Дебют Карпина. За счет чего Россия может обыграть Хорватию

Во время матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии

Сборная России под руководством нового тренера Валерия Карпина в среду, 1 сентября, встретится с серебряными призерами ЧМ-2018 хорватами на стадионе «Лужники» в рамках отборочного цикла к чемпионату мира по футболу в Катаре. «Газета.Ru» разбирается, есть ли у российской команды шансы на победу в предстоящем матче.

Судьбоносную серию пенальти на стадии 1/4 финала ЧМ-2018, сейв Игоря Акинфеева после удара Матео Ковачича и слезы Федора Смолова помнят все, кто в 2018 году переживал за подопечных Станислава Черчесова. Тогда для выхода в полуфинал домашнего мундиаля российским футболистам не хватило везения и отчасти уверенности в себе.

Спустя три года сборной России вновь будет противостоять команда Златко Далича, только уже в рамках квалификации.

Из могучего состава Гуса Хиддинка в отечественной команде никого не осталось. Последнего из героев того Евро – 37-летнего Юрия Жиркова, который пока находится без клуба, Валерий Карпин решил не вызывать. Несмотря на долгий и конфиденциальный разговор с тренером, впервые за долгое время не вызван и самый обсуждаемый футболист России Артем Дзюба. Без внимания оставлены Александр Соболев и Матвей Сафонов, в обороне – Федор Кудряшов.

Итоговый состав сборной России для подготовки к матчам с Хорватией, Кипром и Мальтой. #НашиПарни #WC2022 pic.twitter.com/edS6GpEK4R — Сборная России (@TeamRussia) August 23, 2021

Реформы в нападении

Резкими изменениями в составе Карпин показал, что прошлые заслуги его мало интересуют. Дзюба, главная звезда «Зенита», лишился места в основном составе, хотя в сезоне-2020/21 стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 20 мячей. Александр Соболев отличался чуть реже – 14 раз – и сейчас кажется блеклой тенью самого себя. Главный тренер сборной принципиален и готов работать исключительно с теми, кто стабильно выступает за свой клуб.

«Соболев и Дзюба сейчас не в лучшей форме по разным причинам. Артем даже не попал в стартовый состав «Зенита», Соболев не играл. На мой взгляд, чтобы играть в сборной, нужно играть за свой клуб. Выбор нападающих исходит из этого», – объяснил наставник.

Дело не столько в слабой игре футболистов, сколько в привычной для них, но чужой для тренера тактике нападения. Наставнику национальной команды не близко пассивное нападение, когда команда наносит по одному удару в створ за весь матч. Свой агрессивный «Спартак» 2010-х Валерий Карпин мечтает построить и в сборной. Тренер предполагает делать ставку на мобильных нападающих, привыкших в процессе матча активно перемещаться по полю и выполнять разные функции. Главное – это избавиться от порочной схемы с бесконечными навесами на высокорослого форварда. Эра фактурных нападающих в сборной подошла к концу. Игрок атакующего плана отныне действует свободно и не стоит на месте в ожидании передачи с фланга.

Смолов и Тюкавин обладают хорошими скоростными данными и понравились Карпину за умение самостоятельно извлечь голевой момент из опасной ситуации. Нападающий «железнодорожников» вообще ожил (он лидер РПЛ по ударам – 12) и забивает в каждом матче этого сезона (6 голов в 6 встречах), оставляя не у дел защитников своими фирменными ложными замахами. Еще недавно в поединке против петербуржцев он поразил ворота Михаила Кержакова практически с нулевого угла. И неважно, что линейный судья поднял флажок — футболисты «Зенита» доиграли момент.

В экстренных случаях, когда не сработает основной план с двумя или одним непривязанным нападающим, тренер планирует возвращаться к черчесовскому футболу. Ради альтернативы для верховых передач в обойме оставлен Антон Заболотный. Выступая за ЦСКА, он демонстрирует достойную игру на втором этаже, правда, отличился лишь в матче с «Уфой». Впрочем, армейский воспитанник мог забить больше: с петербуржцами помешала штанга, с «Динамо» не хватило пары сантиметров.

Игра первым номером и выход на поле с атакующим планом, где отдельную роль отведут Александру Ерохину – самому результативному футболисту РПЛ (5 участий в результативных наступлениях), наверняка неприятно удивят хорватов. Постоянные удары с любых точек и прессинг Максима Мухина (лидер чемпионата по этому показателю) заставят понервничать вратаря Доминика Ливаковича, который по оперативности принятия решений уступает Даниелу Субашичу.

Подопечные Златко Далича пропускают в последних шести матчах, причем от соперников разного класса. Повести в счете и в итоге победить удалось Словении, которая по уровню уж точно ниже России. Еще одно поражение, и про первое место в группе «шашечным» можно забыть, так как регламент отбора на мировой турнир очень жесткий. Если Россия в этой встрече сумеет сыграть как испанцы в 1/8 финала Евро-2020, слаженно и агрессивно, то впервые возьмет вверх над Хорватией и заметно повысит свои шансы на выход в финальную часть ЧМ.

Клубный тандем

За продуктивной работой тренера Сандро Шварца в «Динамо» сейчас следят многие футбольные эксперты. Немецкий специалист активно подтягивает воспитанников из молодежки и постоянно просматривает академию имени Льва Яшина. Именно он увидел в Константине Тюкавине и Арсене Захаряне (второй в РПЛ по передачам под удар) потенциальных футболистов стартового состава.

Их связка помогает столичному клубу навязывать борьбу фаворитам чемпионата: в 15 матчах они забили по три мяча и сделали три результативных передачи.

Обоим игрокам еще нет даже 20 лет, однако создать из ничего гол «Краснодару» или забросить за шиворот Акинфееву в столичном дерби им под силу. Эти парни способны на многое, и это видит Карпин. Поэтому упустить рискованную, но крайне интересную возможность посмотреть на них в деле в сборной он никак не мог.

Предположить, что наставник выпустит их с первых минут на привычных позициях, вполне возможно. У них налажена взаимосвязь, есть голевое чутье. Клубную дружескую атмосферу игроки могут перенести в сборную.

В составе хорватов тоже есть двое динамовцев, правда, загребских: Лука Иванушец и Мислав Оршич. Однако они действуют в диссонансе. Иванушец, который два года назад приглянулся скаутам московского ЦСКА, выполняет роль вбегающего под удар полузащитника в штрафную либо караулит на угловых ошибку соперника и добивает мяч. За 30 матчей в прошлом сезоне фланговый полузащитник забил семь раз и отдал одну голевую передачу, хотя по идее должен выполнять иную функцию и отличаться именно в графе «ассисты». Смириться с голеадорскими амбициями у 22-летнего хорвата не получается, и нашей обороне стоит сыграть с ним позиционно.

Опытный Оршич за национальную команду забил всего один мяч. В родной лиге нападающий — один из лучших (16 голов прошедшем сезоне), да и в еврокубках держит планку: в частности, он оформил хет-трик в ворота «Тоттенхема». Кому-то из пяти оставшихся вратарей в сборной придется изрядно потрудиться, чтобы отразить его плотные и крученные удары в верхние углы ворот с дальней дистанции.

Поддержка фанатов и восстановленный медийный фон

Чтобы добиться симпатии со стороны неравнодушных зрителей, Валерию Карпину достаточно было не взять на осенние игры провалившего чемпионат Европы-2020 Артема Дзюбу. За короткий срок из национального героя нападающий превратился в материал для многочисленных мемов. Теперь россиянина в стане сборной увидят не скоро — как минимум, пока тот не выйдет на прежний уровень в РПЛ.

Все те, кто так долго ждал ухода Черчесова, и в особенности поклонники красно-белых, верят в Карпина и благодарят его. Набирается серьезная фанатская аудитория. И хотя «Лужники» из-за ковидных ограничений будут заполнены лишь на четверть, даже эта сравнительно небольшая группа болельщиков должна повести команду вперед. Новобранцам – знакомому Карпину по «Ростову» Максиму Осипенко, супермотивированному и любящему подключаться в атаку Илье Самошникову (лучший в РПЛ по сумме отборов и перехватов), Александру Максименко, Станиславу Магкееву и Сергею Терехову с Арсеном Захаряном и Константином Тюкавиным – поддержка нужна в первую очередь, потому что пока для них сборная до сих пор остается неизведанным миром.

За такой короткий срок невозможно исправить общую ситуацию в разобранной как физически, так и ментально команде. Карпин откровенно признается в этом журналистам и просит не ждать прыжка выше головы. Оставшиеся дни у тренерского штаба уйдут в первую очередь на личные разговоры со сборниками и на возвращение им веры в себя и свои силы. Повлиять на общий эмоциональный настрой и атмосферу в команде перед матчем, начать делать из игроков стойких и смелых личностей, каким был сам Карпин, тренеру удастся. История с Зинедином Зиданом тому подтверждение.

Внутри команды зарождаются другие шутки, футболисты улыбаются и постепенно привыкают к первым требованиям наставника: не употреблять жирную пищу и сахар.

Отношения команды с прессой тоже налаживаются, что особенно заметно на контрасте с предыдущим руководством сборной. Теперь, если у России не получится показать положительный результат, на Карпина никто не набросится, потому что его действия логичны, а времени на реформы было мало. В любом случае, он спокойно ответит на все вопросы и разъяснит ошибки. «Между строк» читать больше не придется, представителей прессы перестанут отчитывать за неточные формулировки на пресс-конференциях.

Впрочем, успокаиваться, заявляя, что сборная Хорватии не та, какой она предстала перед нами на чемпионате мира, рано. Огрызаться и собираться в нужный момент «шашечные» не разучились. Матч с Испанией на чемпионате Европы – наглядное тому подтверждение. Даже проигрывая 1:3, хорваты умудрились перевести игру в овертайм. Комбинационный футбол, в отличие от сборной России, у них налажен и нуждается лишь в небольших поправках.

Звезды и воспитанники великой школы загребского «Динамо», которые помогали сборной дойти до финала, останутся дома перед телевизорами. Марио Манджукич, Иван Ракитич, Даниел Субашич и травмированный Лука Модрич – костяк могучей Хорватии, освободивший места молодым. Знакомый по выступлениям за «Локомотив» Ведран Чорлука поможет сборной на тренерском мостике.

Новое поколение не заставило себя ждать. Команда уже заметно преобразилась. Средний возраст состава снизился до 27 лет, и с Влашичем, Моро, Иванушецем, Филипом Уремовичем и Борна Сосой «шашечные» поднимут собственный игровой темп.

Впрочем, к нему наши сборники тоже готовы. На важнейшие матчи отбора хорватский тренерский штаб пригласил целый квартет футболистов РПЛ, а их технические приемы и слабые места Карпину, конечно, известны. Знакомую четверку россияне наверняка нейтрализуют, и, будем надеяться, вместе с ней и всю сборную Хорватии.