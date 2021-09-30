«Спартак» обыграл «Наполи» в матче с двумя удалениями и голом на 12-й секунде

Московский «Спартак» в драматичном триллере с двумя удалениями и россыпью карточек в Неаполе обыграл местный «Наполи» и вышел на второе место в своей группе Лиги Европы. «Газета.Ru» рассказывает, как это было.

«Наполи» — «Спартак» — 2:3

Потерпев поражение от «Легии» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы, «Спартак» оказался в очень тяжелом положении, поскольку польская команда объективно выглядит слабейшим оппонентом в группе.

«Наполи» же начал чемпионат Серии А с шести побед в шести турах, сенсационно возглавив турнирную таблицу со стопроцентным результатом. Кроме того, во главе южноитальянского клуба прекрасно знающий красно-белых Лучано Спаллетти, несколько лет возглавлявший санкт-петербургский «Зенит».

В Лиге Европы его нынешняя команда в первом туре допустила свою пока единственную осечку в сезоне, разойдясь выездным миром с английским «Лестером». Но в той встрече неаполитанцы уступали со счетом 0:2, так что итоговые 2:2 выглядят почти победно.

«Наполи» в любом случае был бы явным фаворитом, но Спаллетти на встречу со «Спартаком» выставил фактически основной состав. Разве что вместо оформившего дубль против англичан и четырежды отличившегося в чемпионате нигерийского форварда Виктора Осимхена в старте вышел мощный итальянец Андреа Петанья, до сих пор во всех играх сезона появлявшийся на замену.

В воротах же был номинально второй голкипер Алекс Мерет, который отстоял только два из шести матчей в Серии А. Впрочем, он является игроком сборной Италии и конкуренцию колумбийцу Давиду Оспине проигрывает весьма условно.

А вот в распоряжении Руя Витории не было важных Романа Зобнина и Джордана Ларссона, а также Николая Рассказова и по-прежнему восстанавливающегося от тяжелой травмы Павла Маслова.

Португальский наставник красно-белых ожидаемо выбрал схему с тремя центральными защитниками, на фланги отправил Виктора Мозеса и Айртона, в центр полузащиты поставил молодых россиян Наиля Умярова и Руслана Литвинова, а в линию нападения выставил Зелимхана Бакаева справа, Квинси Промеса слева и Эзекьеля Понсе на острие.

Схема красно-белых выглядела атакующей, но начало встречи спутало все планы и карты. Неаполитанцы разыграли мяч с центра поля, отправили его налево своему капитану Лоренцо Инсинье, который сразу же загрузил в штрафную.

Подача была дежурной и вроде бы неопасной, но Александр Максименко неудачно поставил руки, мяч от них ударился в грудь и отскочил. На подборе первым оказался македонец Элиф Элмаз, после удара которого снаряд миновал и бросившегося на собственноручно устроенный пожар вратаря, и пытавшегося подстраховать его Георгия Джикию.

Чтобы пропустить в Неаполе, «Спартаку» понадобилось 11 секунд.

А вскоре красно-белые побили и свой клубный антирекорд по времени без голов в еврокубках, который ранее составлял 293 минуты и был установлен в той печально известной шестью поражениями с разницей мячей 1:18 Лиге чемпионов, когда командой руководил еще поздний Олег Романцев.

Поначалу для «Наполи» ничто не предвещало проблем. Хозяева полностью контролировали мяч и были куда острее россиян.

Впрочем, надо отдать спартаковцам должное: они пытались что-то изменить, шли в атаку и даже били по воротам, пусть и неопасно.

В итоге это принесло дивиденды. На 28-й минуте Мариу Руй, пытаясь опередить рвавшегося с мячом вперед Виктора Мозеса, срубил того в подкате. Словацкий арбитр Иван Кружльяк показал желтую карточку, но затем коллеги из VAR пригласили его посмотреть повторы, и предупреждение, к бурному неудовольствию хозяев, превратилось в прямую красную.

Первое время «Спартак» не очень понимал, что ему делать со свалившимся на голову численным преимуществом, и даже зевнул опасную атаку, закончившуюся добиванием выше ворот из убойной позиции от Петра Зелински.

Но последняя треть тайма прошла с большим игровым перевесом красно-белых. Они давили, создавали полумоменты и даже вынудили Спаллетти на 41-й минуте убрать с поля самого Инсинье в пользу французского защитника Кевена Малькюи.

А на 45-й минуте активно шедший в дриблинг Квинси Промес нарвался на удар по ноге сзади от Маттео Политано в чужой штрафной, и рефери уверенно указал на точку.

Хозяева снова бурно спорили, и действительно — в дело вновь вмешался VAR, а решение было отменено, так как в столкновении не было найдено состава преступления. Промес как будто бы сам приземлился шипами на ногу оппоненту.

Пока дело разбирали, на поле случилась стычка, после которой по желтой схватили чемпион Европы Джованни Ди Лоренцо и уже успевший заменить получившего одновременно «горчичник» и травму Понсе Александр Соболев. Именно россиянин должен был бить пенальти, но Ди Лоренцо украл у него мяч, пока арбитр бежал смотреть повторы.

В первом тайме команды в итоге переиграли аж девять минут, но давление «Спартака» так и не привело к результату.

А с первых минут второй половины Спаллетти разом бросил в бой грозного Осимхена вместо Петаньи и важного ролевого полузащитника Андре-Франка Замбо-Ангисса, который вышел вместо Зелински.

Тем не менее начало второго тайма прошло так же, как концовка первого: гости были в позиционном наступлении, в то время как хозяева оборонялись всем составом на своей половине поля. И на 54-й минуте доигрались.

«Спартак» доставил мяч лидеру своих атак Мозесу, и нигериец классно разобрался на входе в штрафную на правом фланге, обыграл соперника и от лицевой покатил в центр штрафной под удар кому-то из многочисленных партнеров.

Защитники пытались прервать передачу, но после рикошета мяч все равно пришел к Промесу, и Квинси нанес мощный удар в дальний угол. На траектории полета мяча выросла нога могучего Калиду Кулибали, но она лишь подправила снаряд так, что у Мерета не осталось шансов.

Равновесие восстановилось, и на поле возникла ситуация, когда результат не устраивал ни одну из сторон. «Спартак» играл в большинстве и имел уникальный шанс на победу над грозным фаворитом, а неаполитанцы уже и так потеряли очки в первом туре, а тут дома играли против аутсайдера.

Тем не менее преимущество в одного игрока накладывало отпечаток на ход встречи и дальше. И хотя неполитанцы всячески задействовали Осимхена в быстрых прорывах и через него создавали трудности спартаковской защите, больше времени на чужой половине проводили все же красно-белые.

При этом поединок оставался все таким же эмоциональным и местами грубым, с большим количеством карточек, в том числе и за неспортивное поведение.

Когда на 64-й минуте свои предупреждения схватили Максимилиано Кофрие (за грубый фол против Осимхена) и Кулибали (за бурные требования красной карточки), команда Спаллетти подала штрафной, и Костас Манолас головой отправил мяч в сетку. Вот только все тот же Кофрие успел сделать шаг вперед и оставил грека в офсайде, что четко зафиксировали судьи.

В какой-то момент показалось, что спартаковцы упустили свои шансы, растеряв игровое преимущество, но за 10 минут до конца случилась блестящая контратака, в которой Айртон по левому краю набрал отличную скорость и сделал пас в центр, Бакаев умно пропустил на набегавшего свежего Михаила Игнатова, а тот идеальным ударом низом на точность в касание положил второй.

Но это было еще далеко не все. Через пару минут стало очень тревожно, когда Кофрие схлопотал вторую желтую на Осимхене, и составы уравнялись.

Правда, «Наполи» не удалось извлечь из этого дивидендов. Наоборот, Умяров шикарно перехватил мяч на чужой половине поля и вывел партнеров вдвоем на вратаря. Соболев не пожадничал, и Промес оформил дубль, поразив пустые ворота.

Уже в добавленное время, которое снова растянулось на 10 минут, Соболев должен был делать счет крупным, но ударил выше из совершенно убойного положения, а меньше чем через минуту Ирвинг Лосано дал на пустые уже Осимхену, и тот не промахнулся.

Завершающий отрезок игры получился предельно нервным, но красно-белые выстояли и одержали свою первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги Европы и выскочили сразу на второе место в группе, так как польская «Легия» дома с минимальным счетом одолела «Лестер».