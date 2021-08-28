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Спорт

«Я буду клоуном вместо Дзюбы»: Карпин рассказал о подготовке сборной к ближайшим играм

Карпин объяснил, как отсутствие Дзюбы повлияет на сборную России

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@TeamRussia/twitter.com
Сборная России по футболу провела первую тренировку под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. После занятия он пообщался с прессой, «Газета.Ru» собрала самые яркие высказывания специалиста, который, как известно, за словом в карман не лезет.

«Я буду клоуном»

Полузащитник национальной команды Далер Кузяев сравнил изменения в работе сборной при Карпине после того, как он сменил на этом посту Станислава Черчесова. Он отметил, что разница заметна, воздержавшись при этом от подробностей. Также он высказался о резонансном отсутствии в команде Артема Дзюбы, который до недавнего времени был ее капитаном.

«Отличия, конечно, есть, каждый тренер предъявляет свои требования к тренировочному процессу. Большое внимание уделяется восстановлению. <…>

Дзюбы нет в команде. Артем отвечал за атмосферу, и чувствуется, что его нет», — сказал Кузяев журналистам.

Карпин, в свою очередь, в свойственной ему манере высказался об отсутствии нападающего, с которым, как известно, у него напряженные отношения — впрочем, вызов Дзюба не получил по вполне объективной причине: из-за непопадания в стартовый состав «Зенита». Наставник заметил, что он и сам способен создавать атмосферу.

«Отсутствие Дзюбы в сборной может помочь сборной, а, может, и нет. Никто не знает. Все зависит от того, что будут делать игроки.

Не хватает шуток Дзюбы? Я буду шутить, я буду клоуном теперь», — приводит слова Карпина СЭ.

«Жиркова никто не изгонял»

Специалист высказался о скандальной истории вокруг футболиста Юрия Жиркова, который в настоящее время является свободным агентом. Жирков сообщал, что ему запретили тренироваться в Новогорске, пока там базируется национальная команда. Карпин отметил, что лично он никаких решений относительно игрока не передал и сам узнал об этой ситуации из новостных лент.

«Никто Жиркова из расположения сборной не изгонял — это Новогорск, а не сборная. Я об этом узнал через Интернет. Переговорил с Сергеем Куличенко (начальник команды — «Газета.Ru»), он подошел к Жиркову и тренеру по физподготовке.

Его спросили, будут ли они мешать, он сказал, что, наверное, не лучший вариант, если они будут здесь. На этом разговор закончился — это то, что мне сказали», — признался тренер.

«Врачи ушли в свои клубы»

Еще одно громкое изменение в сборной связано с перестановками в административном и медицинском штабах. Национальную команду покинул менеджер Евгений Савин, а также врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский. Карпин объяснил, почему они покинули посты.

«Врачи поменялись, так как ушли в свои клубы — они приняли такое решение. Почему — вопрос не ко мне.

Мы запрашивали данные об историях болезни игроков, у любого доктора они должны быть. Ничего сверхъестественного, мне нужна была эта информация. Они эти данные не предоставили и ушли.

А Евгений Савин ушел, потому что было решено сменить начальника команды. Это не мое решение, а федерации», — разъяснил наставник сборной.

«Может, футболисты раньше водку пили»

Интересную деталь Карпин раскрыл о режиме питания игроков сборной России. Он назвал причину, по которым запрещает им есть сахар.

«Массаж обязателен, сахар под запретом. Почему? Они профессиональные футболисты. Я ем сахар, но я же не футболист. Раньше можно было — ну, может, они и водку раньше пили», — саркастически высказался Карпин.

«Лучше было начать с игры против Мальты»

Не обошлось и без обсуждения предстоящих матчей сборной под руководством Карпина. Нашей команде предстоит провести три игры в начале сентября — против Хорватии, Кипра и Мальты. Матч с хорватами состоится 1 сентября — тренер признается, что предпочел бы другого соперника для первой игры.

«Было бы лучше начать с Мальтой, времени на подготовку не так много. Исходя из разговоров с игроками и специалистами, было бы легче начинать с Мальтой. Но есть, что есть.

Хорваты будут фаворитами в матче с нами. Они прошли на Евро-2020 дальше, чем мы», — констатировал специалист.

Карпин добавил, что не стоит бояться статусного соперника. Он обратил внимание, что надо с должным настроем подходить к любому оппоненту.

«Не нужно бояться, надо попытаться это изменить. Уважать соперника надо, а бояться — нет. И речь о любом сопернике, мы говорим не только о хорватах — и про Кипр, и про Мальту. С уважением, но без дрожащих коленок», — считает главный тренер сборной России.

Он высказался и об отсутствии одного из лидеров сборной Хорватии, полузащитника «Реала» Луки Модрича.

«Это их проблемы», — был краток Карпин.

«Гильерме повредил ахилл — у него так после каждой игры»

Штаб Карпина удивил футбольную общественность вызовом сразу пяти вратарей. При этом журналисты обратили внимание, что один из них — голкипер «Локомотива» Гильерме — занимался по индивидуальной программе. Причина оказалась прозаична.

«Гильерме чуть-чуть повредил ахилл, дали ему паузу. Это у него после каждой игры бывает. Завтра должен быть готов», — сообщил Карпин.

«Капитана назначат за день до игры»

До сих пор неизвестно, кто будет капитаном сборной России после невызова Дзюбы. Карпин заявил, что пока такое решение не принято, и это произойдет едва ли не в последний момент.

«С капитаном не определились, может, завтра решим. Будет ли голосование, не знаю. Капитана назначат за день до игры, 31 августа. Поздно вечером», — сказал Карпин.

Аналогичным образом он ответил и на вопрос о выборе основного вратаря на матч с Хорватией.

«При Карпине стало веселее»

Насколько изменилась сборная России под руководством Валерия Карпина, станет известно совсем скоро. Пока же появилась возможность узнать, что думают футболисты. Как признался полузащитник сборной Рифат Жемалетдинов, сейчас ему в национальной команде легче, чем при Черчесове.

«При Карпине стало веселее и немного легче. До этого было тяжело, а сейчас чувствуем себя более раскрепощенными.

Станет ли сборная более дерзкой и наглой? Будем прессинговать и гнать вперед, не играть от обороны», — резюмировал Рифат.

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