Догнать британцев: восьмой день Паралимпиады. LIVE

Прыжки в длину . В данный момент разыгрываются медали в прыжках в длину среди...

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Прыжки в длину. В данный момент разыгрываются медали в прыжках в длину среди мужчин в классе Т38. В них принимают участие россияне Хетаг Хичагов и Давид Будоян. После трех попыток Хичагов располагается на промежуточном пятом месте, а Будоян — на восьмом. Но впереди еще три попытки.