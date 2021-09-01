Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Тайване заявили о растущей военной угрозе Китая 18:59
В Великобритании выявили 48 новых случаев мутации коронавируса «мю» 18:57
Суд отказался ужесточить меру пресечения главе «Альянса врачей» Васильевой 18:56
Сеть ресторанов, в которых никого нет, ответила на обвинения роликом... 18:55
Сборная Украины упустила победу над Казахстаном, в четвертый раз подряд сыграв... 18:53
Татуировщицы вышли на протест против цензуры в Facebook в костюмах огромных... 18:53
В России с начала года взыскали более 17 млрд рублей алиментов 18:50
Американцы массово увольняются с работы несмотря на рекордный спрос... 18:50
Собчак о свадьбе Моргенштерна: давно я так не веселилась 18:47
Нейробиологи открыли новую агрессивную форму болезни Альцгеймера 18:46
Бесплатная ставка 1000 р.
Олимпиада 2020

США и Британия позади: Россия вторая на Паралимпиаде

Россия обошла Великобританию в медальном зачете Паралимпиады

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Российский легкоатлет Андрей Вдовин на Паралимпиаде в Токио — 2020

Российский легкоатлет Андрей Вдовин на Паралимпиаде в Токио — 2020

Reuters
Восьмой день Паралимпийских игр в Токио, в который были разыграны 45 комплектов наград, принес сборной России второе место в медальном зачете. Российская сборная обошла команду Великобритании, и впереди теперь только недосягаемый Китай.

Второе место медального зачета

Восьмой день Паралимпиады в Токио принес сборной России второе место в общем медальном зачете. Отечественная сборная сместила с этой позиции Великобританию, отправив ее на третью строчку.

Всего 1 сентября было разыграно 45 комплектов наград, включая первые медали в теннисе на колясках, а также в бочче (спортивная игра на точность, близкая к боулингу и петанку). 17 комплектов медалей разыграли легкоатлеты, 15 — пловцы, шесть были разыграны у велосипедистов, а еще два — в стрельбе.

Кроме того, в четвертьфинале женского паралимпийского турнира по голболу состоялся чрезвычайно принципиальный матч между сборными России и США, который российская дружина проиграла — 3:5.

Однако в остальном день сложился для команды ОКР максимально удачно. Российские спортсмены и спортсменки завоевали семь золотых и по четыре серебряных и бронзовых медали, благодаря чему обошли команду Великобритании на два золота и три медали в сумме.

У России сейчас 32 золота, 20 серебряных наград и 37 бронзовых. До Китая, у которого одних только золотых наград 68, а всего медалей — 147, конечно, дотянуться будет невозможно. Однако сохранить почетное второе место — вполне реальная задача.

Легкая атлетика

В самом масштабном виде дня, легкой атлетике, первая медаль пришла к сборной России рано утром по московскому времени. Никита Прохоров выиграл серебро в толкании ядра в классе F46. С результатом 16,29 м он уступил только канадцу Грегу Стюарту, толкнувшему снаряд на 46 см дальше.

А всего через пять минут в беге на дистанции 400 м в классе T37 для спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата Андрей Вдовин не просто забрал золото, но и установил новый мировой рекорд — 49,34 секунды!

Более того, бронза в этом забеге также отошла к представителю России. Ее выиграл преодолевший дистанцию на 1,10 секунды медленнее Чермен Кобесов. Сразу после забега он расплакался, надев футболку недавно скончавшейся мамы, мечтавшей о паралимпийской медали для сына.

Очень удачными для России оказались соревнования в толкании ядра, где команда взяла медали еще в двух дисциплинах. У женщин в классе F36 дальше всех ядро толкнула Галина Липатникова. Пущенный ею снаряд полетел на 11,03 метра, в то время как никто из соперниц не смог преодолеть и отметку в десять метров.

Позже в другом классе медаль взяла еще и Евгения Галактионова, уступившая только оторвавшимся от конкуренток украинке Анастасии Москаленко и польской спортсменке Розе Козаковской.

Елена Иванова в свою очередь стала второй в беге на стометровке в классе Т-36, проиграв только установившей мировой рекорд китаянке Ши Итин.

Ну а перед самым окончанием программы дня в метании клаба победил еще и Муса Таймазов, также установивший новый мировой рекорд в классе F51 — 35,42 метра.

Плавание

Легкоатлетические соревнования оказались для России успешными, но еще лучше в этот день сборная выступила в плавании.

Тон задала дебютантка Паралимпиады Мария Павлова, которая на стометровке брассом выиграла с огромным отрывом, хотя с ней соперничала 12-кратная чемпионка мира из США Джессика Лонг, оставшаяся лишь с серебром.

Свое второе золото в Токио взял пловец Андрей Калин. Если до этого он первенствовал на стометровке брассом, то теперь победил на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

Отметим, что Калин сменил спортивное гражданство восемь лет назад, а до того брал золотые награды сразу на трех Паралимпиадах в составе сборной Украины.

Третье и последнее золото дня в плавании взяла Виктория Ищиулова, которая опередила всех на дистанции 50 метров вольным стилем.

Кроме того, по одной серебряной награде на стометровках брассом завоевали Егор Ефросинин и Дарья Лукьяненко, а Артур Сайфутдинов в своем классе на той же дистанции стал третьим.

Другие медали

Седьмое российское золото дня досталось Руслану Кузнецову в шоссейных велогонках. На дистанции 79,2 км он опередил всех, включая швейцарца Хайнца Фрая и австрийца Уолтера Аблингера, ставших соответственно серебряным и бронзовым призерами.

Еще одна бронзовая медаль досталась женской сборной России по настольному теннису в составе Виктории Сафоновой, Маляк Алиевой и Раисы Чебаники, проигравшей в полуфинале команде Нидерландов. Теннисисткам удалось установить историческое достижение — до сих пор у России не было наград в этом виде паралимпийской программы.

«Сегодня мы впервые играли в полуфинале командных соревнований Паралимпиады и впервые завоевали бронзу, — заявил после матча тренер национальной команды Игорь Сазонов. — Очень хотели, старались, чтобы медаль была более высокого достоинства, но ситуация была не в нашу пользу — в парных соревнованиях не хватило буквально двух-трех очков. Но бронза — это бронза, и, надеюсь, это старт для всех наших будущих побед».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Семилетняя или Северная. Школьник обсудил с Путиным войну со Швецией
Учительница и директор оценили поведение ученика после замечания Путину
«Афганистан стал последней каплей»: США сворачивают «экспорт демократии»
Как США отказываются от насильственной демократизации мира
Папина ошибка
Папа Римский приписал «мудрые слова» Путина Меркель
Мальчик из Бурятии рассказал о новых подписчиках на YouTube после просьбы к Путину
МакSим отвела дочь в первый класс
Британцев предупредили о нашествии гигантских шершней-убийц
В Белоруссии признали экстремистским «Чай з малинавым варэннем»
Новости и материалы
В Тайване заявили о растущей военной угрозе Китая
В Великобритании выявили 48 новых случаев мутации коронавируса «мю»
Суд отказался ужесточить меру пресечения главе «Альянса врачей» Васильевой
Сеть ресторанов, в которых никого нет, ответила на обвинения роликом с испуганным актером
Сборная Украины упустила победу над Казахстаном, в четвертый раз подряд сыграв вничью
Татуировщицы вышли на протест против цензуры в Facebook в костюмах огромных сосков
В России с начала года взыскали более 17 млрд рублей алиментов
Американцы массово увольняются с работы несмотря на рекордный спрос на рабочую силу
Собчак о свадьбе Моргенштерна: давно я так не веселилась
Нейробиологи открыли новую агрессивную форму болезни Альцгеймера
В Совете Федерации оценили предложение ввести пособие для овдовевших пенсионеров
Под Тюменью подросток впал в кому после избиения в психбольнице
Найден способ повысить разрешение фото без потери качества
Врио начальника ИВС в Истре признал вину по делу о побеге
Ушедшему с «Матч ТВ» комментатору предложили один из руководящих постов в РФС
Британка озадачила пользователей Twitter видом непонятного блюда за £30
Из-за непогоды городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности
В Минске за рулем задержали пьяного человека-«Аватара»
Все новости
Принцессы в замке: европейские монархи отсылают дочерей учиться в Уэльс
Как получают образование европейские принцессы
«Многих классов самолетов разведки и РЭБ у России просто нет»
Почему российский военный специализированный авиапарк уступает американскому
На службе Пентагона: новую часть Age of Empires связали с военным ведомством
Microsoft заподозрили в тестировании военного ИИ на геймерах
«Дедушкин багги не годится»: NASA ищет способ 10 лет кататься по Луне
NASA попросило частников придумать самый современный лунный автомобиль
«Это не от большого ума, если честно»
Лавров отреагировал на слова Зеленского о «грязном российском газе»
Не торопитесь с покупкой. Названы функции, которых не будет в iPhone 13
Новая линейка смартфонов от Apple не получит ряд долгожданных нововведений
Праздник на букву «Ы»: как отметили День знаний в России
Прорыв в лечении: как затормозить хорею Гентингтона
Найден способ остановить неизлечимую болезнь Гентингтона
Кража канцтоваров, танцы живота и школьники на лодках
Чем запомнилось 1 сентября в российских школах
Спасителя Байдена бросили в Афганистане
В Белом доме пообещали вывезти из Кабула афганца-переводчика, работавшего на Армию США
«Если бы не два распада, у нас была бы другая страна»
Путин заявил, что население России могло бы составлять 500 млн человек
Победа над «черными копателями»: найдены нетронутые сокровища кельтов
Во Франции обнаружена затерянная столица кельтов
«Русскому языку препятствовать нельзя»
Токаев заявил о недопустимости ущемления русского языка в Казахстане
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях