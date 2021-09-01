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Олимпиада 2020

Догнать британцев: восьмой день Паралимпиады. LIVE

Паралимпиада. Восьмой день. ОНЛАЙН

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На Паралимпийских играх в Токио проходит восьмой соревновательный день, в который разыгрываются 43 комплекта наград. Россия пытается догнать Великобританию и подняться на второе место в медальном зачете. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий дня.
Трансляция
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05:05

Как и в голболе, в женском волейболе сидя сегодня будет горячее противостояние Россия — США! Только это пока не четвертьфинал, а групповой этап. Матч начнется в 12.30 мск.

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Женская сборная России по волейболу сидя на Паралимпиаде в Токио — 2020

Женская сборная России по волейболу сидя на Паралимпиаде в Токио — 2020

Reuters
04:55

Стрельба. Завершилась квалификация в миксте из пневматической винтовки лежа с 10 м в классе SH1. К сожалению, россияне Сергей Ночевной, Татьяна Рябченко и Андрей Кожемякин не смогли пробиться в финал, заняв десятое, 21-е и 30-е место соответственно.

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Стрельба из винтовки на Паралимпийских играх в Токио — 2020

Стрельба из винтовки на Паралимпийских играх в Токио — 2020

Global Look Press
04:45

Голбол. Сегодня нас ждет эпичное противостояние женских сборных России и США в четвертьфинале. Начало встречи — примерно в 13.30 мск.

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Женская сборная России по голболу на Паралимпиаде в Токио — 2020

Женская сборная России по голболу на Паралимпиаде в Токио — 2020

Reuters
04:40

Толкание ядра. Также в данный момент мужчины соревнуются в толкании ядра в классе F46. После первой попытки россиянин Никита Прохоров идет третьим. Кажется, тут есть неплохие шансы на медаль.

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Российский толкатель ядра Никита Прохоров

Российский толкатель ядра Никита Прохоров

РИА Новости
04:35

Прыжки в длину. В данный момент разыгрываются медали в прыжках в длину среди мужчин в классе Т38. В них принимают участие россияне Хетаг Хичагов и Давид Будоян. После трех попыток Хичагов располагается на промежуточном пятом месте, а Будоян — на восьмом. Но впереди еще три попытки.

04:30

Сегодня пройдут соревнования по легкой атлетике, бадминтону, велоспорту, бочча, голболу, стрельбе, волейболу сидя, плаванию, настольному теннису, баскетболу на колясках, теннису на колясках и стрельбе из лука. Любопытно, что индивидуальный женский турнир среди лучниц должен был состояться во вторник вечером, но из-за плохой погоды был перенесен на утро среды. В целом сегодня будут разыграны 43 золотых медали.

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Медаль Паралимпийских игр в Токио — 2020

Медаль Паралимпийских игр в Токио — 2020

РИА Новости
04:15

По итогам семи дней Паралимпийских игр сборная России завоевала 25 золотых, 16 серебряных и 33 бронзовых медали. Перед началом восьмого дня команда занимает третье место в медальном зачете.

Лидирует сборная Китая — 62 золотых, 38 серебряных и 32 бронзовые медали, на втором месте Великобритания — 29 золотых, 23 серебряные и 28 бронзовых наград.

Будем надеяться, что сегодня Россия сможет приблизиться к британцам в медальном зачете.

04:00

На Паралимпийских играх в Токио 1 сентября будут разыграны 45 комплектов наград. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию всех основных событий.

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