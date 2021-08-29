Самая короткая гонка в истории: Мазепин показал лучший круг в Спа

12-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», Гран-при Бельгии, получился уникальным — со знаком минус. Из-за обрушившегося на автодром в Спа-Франкошаме дождя пилоты проехали только три круга за машиной безопасности и установили рекорд по самой короткой гонке в истории, заработав 50% очков. Россиянин Никита Мазепин на «Хаасе» показал лучший круг.

Бельгийского этапа чемпионата мира «Формулы-1» ждали с большим нетерпением. Во-первых, трасса в Спа-Франкошаме является одной из самых любимых у пилотов из-за своей конфигурации, требований к пилотажу и возможностей для обгонов. Во-вторых, это был первый этап после четырехнедельного перерыва, ознаменовавшего экватор сезона.

Однако уикенд оправданий участников и зрителей на оправдал — из-за погоды. Бельгию в конце августа накрыли дожди, которые в итоге превратили трассу в бассейн и не дали провести нормальную гонку.

Драма начала разворачиваться еще накануне в квалификации. Там из-за прошедшего ливня было отложено начало первого сегмента, но трек постепенно просыхал, и вскоре гонщики выехали.

А вот когда топ-10 должна была в третьем сегменте определить обладателя поул-позишн и распределить главные места на стартовой решетке, несмотря на вновь пошедший серьезный дождь, дирекция не стала ничего откладывать.

Это обернулось аварией пошедшего на быстрый круг первым Ландо Норриса из «Макларена». Вдвойне обидно за британца из-за того, что он по темпу всерьез претендовал на поул-позишн, навязывая борьбу лидерам сезона Льюису Хэмилтону на «Мерседесе» и Максу Ферстаппену из команды «Ред Булл».

Норрис разбил машину так, что сегмент для него был сразу же закончен, а уже после сессии механикам пришлось менять детали, из-за чего пилот потерял еще пять позиций на стартовой решетке.

Сама же квалификация после паузы закончилась драматичной борьбой на просыхающей трассе, где у заканчивавших круг последними было преимущество.

Так, блестяще показывающий себя (несмотря на далеко не самую сильную машину) Джордж Расселл из «Уильямса» установил лучшее время, ехавший следом Хэмилтон перебить его не смог.

Поул-позишн у британца украл-таки Ферстаппен, собравший в самом конце идеальный круг. Зато «Уильямс» вернулся на первый ряд стартового поля впервые с 2017 года!

Кроме Норриса, позиции на старте потеряли еще и Валттери Боттас из «Мерседеса» и Ланс Стролл на «Астон Мартин», заработавшие штрафы за Гран-при Венгрии, а также Кими Райкконен на «Альфа Ромео», которому поменяли спецификацию антикрыла уже после закрытия парка.

Но нормальную гонку провести не удалось. В воскресенье дождь шел весь день с маленькими перерывами, и трасса оказалась настолько мокрой, что гоняться на ней оказалось невозможно.

Машины выехали из боксов, чтобы отправиться на стартовую решетку, и даже это закончилось печально для одного из пилотов: и без того квалифицировавшийся на низком для себя седьмом месте Серхио Перес из «Ред Булл» потерял болид и въехал в отбойник, машина получила повреждения подвески.

На этом для мексиканца все должно было кончиться, но старт так и не дали вовремя, а потом переносили столько раз, что механики успели починить болид, и дирекция гонки разрешила пилоту стартовать с пит-лейн.

Однако провести гонку нормально так и не получилось. Трасса по-прежнему оставалась слишком влажной, пилоты, разок выехавшие на прогревочный круг за машиной безопасности, ничего не видели, а дождь не прекращался.

Говорили, что все могут перенести на следующий день, но гоночный директор Международной автомобильной федерации (ФИА) Майк Маси объяснил, что это невозможно, так как разрушило бы командам всю логистику — уже в следующий уикенд им предстоит этап в голландском Зандворте.

В конечном счете было принято решение выпустить болиды за автомобилем безопасности, они проехали три круга, после чего гонка была остановлена. Но этого хватило, чтобы ее засчитать.

Этап в Спа в 2021 году стал самым коротким за всю историю «королевских автогонок», побив достижение Аделаиды-1991. Тогда в Австралии гонка продолжалась 16 кругов, и пилоты преодолели дистанцию в 52,92 км. На этот раз они проехали 14,008 км.

По регламенту «Формулы-1» очки в таком случае присуждаются, но делятся пополам, так как не была пройдено 75% запланированной дистанции.

Таким образом, Макс Ферстаппен одержал победу без борьбы, но отыграл у финишировавшего третьим Хэмилтона не 10, а только пять очков и остался на втором месте в общем зачете с отставанием в три балла.

Расселл завоевал свой первый в карьере подиум и спустя четыре года вернул на пьедестал почета свою команду, пережившую за это время падение в яму и постепенно начавшую новый подъем.

Важнейшими оказались и штрафы позиций для Боттаса с Норрисом и авария Переса. Из-за этого все они выпали из десятки. А поднялись туда впервые в сезоне синхронно не попавшие в третий сегмент пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс, а также расположившийся между ними еще один пилот «Уильямса» Николас Латифи.

Ну а автором самого забавного события стал россиянин Никита Мазепин, который в итоговом протоколе квалифицирован на 17-й позиции. При этом именно россиянин каким-то образом смог проехать самый быстрый круг гонки — вслед за машиной безопасности, и это уже навсегда останется в его резюме.

К сожалению, балл в личный зачет за лучший круг дают только в том случае, если пилот и так попал в гонке в очковую зону, финишировав в топ-10. В любом случае, до россиянина пилоты «Хааса» только один раз устанавливали самый быстрый круг Гран-при, и тогда американская команда не была аутсайдером.