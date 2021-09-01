США и Британия позади: Россия вторая на Паралимпиаде

Восьмой день Паралимпийских игр в Токио, в который были разыграны 45 комплектов наград, принес сборной России второе место в медальном зачете. Российская сборная обошла команду Великобритании, и впереди теперь только недосягаемый Китай.

Второе место медального зачета

Восьмой день Паралимпиады в Токио принес сборной России второе место в общем медальном зачете. Отечественная сборная сместила с этой позиции Великобританию, отправив ее на третью строчку.

Всего 1 сентября было разыграно 45 комплектов наград, включая первые медали в теннисе на колясках, а также в бочче (спортивная игра на точность, близкая к боулингу и петанку). 17 комплектов медалей разыграли легкоатлеты, 15 — пловцы, шесть были разыграны у велосипедистов, а еще два — в стрельбе.

Кроме того, в четвертьфинале женского паралимпийского турнира по голболу состоялся чрезвычайно принципиальный матч между сборными России и США, который российская дружина проиграла — 3:5.

Однако в остальном день сложился для команды ОКР максимально удачно. Российские спортсмены и спортсменки завоевали семь золотых и по четыре серебряных и бронзовых медали, благодаря чему обошли команду Великобритании на два золота и три медали в сумме.

У России сейчас 32 золота, 20 серебряных наград и 37 бронзовых. До Китая, у которого одних только золотых наград 68, а всего медалей — 147, конечно, дотянуться будет невозможно. Однако сохранить почетное второе место — вполне реальная задача.

Легкая атлетика

В самом масштабном виде дня, легкой атлетике, первая медаль пришла к сборной России рано утром по московскому времени. Никита Прохоров выиграл серебро в толкании ядра в классе F46. С результатом 16,29 м он уступил только канадцу Грегу Стюарту, толкнувшему снаряд на 46 см дальше.

А всего через пять минут в беге на дистанции 400 м в классе T37 для спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата Андрей Вдовин не просто забрал золото, но и установил новый мировой рекорд — 49,34 секунды!

Более того, бронза в этом забеге также отошла к представителю России. Ее выиграл преодолевший дистанцию на 1,10 секунды медленнее Чермен Кобесов. Сразу после забега он расплакался, надев футболку недавно скончавшейся мамы, мечтавшей о паралимпийской медали для сына.

Очень удачными для России оказались соревнования в толкании ядра, где команда взяла медали еще в двух дисциплинах. У женщин в классе F36 дальше всех ядро толкнула Галина Липатникова. Пущенный ею снаряд полетел на 11,03 метра, в то время как никто из соперниц не смог преодолеть и отметку в десять метров.

Позже в другом классе медаль взяла еще и Евгения Галактионова, уступившая только оторвавшимся от конкуренток украинке Анастасии Москаленко и польской спортсменке Розе Козаковской.

Елена Иванова в свою очередь стала второй в беге на стометровке в классе Т-36, проиграв только установившей мировой рекорд китаянке Ши Итин.

Ну а перед самым окончанием программы дня в метании клаба победил еще и Муса Таймазов, также установивший новый мировой рекорд в классе F51 — 35,42 метра.

Плавание

Легкоатлетические соревнования оказались для России успешными, но еще лучше в этот день сборная выступила в плавании.

Тон задала дебютантка Паралимпиады Мария Павлова, которая на стометровке брассом выиграла с огромным отрывом, хотя с ней соперничала 12-кратная чемпионка мира из США Джессика Лонг, оставшаяся лишь с серебром.

Свое второе золото в Токио взял пловец Андрей Калин. Если до этого он первенствовал на стометровке брассом, то теперь победил на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

Отметим, что Калин сменил спортивное гражданство восемь лет назад, а до того брал золотые награды сразу на трех Паралимпиадах в составе сборной Украины.

Третье и последнее золото дня в плавании взяла Виктория Ищиулова, которая опередила всех на дистанции 50 метров вольным стилем.

Кроме того, по одной серебряной награде на стометровках брассом завоевали Егор Ефросинин и Дарья Лукьяненко, а Артур Сайфутдинов в своем классе на той же дистанции стал третьим.

Другие медали

Седьмое российское золото дня досталось Руслану Кузнецову в шоссейных велогонках. На дистанции 79,2 км он опередил всех, включая швейцарца Хайнца Фрая и австрийца Уолтера Аблингера, ставших соответственно серебряным и бронзовым призерами.

Еще одна бронзовая медаль досталась женской сборной России по настольному теннису в составе Виктории Сафоновой, Маляк Алиевой и Раисы Чебаники, проигравшей в полуфинале команде Нидерландов. Теннисисткам удалось установить историческое достижение — до сих пор у России не было наград в этом виде паралимпийской программы.

«Сегодня мы впервые играли в полуфинале командных соревнований Паралимпиады и впервые завоевали бронзу, — заявил после матча тренер национальной команды Игорь Сазонов. — Очень хотели, старались, чтобы медаль была более высокого достоинства, но ситуация была не в нашу пользу — в парных соревнованиях не хватило буквально двух-трех очков. Но бронза — это бронза, и, надеюсь, это старт для всех наших будущих побед».