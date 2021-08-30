Шестой день Паралимпиады: все главные события соревнований. LIVE

В настольном теннисе в финалах сразятся российские спортсменки Маляк Алиева и Виктория...

04:10

В настольном теннисе в финалах сразятся российские спортсменки Маляк Алиева и Виктория Сафонова. В стрельбе из лука выступят Степанида Артахинова и Алексей Леонов. В легкой атлетике разыграют 16 комплектов медалей, победители на 15 дистанциях определятся в плавании. Первые награды разыграют в стрельбе, победители также определятся в конном спорте и пауэрлифтинге.