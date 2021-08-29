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Спорт

«Вызывает вопросы, почему не смогли оказать помощь на поле»

СК начал проверку по факту гибели вратаря Шишмарева

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Александр Шишмарев

Александр Шишмарев

@footballsovetsk/vk.com
Следственный комитет начал проверку по факту гибели 23-летнего вратаря футбольного клуба «Красная Звезда» Александра Шишмарева во время тренировочного матча против «Балтики». Глава Калининградской областной Федерации футбола Александр Гвардис сказал «Газете.Ru», что федерация берет на себя организацию похорон футболиста, но пока неизвестно, когда они будут — это станет ясно после завершения проверки и вердикта врачей о причине гибели Шишмарева. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заметил, что трагедия вновь обнажает проблемы оказания своевременной и квалифицированной медицинской помощи непосредственно на поле.

Новая трагедия 20 лет спустя

В день 20-летия со дня смерти вратаря московского ЦСКА Сергея Перхуна случилась новая трагедия при похожих обстоятельствах: после столкновения с соперником скончался Александр Шишмарев, голкипер команды «Красная Звезда» из города Советска Калининградской области. Но, в отличие от Перхуна, который ушел из жизни лишь через несколько дней после столкновения с игроком «Анжи» Будуном Будуновым, Шишмарев умер прямо на поле — врачи в течение часа боролись за его жизнь, но не смогли спасти.

«Предварительно со слов врача, который оказывал помощь: у него запал язык и он задохнулся», — заявил ТАСС глава Калининградской областной Федерации футбола (КОФФ) Александр Гвардис. Сообщалось также, что помощь игроку была оказана в полном объеме.

СК начал проверку

По факту гибели Шишмарева начата проверка следственным отделом регионального управления Следственного комитета. Отмечается, что точную причину случившегося еще предстоит установить.

«По предварительным данным, в ходе игры 23-летний вратарь столкнулся с игроком футбольной команды-соперника. Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, спортсмен умер на футбольном поле.

Для установления точной причины смерти футболиста назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках доследственной проверки следователи детально выясняют все без исключения обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

«Занимался футболом 12 лет»

Случившееся прокомментировала сестра Александра Анна. По понятным причинам она была немногословна. Девушка отметила, что Шишмарев давно занимался футболом, при этом 23-летний спортсмен еще не успел обзавестись семьей.

«Мне сказали, что удар пришелся в область грудной клетки. Саша занимался футболом с 12 лет. Служил в МЧС в Советске. Недавно ему присвоили звание сержанта. Жены у Саши не было, но со своей девушкой Алиной они были вместе четыре года», — приводит слова Анны Шишмаревой «РБ-Спорт».

«Виновные понесут наказание»

Далеко не в первый раз спортсмены гибнут на спортивных площадках прямо во время соревнований. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев полагает, что трагедия Шишмарева вновь обнажает проблемы оказания своевременной и квалифицированной медицинской помощи непосредственно на поле. Он подчеркнул, что любой спорт является рискованным, но добавил при этом, что факт гибели игрока, несмотря на помощь врачей, оставляет вопросы.

«К сожалению, трагедии в нашем спорте случаются — да и не только в нашем, во всем мире. Спорт — это повышенные нагрузки, необходимы регулярные медицинские обследования. И даже они не могут гарантировать, что что-то не произойдет на спортивной площадке. Я приношу соболезнования родственникам погибшего, друзьям, клубу.

Вызывает вопросы, почему не смогли оказать помощь прямо на поле. В положениях всегда прописано: при организации спортивных мероприятий необходимо присутствие квалифицированных медиков с качественным оборудованием.

То, что сейчас произошло, конечно, странный случай, который повлек смерть спортсмена. Расследование установит точную причину смерти, и если вина медиков или отсутствие необходимого оборудования будут доказаны, то виновные понесут наказание. Но вообще, ситуация тяжелая, обсуждать ее сложно — надо дождаться заключения профессионалов. К сожалению, такие случаи бывают», — констатировал Свищев.

Дату похорон определят после проверки

В беседе с «Газетой.Ru» президент КОФФ Александр Гвардис раскрыл некоторые подробности работы, которая ведется в связи с расследованием случившегося, а также касательно организации помощи семье погибшего и похорон спортсмена. Он подчеркнул, что дата похорон пока неясна — она станет понятно после завершения следственных и судебно-медицинских мероприятий.

«Сегодня воскресенье — но мы, конечно, все на связи. Я постоянно на связи с начальником отдела по работе с молодежью города Советска, откуда была эта команда. Мы общаемся, обсуждаем моменты будущих похорон, помощи семье. Все подключены, все в работе, все очень расстроены тем, что случилось.

И Федерация футбола, и футбольный клуб «Балтика», конечно же, будут оказывать помощь семье. Федерация берет на себя полностью организацию похорон нашего футболиста. Когда и где будут прощание и похороны, пока решается, поскольку делом занимается Следственный комитет.

Понятно, что мы будем ждать официальных данных от врачей — что произошло с человеком. И только после этого будем определяться, когда пройдут похороны», — сообщил Гвардис.

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