Догнать британцев: восьмой день Паралимпиады. LIVE

Сегодня пройдут соревнования по легкой атлетике, бадминтону, велоспорту, бочча, голболу...
Сегодня пройдут соревнования по легкой атлетике, бадминтону, велоспорту, бочча, голболу, стрельбе, волейболу сидя, плаванию, настольному теннису, баскетболу на колясках, теннису на колясках и стрельбе из лука. Любопытно, что индивидуальный женский турнир среди лучниц должен был состояться во вторник вечером, но из-за плохой погоды был перенесен на утро среды. В целом сегодня будут разыграны 43 золотых медали.
Медаль Паралимпийских игр в Токио — 2020
РИА Новости