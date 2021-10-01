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Спорт

Три главных козыря Карпина: как России выиграть отбор на чемпионат мира

Сборная России может в октябре обеспечить себе участие в стыках за ЧМ-2022

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Игрок сборной России Фёдор Смолов радуется забитому мячу в матче 6-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными России и Мальты на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, 7 сентября 2021 года

Игрок сборной России Фёдор Смолов радуется забитому мячу в матче 6-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными России и Мальты на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, 7 сентября 2021 года

Александр Вильф/РИА «Новости»
Сборная России по футболу готовится провести важнейшие матчи отбора на мундиаль в Катаре против Словакии и Словении. «Газета.Ru» называет главные козыри, которые должны помочь национальной команде пробиться на чемпионат мира.

Отборочный турнир к чемпионату мира по футболу — 2022 близок к своей кульминации. Если сравнивать с автоспортом, командам осталось пройти последний поворот, за которым будет финишная прямая. Октябрьский отрезок является очень важным и во многом ключевым. У сборной России есть определенные сильные стороны, которые могут способствовать успешному прохождению и итоговой квалификации в Катар.

Понятный выбор и атмосфера

Приход Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России вместо Станислава Черчесова среди прочего должен был улучшить эмоциональный фон вокруг главной команды страны.

На данный момент можно утверждать, что все происходит именно так, как было задумано. Само по себе назначение прямого и открытого Карпина не могло не принести определенного эффекта после тяжелого в информационном плане периода Черчесова.

Но отметить нужно и работу нового наставника сборной. На данный момент Карпин не просто открыт — он последователен и понятен. Все его решения выглядят логичными.

Сборная сразу же из закрытого клуба, куда новым людям попасть крайне непросто, превратилась в место, где оказываются лучшие на данный момент.

И хотя разброс игроков, которые приглашаются нынешним тренерским штабом от сбора к сбору, достаточно велик, на атмосфере это сказывается положительно. В качестве свидетельств здесь можно выделить слова тех игроков, которые не попадают в заявку.

Так, и форвард московского «Спартака» Александр Соболев, еще недавно казавшийся незыблемым игроком обоймы, и съездивший и сыгравший на Евро опорник ЦСКА Максим Мухин публично ищут причины в себе и не имеют никаких претензий к наставнику.

Когда атмосфера хороша, команда всегда раскрепощеннее и заряженнее на то, чтобы совершить подвиг там, где без него не обойтись. Сборной России это сейчас необходимо.

Турнирная ситуация

После своих первых трех игр в отборе к ЧМ-2022 Карпин попал под шквал критики из-за футбола сборной России. Игра действительно была далека от идеала и того, на что вообще хочется смотреть.

Но вот с результатами все вышло совсем иначе: ничья с Хорватией (0:0), главным фаворитом группы, пусть и дома, и победы над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0), отбиравшими очки у наших конкурентов.

В результате за четыре тура до финиша Россия занимает второе место в подгруппе Н, уступая хорватам только по разности мячей на один пункт. И при этом второй по приоритетности показатель — забитые мячи — лучше у сборной России.

Словаки отстают от России и Хорватии на четыре очка, а словенцы — на совсем критичные шесть. А ведь вторая строчка в группе гарантирует участие в стыковом турнире. И хотя пройти его будет не так просто, это все равно реальный шанс на поездку в Катар. Такое положение должно давать уверенность и в борьбе за первое место — а она только начинается.

Календарь у сборной России сложнее хорватского, но в группе сейчас каждый матч непростой. В октябре нашей команде предстоит сразится со словаками и словенцами (8 и 10 октября соответственно). Хорваты в сентябре одолели обоих, а теперь сначала отправятся на Кипр, а потом примут тех же словаков.

Кто лучше пройдет этот отрезок, получит серьезный перевес перед финишем, где в девятом туре и Россия, и Хорватия будут играть с аутсайдерами, а в последнем матче на кипящем загребском «Максимире» определят победителя подгруппы.

В любом случае, турнирное положение сборной России позволяет даже допустить ошибку без лишения шансов на попадание на мундиаль. Это должно еще больше раскрепостить команду и помочь ей показать свой максимум.

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