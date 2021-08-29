«Вызывает вопросы, почему не смогли оказать помощь на поле»

Новая трагедия 20 лет спустя
В день 20-летия со дня смерти вратаря московского ЦСКА Сергея Перхуна случилась новая трагедия при похожих обстоятельствах: после столкновения с соперником скончался Александр Шишмарев, голкипер команды «Красная Звезда» из города Советска Калининградской области. Но, в отличие от Перхуна, который ушел из жизни лишь через несколько дней после столкновения с игроком «Анжи» Будуном Будуновым, Шишмарев умер прямо на поле — врачи в течение часа боролись за его жизнь, но не смогли спасти.
«Предварительно со слов врача, который оказывал помощь: у него запал язык и он задохнулся», — заявил ТАСС глава Калининградской областной Федерации футбола (КОФФ) Александр Гвардис. Сообщалось также, что помощь игроку была оказана в полном объеме.
СК начал проверку
По факту гибели Шишмарева начата проверка следственным отделом регионального управления Следственного комитета. Отмечается, что точную причину случившегося еще предстоит установить.
«По предварительным данным, в ходе игры 23-летний вратарь столкнулся с игроком футбольной команды-соперника. Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, спортсмен умер на футбольном поле.
Для установления точной причины смерти футболиста назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках доследственной проверки следователи детально выясняют все без исключения обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.
«Занимался футболом 12 лет»
Случившееся прокомментировала сестра Александра Анна. По понятным причинам она была немногословна. Девушка отметила, что Шишмарев давно занимался футболом, при этом 23-летний спортсмен еще не успел обзавестись семьей.
«Мне сказали, что удар пришелся в область грудной клетки. Саша занимался футболом с 12 лет. Служил в МЧС в Советске. Недавно ему присвоили звание сержанта. Жены у Саши не было, но со своей девушкой Алиной они были вместе четыре года», — приводит слова Анны Шишмаревой «РБ-Спорт».
«Виновные понесут наказание»
Далеко не в первый раз спортсмены гибнут на спортивных площадках прямо во время соревнований. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев полагает, что трагедия Шишмарева вновь обнажает проблемы оказания своевременной и квалифицированной медицинской помощи непосредственно на поле. Он подчеркнул, что любой спорт является рискованным, но добавил при этом, что факт гибели игрока, несмотря на помощь врачей, оставляет вопросы.
«К сожалению, трагедии в нашем спорте случаются — да и не только в нашем, во всем мире. Спорт — это повышенные нагрузки, необходимы регулярные медицинские обследования. И даже они не могут гарантировать, что что-то не произойдет на спортивной площадке. Я приношу соболезнования родственникам погибшего, друзьям, клубу.
Вызывает вопросы, почему не смогли оказать помощь прямо на поле. В положениях всегда прописано: при организации спортивных мероприятий необходимо присутствие квалифицированных медиков с качественным оборудованием.
То, что сейчас произошло, конечно, странный случай, который повлек смерть спортсмена. Расследование установит точную причину смерти, и если вина медиков или отсутствие необходимого оборудования будут доказаны, то виновные понесут наказание. Но вообще, ситуация тяжелая, обсуждать ее сложно — надо дождаться заключения профессионалов. К сожалению, такие случаи бывают», — констатировал Свищев.
Дату похорон определят после проверки
В беседе с «Газетой.Ru» президент КОФФ Александр Гвардис раскрыл некоторые подробности работы, которая ведется в связи с расследованием случившегося, а также касательно организации помощи семье погибшего и похорон спортсмена. Он подчеркнул, что дата похорон пока неясна — она станет понятно после завершения следственных и судебно-медицинских мероприятий.
«Сегодня воскресенье — но мы, конечно, все на связи. Я постоянно на связи с начальником отдела по работе с молодежью города Советска, откуда была эта команда. Мы общаемся, обсуждаем моменты будущих похорон, помощи семье. Все подключены, все в работе, все очень расстроены тем, что случилось.
И Федерация футбола, и футбольный клуб «Балтика», конечно же, будут оказывать помощь семье. Федерация берет на себя полностью организацию похорон нашего футболиста. Когда и где будут прощание и похороны, пока решается, поскольку делом занимается Следственный комитет.
Понятно, что мы будем ждать официальных данных от врачей — что произошло с человеком. И только после этого будем определяться, когда пройдут похороны», — сообщил Гвардис.