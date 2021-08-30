В настольном теннисе в финалах сразятся российские спортсменки Маляк Алиева и Виктория Сафонова. В стрельбе из лука выступят Степанида Артахинова и Алексей Леонов. В легкой атлетике разыграют 16 комплектов медалей, победители на 15 дистанциях определятся в плавании. Первые награды разыграют в стрельбе, победители также определятся в конном спорте и пауэрлифтинге.
Шестой день Паралимпиады: все главные события соревнований. LIVE
Паралимпиада. Шестой день. ОНЛАЙН
В шестой соревновательный день проходящих в Токио Паралимпийских игр разыгрываются 54 комплекта медалей. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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В настольном теннисе в финалах сразятся российские спортсменки Маляк Алиева и Виктория...
04:10
В шестой соревновательный день на Паралимпийских играх в Токио будут разыгрываться 54...
04:00
В шестой соревновательный день на Паралимпийских играх в Токио будут разыгрываться 54 комплекта наград. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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