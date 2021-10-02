Черчесов считает необходимым лимит на легионеров в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов дал интервью польским СМИ, в котором затронул многие аспекты российского футбола, включая свою работу и увольнение из главной команды страны, а также лимит на легионеров в РПЛ. «Газета.Ru» приводит самые важные и интересные слова специалиста.

Интервью в Польше

Станислав Черчесов остается без работы после увольнения-ухода из сборной России по итогам летнего Евро, где его подопечные не смогли выйти из группы, заняв последнее место в квартете В с Бельгией, Данией и Финляндией.

Сам тренер говорил о том, что теперь ему нужна пауза. На какое-то время Черчесов пропал из поля зрения СМИ, но в последние недели стал появляться на футбольных стадионах во время интересных матчей.

Среди прочих он посетил поединок первого тура групповой стадии Лиги Европы между московским «Спартаком» и варшавской «Легией». Пропустить такое событие он не мог, так как работал с обеими командами.

Ну а на второй тур Черчесов отправился в Польшу и по приглашению президента «Легии» и наблюдал за победой польской команды над английским «Лестером» (1:0) из VIP-ложи.

На следующий день после игры он пришел на шоу Hejt Park на YouTube-канал Kanal Sportowy и дал большое интервью, в котором отвечал на вопросы в том числе и о российском футболе.

«Дзюба — амбициозный футболист»

Одной из интересных тем беседы была нынешняя ситуация в национальной сборной страны. Черчесова расспросили о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе, который в его бытность главным тренером был лидером и капитаном команды, а при Валерии Карпине сначала не получил вызова на первый сбор, а потом отказался от приглашения на второй, сославшись на необходимость набора формы.

«У Дзюбы проблемы с главным тренером? Артем амбициозный футболист, который имеет свое мнение. Иногда надо время, чтобы он свою нишу нашел. Артем Дзюба в 18 лет уже играл у меня в основном составе «Спартака», и знаю, что ему надо дать время самому прийти к соглашению с самим собой. И тогда мы имеем то, что имеем. Он сыграл отличный чемпионат мира, забил за сборную больше всех голов, капитан команды. Значит, вопросов у нас не было, — рассказал Черчесов.

— Такие ситуации бывали не раз. Задача главного тренера не допустить ситуацию до такой степени, чтобы не было обратной дороги. Мы сами были молодые, еще неизвестно лучше их или нет, и наши тренеры находили с нами общий язык.

Теперь моя задача максимально делать так, чтобы дать время футболисту сделать выводы, простить ту или иную ошибку. Для этого он и молодой, чтобы делать какие-то вещи. Моя задача как главного тренера не допускать таких-то вещей, а если это случается, посмотреть на это спокойно и поправить».

«Путин звонил несколько раз»

Интересная часть беседы была посвящена успешному чемпионату мира и взаимодействию Черчесова с президентом России Владимиром Путиным, который активно поддерживал национальную команду во время домашнего мундиаля, где сборная России по футболу сенсационно дошла до четвертьфинала, пройдя в плей-офф по пенальти Испанию.

«Что я получил за успех на чемпионате мира – 2018? Мы спортсмены и успех у нас для каждого свой. Думаю, что эмоциональный успех у нас действительно был, а спортивный – у нас был один Кубок и его забрала Франция. Имели шанс выйти в полуфинал, но, увы, не получилось. Мы чемпионы мира по эмоциям были, — рассказал Черчесов.

— Ни машин, ни квартир, ни дач – ничего не получал. Самое главное, мы получили любовь нашего народа. Мы для них играли – и это самое главное. Естественно, нашу сборную принял президент в Кремле. Получили там несколько орденов, грамоты и все такое прочее.

Звонил ли президент Путин? Когда шел чемпионат мира – да, несколько раз мы общались. Был на финале турнира, туда меня пригласил именно он. Он сам у нас спортсмен и много делает для спорта. Увольнение – это инициатива Путина? Это… Мы плохо слышим, нет?»

«Лимит нужен»

Еще одной важной темой был лимит на легионеров в Российской премьер-лиге. В данный момент отечественным клубом разрешено использовать в заявке на сезон восемь легионеров и 17 игроков. По мнению экс-тренера сборной ограничения необходимы.

«Я высказывался об этом лет 5-6 назад. Мое мнение не меняется. Тогда и сейчас я думаю, что лимит все-таки нужен. Тогда говорил о лимите по схеме 10+15 и нужно посмотреть, как он работает, если достаточно, то можно на одну меньше. Смотреть внимательно, как это будет развиваться», — считает Черчесов.

Также высказался он и о проблеме зарплат молодых российских игроков, которые кажутся завышенными именно из-за лимита на легионеров.

«Старый, молодой — не имеет никакого значения. Или он заслуженно получил, или нет. А раз заслуженно, то тогда не получил, а заработал. А если именно получил, то это подарок, — отметил специалист.

— Другое дело, если молодой заработал много, то это жизнь, это нормальная ситуация. Этот барьер игрок должен пройти. Кто прошел, тот идет дальше. Главное — кто окружает этих ребят, их семья, друзья. Это еще и одна из важнейших задач тренера — воспитывать футболиста, личность.

Что касается Мамаева и Кокорина, Мамаев у меня нигде не играл, а Кокорин был капитаном в «Динамо». Бывает, что молодые люди попадают в неприятную ситуацию. Они свое получили. Очень рад, что теперь они играют в футбол».