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Олимпиада 2020

«Может, он ненавидит Россию»

Украинец Цветов отказался от общего фото с российскими паралимпийцами во время награждения

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Ihor Tsvietov/Facebook
Украинский паралимпиец Игорь Цветов не стал фотографироваться на пьедестале вместе с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном, демонстративно встав в стороне от соперников. Российские политики считают, что этот поступок стал результатом запугивания украинских спортсменов на родине. В свою очередь украинские болельщики поддержали атлета.

Что произошло

Украинский паралимпиец Игорь Цветов не стал фотографироваться на церемонии награждения вместе с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном. На пьедестале почета он демонстративно стоял отдельно от соперников. Сафронов стал победителем забега на 100 метров, Цветов стал вторым, а Калашян замкнул тройку сильнейших.

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На Паралимпиаде это первый политический скандал. Во время церемонии открытия комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что украинцам приказали уйти с церемонии открытия Игр после парад спортсменов, чтобы потом не сидеть рядом с российской делегацией. Но в Паралимпийском комитете России эту информацию опровергли, назвали комментатора сказочником и заявили, что украинцы и россияне сидели и смотрели шоу вместе, нормально общаясь.

Что говорят о поступке Цветова в России

Известный украинский спортивный журналист Артем Франков предположил сразу три возможные причины, заставившие Цветова так поступить.

«Тут может быть три варианта. Первый: он искренне ненавидит Россию и всех, кто с ней так или иначе связан. Второе: у него возникло что-то личное во время соревнований. Третье: вонючая кампания против Ярославы Магучих, увы, сломавшая спортсменку, оказала незабываемое воздействие», — сказал Франков в интервью «Спорт-Экспрессу».

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев считает, что эта ситуация не красит спортсмена, несмотря ни на что.

«Наверное, он попадет дома под какие-то санкции, как его коллега Магучих, которой обещали наказание и затравили в соцсетях. Но это наши предположения, от которых исходить нельзя. Безусловно, это некрасиво — все и так это понимают, но инцидент исчерпан. Что касается такой истерии вокруг спорта и санкций украинским спортсменам из-за фотографий с русскими — это совсем за рамки. Если из-за фотографий на Олимпиаде будут накладывать санкции, то уж извините… Это не война, а спорт», — сказал Валуев в интервью Sport24.

Похожего с Валуевым мнения придерживается член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

«Эта ситуация говорит о том, что украинских атлетов просто запугивают. Безобразие и неприкрытая провокация. Если их делегация не хочет участвовать в соревнованиях, а хочет участвовать в политике — зачем тогда идти на Олимпиаду? Думаю, украинский спортсмен отказался фотографироваться просто чтобы не быть заклеванным у себя в стране», — сказал Свищев Sport24.

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что подобные ситуации возникают из-за того, что украинские спортсмены боятся наказания на родине.

«Ярослава Магучих сфотографировалась с Ласицкене. И чем это для нее закончилось? На этом фоне все боятся. Если политики давят на спортсменов, то что они будут делать? Мы же не знаем, какие санкции последуют. У каждого спортсмена своя мотивация, когда он совершает подобное действие. Это даже не политизировано, а просто была прокачка. Люди считают, что это не политика, а позиция, которую они высказывают, как могут. Спортсмен таким образом проявляет неуважение! Паралимпийский комитет должен ограничить подобные действия, это же просто ненормально!» — сказала Журова «Спорт-Экспрессу».

Реакция украинских болельщиков

Украинские болельщики оставляют в основном позитивные комментарии на странице Игоря Цветова в Facebook.

«Спасибо за высшую ценность к своим героям, за патриотизм, за понимание положения страны во время московской агрессии и оккупации. Гордимся своими настоящими победителями», — написал один из комментаторов.

Другой пользователь отметил, что поступок Цветова не менее важен, чем золотая медаль, а также выразил благодарность за смелость атлета.

«Спасибо за старания и жизненную позицию», — добавил еще один подписчик паралимпийца.

Скандал на Олимпиаде

Громкий скандал вокруг совместного фото российской и украинской спортсменок разгорелся в середине августа на Олимпиаде. По окончании соревнований в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (победительница) и украинка Ярослава Магучих (бронзовый призер) сфотографировались в обнимку, что вызвало крайне негативную реакцию в украинских СМИ и официальных ведомствах. Магучих травили подписчики и даже вызывали на беседу в Министерство обороны (Ярослава числится военнослужащим), после чего она извинилась за это фото перед соотечественниками и пообещала, что впредь подобного не повторится.

Ласицкене в свою очередь заявила, что в подобной ситуации самое главное — спокойствие Магучих и других украинских спортсменок. По словам россиянки, она не перестанет уважать Ярославу после этих слов.

Скандал в сборной Украины по футболу

29 августа исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков заявил, что не станет вызывать в национальную команду игроков, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Вы мне скажите – возьму и вызову футболиста из России, вы же меня порвете, да? Знаете, почему? Где-то в феврале я сидел дома – сами понимаете, пандемия, столько времени не работал. Думаю, я – коренной киевлянин, пойду пройдусь, прогуляюсь по городу пешком. Подошел к Михайловской церкви, зашел в Андреевскую, Софию Киевскую. Там со стороны фотографии тех, кто погиб, – военные, девушки, ребята молодые. Там столько этих фотографий людей и фамилий...

Я понял, что, наверное, сейчас ни футболистов из России, ни какого-то примирения априори быть не может. Столько детей остались сиротами. Поэтому, наверное, нет. Сейчас нет. Никак. Может, со временем. Но на этом этапе – нет. Говорю прямо и откровенно», — сказал тренер на своей презентации в качестве наставника сборной Украины.

Экс-нападающий «Локомотива», «Динамо» и «Аякса» Дмитрий Булыкин, комментируя слова Петракова для «Газеты.Ru», подчеркнул, что отказ от хороших игроков ослабляет команду и, вероятно, для украинского наставника это всего лишь отговорка.

«Это каждый решает сам, индивидуально. И если в сборной существуют такие критерии, то футболисту надо десять раз подумать, переходить ли в российский клуб. А так, каждый вправе делать свои правила для команды, правила поведения и интервью. Я бы несколько раз подумал. Но у меня было время, когда забивал по 25 голов за сезон, а в сборную все равно не брали. Честно говоря, если футболист хорошо играет, не брать его в сборную — ослаблять свою команду. Но если тренер уверен, что это не повлияет на результат, он может придумывать любые отговорки», — заключил он.

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