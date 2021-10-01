В Италии поражение «Наполи» объяснили недооценкой «Спартака»

Игроки «Спартака» радуются забитому голу в матче с «Наполи», 2021 год

После невыразительного старта в чемпионате России и поражения в первом матче Лиги Европы от польской «Легии» (0:1) «Спартак» сумел преобразиться и обыграл в Неаполе местный «Наполи», который одержал шесть побед в шести встречах Серии А. «Газета.Ru» рассказывает, как в Италии оценили игру российской команды.

Тяжелая победа «Спартака» над «Наполи» (3:2), добытая пусть и не без доли везения, подняла настроение не только болельщикам красно-белых, но и всем любителям российского футбола — по итогам очередной еврокубковой недели Россия наконец прорвалась в топ-30 таблицы коэффициентов УЕФА.

Главное спортивное издание Италии La Gazzetta dello Sport невысоко оценило выступление неаполитанской команды, поставив ей за игру 5,5 балла из 10 возможных. «Спартак» же получил от журналистов 7 баллов — лучшим в составе победителей был признан автор двух голов Квинси Промес.

Портал Corriere dello Sport вспомнил слова наставника «Фиорентины», который предсказал скорое поражение подопечных Лучано Спалетти. Кстати, именно против команды Александра Кокорина неаполитанцам предстоит сыграть в очередном туре Серии А.

«Спаллетти покинул поле очень нервным, ссорясь со скамейкой соперника. Это был плохой вечер для «Наполи» — поражение осложнило погоню за «Легией» из Варшавы, отставание от которой увеличилось до пяти очков», — написали в издании.

Corriere della Serra считает, что неудача в прошедшем матче серьезно осложнит перспективы «Наполи» в борьбе на выход в весеннюю часть Лиги Европы.

«Наполи» теряет игру и даже немного голову. Лучано Спаллетти потерпел первое поражение в сезоне: неожиданное, спорное и непростое. Теперь отборочная гонка за место в плей-офф турнира стала еще жестче», — гласит текст.

Главный тренер «Наполи» Лучано Спалетти постарался найти какой-то позитив после первого поражения команды в сезоне. Напомним, «Наполи» идет на первом месте в чемпионате Италии, а в Лиге Европы до этого сыграл вничью с клубом Английской премьер-лиги «Лестером» (2:2).

«С этой неудачей справиться будет нетрудно. Я уже терпел поражения в своей жизни.

Но команда привыкла побеждать, поэтому игроки пришли в раздевалку с опущенными головами. Тем не менее мы сыграли неплохо, имея возможность по ходу встречи увеличить преимущество в счете и выиграть 2:0. Мы играли неплохо даже вдесятером.

Один матч можно проиграть, но из него нужно извлечь урок. Эпизоды сделали разницу. Игроки действовали самоотверженно», — заявил наставник на послематчевой пресс-конференции.

Главный тренер «Спартака» Руй Витория зашел в зал для беседы с журналистами под аплодисменты.

«Сложная победа, мы играли против классной команды. Не самое удачное начало: мы пропустили быстрый гол, а это последнее, чего хочет тренер в начале игры. «Наполи» действовал более уверенно. В перерыве поговорили, и я сказал игрокам, что надо действовать умно. Они сделали свою работу. Я поздравил игроков, это хороший день для нас.

Нам надо выигрывать такие матчи не только сердцем, но и головой. Нам надо прокачивать оба компонента. Одно не отменяет другого. Могу вам открыть один секрет: вчера, сидя в этой комнате, я был уверен, что мы победим», — сказал Витория.

Ключевым фактором, сыгравшим в пользу «Спартака», стало удаление португальского защитника команды хозяев Мариу Руя, который получил красную карточку на 30-й минуте — сначала главный арбитр встречи Иван Кружльяк показал игроку желтую карточку, но после подсказки от видеоассистента изменил решение на более суровое.

После игры футболисты итальянской команды выразили сомнения в объективности работы судейской бригады. Так, защитник Джованни Ди Лоренцо заявил, что решения рефери порой выглядели странными.

«Всегда непросто играть в меньшинстве. Мы отрабатываем этот элемент на тренировках, играя вдесятером, но это отнимает много сил. Во время матча мы владели инициативой. Жаль, что мы пропустили эти мячи», — заявил игрок.

Еще один защитник «Наполи» Калиду Кулибали объяснил поражение серьезной недооценкой российского клуба.

«Я не хочу искать оправдания, мы могли сделать гораздо больше. Мы проиграли матч и должны извлечь урок. Чтобы побеждать в каждой игре, необходима большая работа. Я чувствую разочарование и сожаление, но мы должны двигаться от матча к матчу.

Мне кажется, что все наши мысли были уже о матче против «Фиорентины», который состоится в воскресенье. Это была ошибка.

Если мы будем играть, думая о другом матче, то столкнемся с трудностями», — цитирует защитника Sky Sports Italia.

В успех «Спартака» ни в России, ни в Италии практически никто не верил. Так, перед игрой медиа-служба Italian Football TV опубликовала в Twitter фотографию жареной свиньи, которая является отсылкой к одному из прозвищ красно-белых.

When Spartak Moscow are nicknamed 'The Pigs' but it's Italian tradition to roast the porchetta @fcsm_eng pic.twitter.com/oZwBj8Pnsc — Italian Football TV (@IFTVofficial) September 30, 2021

После финального свистка настала очередь шутить SMM-специалистов московского клуба.

Отмечал успех над «Наполи» как российский, так и англоязычный аккаунт «Спартака» в Twitter.

every spartak fan on this planet during this game pic.twitter.com/xWeZSNZITp — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) September 30, 2021

А мексиканский пользователь социальной сети переделал популярный мем с пенсионером, внезапно направляющим пистолет в сторону грабителей.

В России же победу красно-белых назвали исторической.

«Это по-настоящему исторический день для «Спартака» и всего российского футбола. Хочется, конечно, чтобы победы наших клубов превратились в определенную тенденцию. Но пока еще нам, как в случае со «Спартаком», сложно играть 11 на 11. Я очень счастлив за них», — заявил журналист Дмитрий Губерниев Sport24.

Продолжить победную серию спартаковцы попытаются уже в воскресенье — 3 октября столичный клуб на выезде сыграет против грозненского «Ахмата», после чего футболисты разъедутся в расположение своих национальных сборных для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре.