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Спорт

«У него сейчас спад»: вернется ли Дзюба в сборную России

Эксперты объяснили, почему Дзюбу не вызвали на отборочные матчи ЧМ-2022

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Артем Дзюба в товарищеском матче по футболу между сборными России и Болгарии

Артем Дзюба в товарищеском матче по футболу между сборными России и Болгарии

РИА Новости
16 августа новый главный тренер сборной России Валерий Карпин привел список футболистов, которые будут готовиться к отборочным матчам чемпионата мира — 2022. В заявку не был включен нападающий Артем Дзюба. Экс-игрок «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко и бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «Газетой.Ru» оценили шансы форварда вернуться в состав сборной.

В сентябре сборная России под руководством Валерия Карпина продолжит отбор на чемпионат мира – 2022, который состоится в Катаре. 1 числа национальной команде предстоит игра с крепкой Хорватией, через три дня с Кипром, а 7 сентября Россия сразится с Мальтой. За две недели до первой встречи наставник сборной объявил список футболистов, которые будут готовиться к отборочным матчам. В заявке не оказалось капитана – Артем Дзюба сентябрьские сборы пропустит.

«Я думаю, что у Артема Дзюбы есть все возможности вернуться в сборную, если он будет играть в основном составе «Зенита» и будет забивать, то Карпин его вызовет в национальную команду и будет на него рассчитывать. Пока Дзюба находится не в той форме, в которой нужно Карпину. Поэтому тренер вызвал других футболистов», — объясняет Дмитрий Булыкин.

Напомним, в четвертом туре Российской премьер-лиги, где «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1), Дзюба начал матч в запасе и вышел на поле только в концовке встречи, не сумев помочь команде. Булыкин считает это признаком плохой формы футболиста.

«Как правило, есть много факторов, которые влияют на спад футболиста. Здесь нужно конкретно его знать, смотреть, тут может быть и все вместе взятое, поэтому сложно говорить, не зная ситуации. Но то, что у него сейчас спад, я думаю, это все видят. Желаю ему, чтобы он как можно быстрее вышел из этого состояния.

Здесь много факторов, которые на это влияют. И это [неудачное выступление сборной России на чемпионате Европы — 2020] один из них, который тоже повлиял. Сейчас нужно как можно быстрее выйти на свой прежний уровень, когда играл, когда забивал, когда был лидером сборной, капитаном. Стремиться к этой цели», — заключает Булыкин.

Максим Деменко с коллегой не согласен.

«Я бы не сказал, что это прямо спад.

На самом деле, есть какое-то в клубе недопонимание, потому что Артем и в прошлом году выходил, даже если был нагружен, но он играл.

Но опять же, это мое субъективное мнение. Но то, что касается футболистов, я не спорю, сейчас и Александр Ерохин, и Сердар Азмун, они находятся в лучшей форме, но не в такой, чтобы сказать — Артем прямо уступает. Из-за этого Сергей Богданович [Семак, — прим. «Газеты.Ru»] дает время этим футболистам, они забивают все-таки, приносят победы», — подчеркивает эксперт.

Говоря об игре с «Локомотивом», экс-футболист отмечает, что по ходу встречи Дзюба мог появиться на поле чуть раньше. Также Деменко подчеркивает, что в клубе и сборной всегда разная система подхода к играм, да и психология в национальной команде отличается – какие-то футболисты могут сразу попасть в нужный игровой ритм и играть уверенно, а у других так не получается.

«А что касается именно сборной, то Валерий Георгиевич абсолютно прав. Если игрок не выходит, то он это и объяснил: абсолютно заслуженно, что сегодня отдает предпочтение другим футболистам. Но я думаю, что Карпин пообщался с Артемом и так сказал: «приходи в свою форму, быстрее закрепляйся в составе, и мы ждем тебя в сборной». Думаю, что такая тема и была изначально. Может, даже предупреждал, что мол, сейчас ты не играешь, а по каким причинам, это тебе надо понять. А в сборной будут те игроки, которые будут играть в составе своих команд», — говорит Деменко.

По мнению бывшего футболиста «Спартака» и «Зенита», для Дзюбы сейчас самое главное – это набраться терпения и как можно скорее вернуться в основной состав петербургской команды. Если Дзюба будет показывать результат, то Карпин не будет возражать против того, чтобы футболист играл за национальную команду, потому что у него за спиной достаточно большой опыт, как капитана в том числе. Он способен вовремя поддержать и разрядить обстановку, когда это требуется.

При этом Деменко уверен, что прошедший чемпионат Европы, который выдался для сборной России провальным, не повлиял сильно на Дзюбу, и дело именно в том, что происходит внутри клуба.

«Приехав в «Зенит», может быть, Артем хотел отдохнуть, пока отдохнул, надо набирать форму, а другие футболисты уже ее набрали. Из-за этого идет такой психологический момент. Все же Артем игрок основного состава, а здесь тренер не доверяет. Я надеюсь, что он с Сергеем Богдановичем общается на эту тему, потому что столько лет человек команде помогал. И здесь уже задача тренера дать психологический подъем какой-то игроку. Это очень важный фактор. Дать тот же шанс. Даже если человек не готов, то за счет игр он быстрее набирает форму. Также важно для Артема выйти в чемпионате России и забить, для нападающего очень важно оформлять голы. Такая же система и с Сашей Соболевым», — заключает эксперт.

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