путевки на Олимпиаду, потребует как минимум двух недель. В таком случае у Трусовой будут хотя бы 4-5 недель для нормального восстановления от стрессового перелома, а в это время она может выполнять другие, непрыжковые упражнения: держать мышцы в тонусе, работать над программами и так далее.

Хотя с трудом можно представить, что Русская Ракета совсем удержится от прыжков — во-первых, это ее главное преимущество перед соперницами на льду, а во-вторых, она страстно любит это дело.

Остается надеяться, что тренерский штаб проследит за ее восстановлением и не допустит усугубления травмы.

<4>Как бы там ни было, большой запас по времени, который теперь появился у Трусовой для восстановления от перелома, — это точно плюс, а не минус.

Лучше пропустить два турнира коммерческой серии Гран-при, чем героически доломать ногу и по этой причине сняться с чемпионата России или через боль выступить там, допустить ошибки и лишиться практически всех шансов отобраться на Олимпиаду.

Единственное, что непонятно в этой ситуации, — зачем травмированную Трусову отправили выступать на Гран-при США в конце октября, где она исполнила боевой набор тройных прыжков и четверной лутц, что могло усугубить стрессовый перелом.

Если бы процесс восстановления начали раньше, то был бы шанс полностью справиться с травмой к чемпионату России и спокойно подготовиться к этому важнейшему турниру. А сейчас придется ужиматься в предельно краткие сроки.

Но хотя бы на второй этап Гран-при Трусову не послали — уже хорошо. В предыдущий олимпийский сезон-2017/18 тренерский штаб Тутберидзе допустил такую ошибку с Евгенией Медведевой.

Тогда незадолго до своего первого этапа Гран-при — в Москве — спортсменка почувствовала резкую боль в ноге, но ее все равно отправили выступать. Девушка тяжело упала всем телом в произвольной программе с финального прыжка — двойного акселя, очень слабо оторвавшись ото льда.

После этого Медведева немного полечилась в Германии, но очень быстро вернулась к тренировкам, чтобы выступить на втором этапе Гран-при — в Японии, который проходил через три недели. После короткой программы фигуристка почувствовала себя хуже, а в произвольной каталась уже на уколах и в самом начале выступления упала с тройного флипа. Как и в случае с двойным акселем в Москве, она кое-как оторвалась ото льда и тяжело рухнула. В этом падении явно виделась не техническая ошибка, а общая слабость в теле и боязнь приземлиться на больную ногу.

Только после этого, когда ситуация ухудшилась, Медведевой наложили гипс и дали ей отдохнуть от прыжков. Она вернулась на лед только в январе — на чемпионате Европы. Но к тому времени огромную мощь и авторитет у судей набрала Алина Загитова, которая в отсутствие именитой конкурентки победила в финале Гран-при и на чемпионате России. На Евро она также обошла Медведеву, которая недавно преодолела пик травмы, и таким образом еще больше укрепила свои позиции в преддверии Олимпийских игр, которые в итоге выиграла.

Если бы Медведеву не заставляли соревноваться на бессмысленных этапах Гран-при с травмой, возможно, она быстрее вернулась бы в оптимальные кондиции и смогла бы выступить на чемпионате России и победить при родных трибунах, подняв свой авторитет у судей. Также она в теории могла бы поставить себе прыжковый контент такой же сложности, как Загитова. Но с больной ногой двукратная чемпионка мира была вынуждена катать более простой набор прыжков с менее дорогостоящей расстановкой по программе. Так она могла не ошибаться, но для победы над «чистой» конкуренткой этого уже не хватало.

«Я думаю, что моей главной проблемой во время олимпийского сезона был стрессовый перелом, поэтому мне пришлось пережить много боли, чтобы попасть на Олимпиаду», — говорила Медведева на своем семинаре в Мексике.

«Почему моя программа была слабее, чем у Алины? Ну, во-первых, я была травмирована. Тренировалась намного меньше», — отвечала она позже в интервью Лауре Джугелии.

В случае с Трусовой штаб Тутберидзе не повторил ту роковую ошибку и не стал терять времени на восстановление. Остается надеяться, что Русская Ракета успеет восстановиться к главным турнирам и наработать свои пять четверных прыжков в произвольной программе. ^^^^^^