«Игра в пас — разговор между футболистами, а в России они немые»

Во время матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Дании, 21 июня 2021 года

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи дал интервью «Газете.Ru», в котором рассказал, почему провалился Станислав Черчесов на посту главного тренера сборной России, сможет ли Валерий Карпин справиться с национальной командой, а также о том, что происходит в составе красно-белых.

«Удивился еще тогда, когда Черчесова назначили»

— Как отнеслись к увольнению Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России?

— Честно говоря, я удивился еще тогда, когда его назначили. Он человек честолюбивый и расчетливый, поэтому тогда он правильно сделал, что согласился. Перед чемпионатом мира сборная не участвовала в отборочных матчах, сам турнир проводился в России, да и костяк футболистов был моложе. Все это давало ему большое преимущество.

На турнире удачно сыграли Дзюба и Акинфеев, ну и фарт, без которого никуда. Тут тебе и тренерская чехарда в Испании и многое другое. Нужно было после этого ему уходить. Перед Евро-2020 был тяжелый отбор, команда постарела, обновления команды не было.Плюс есть такая тенденция, что тренеры из вратарей не получаются. По-моему, только итальянец Дино Дзофф добился успеха.

Да, нужно было уходить на коне: заслуженные мастера, ордена, регалии и так далее. И еще момент, Черчесов что-нибудь выиграл в России? Только серебро «Спартака».

Но он готовую команду принял от Владимира Федотова. Сам ничего не создал, ничего не выиграл, а его берут и назначают главным тренером сборной. Когда такое было? Заслужи сначала. Да, был хороший отрезок с «Динамо». Но там состав был будь здоров и денег много.

— В чем были его основные просчеты? Почему не удалось повторить успех ЧМ-2018?

— Соперники были сильными. Кого там обыгрывать? Финнов? Ну так и обыграли их. Нужно было забивать больше и не пропускать столько от бельгийцев. Вышли бы с третьего места, как Украина. Ошибки в тактике? Все зависит от силы противника. Хоть ты семи пядей во лбу, но что тактика может изменить, если против тебя выходят игроки более высокого класса. Они во всем быстрее. Плюс опять же везение: с Данией Головин не забил, а Зобнин результативно ошибся.

Немаловажно, что и футболисты не молодеют. Для них после тридцатилетнего возраста каждый месяц играет огромное значение. Очень важны эмоции. Тогда в России эмоциональный фон был сумасшедший. Хотя на Евро тоже две игры дома играли.

— К Черчесову было много претензий из-за нежелания сменить тактику впереди. Например, выпустить Соболева вместо или к Дзюбе. Как думаете, Соболев больше пользы принес бы?

— Тренер ближе к команде, он знает ее лучше всех. Тут просчет в подготовке. Как уже говорил, вратари отличаются от полевых игроков в понимании игры. Нет, я не говорю, что Черчесов вообще не разбирается в футболе. Конечно, нет. У него огромный опыт. В России в лучших командах играл: Спартаке и Локомотиве. В Европе поиграл. Какие спорные позиции были? Про Дзюбу много говорили, но он сильнейший форвард страны. Я думаю, Черчесов пробовал играть в два форварда, но вариант с одним Дзюбой ему виделся перспективней. Сложно сейчас уже рассуждать, когда все закончилось.

— Черчесов взял на Евро всех сильнейших? Или Смолов, Гилерме могли бы помочь?

— У нас много говорят о предвзятости Черчесова, о его любимчиках и так далее. Он главный тренер и только он формирует состав. У каждого есть своем мнение на этот счет. Представляете, если каждый из 145-ти миллионов жителей нашей страны будет предлагать совой состав? Это нормально, что болельщики «Локомотива» считают незаслуженным невызов своих игроков. Для них они сильнее всех. Смолов пригодился бы. Федор мне нравился всегда. Он игрок штрафной. Были у него этапы, когда не забивал, но сейчас он на уровне. Совсем недавно «Реалу» с «Барселоной» забивал. Это же не просто так все. Как бы он с Дзюбой сыграл, мы не знаем. Вот бы Азмуна к нам в сборную! У них с Артемом суперсвязка.

Раньше почему сборная хорошо играла, потому что костяк команды был из одного клуба. Плюс практически по десять лет играли одни и те же. Игроки точечно добавлялись. Национальная команда собирается на очень коротки срок, что там наиграешь? Все в разном состоянии приезжают в команду. Нужно суметь их подвести к общему знаменателю. Раньше у Черчесова это получалось.

Мы делали ставку на физическое состояние. А в этот раз не получилось. Все соперники были сильнее и в движении, и в скорости, и в мобильности. Даже финны. К сожалению, за счет мастерства мы на таких турнирах выигрывать не можем.

— Почему мы так уступаем?

Не знаю. Может засилье иностранцев. Я понимаю, когда хорошие легионеры приезжают. Но когда с пляжей к нам везут… Вот привезли нам в «Спартак» бразильца Робсона с пляжа. Но у нас был тренер Романцев, который мог научить играть в футбол. И, кстати, научил.

— Президент Союза футбольных тренеров Чехии Вернер Личка сказал, что Россия на Евро показала самый отсталый футбол. Согласны с этим?

— Конечно. Ничего хорошего на турнире не было. Кроме гола Миранчука финнам. Больше и моментов классных не вспомнить. Да, скидывал Дзюба, но подбора не было. Защитники соперников уже знали, как играет Артем и поэтому везде успевали.

Такие команды, как Венгрия или Чехия отличались от нас характером на этом турнире. Вспомните, как они бились. Это психология. Здесь недоработал тренерский штаб. Не смогли настроить ребят. Старостин Андрей Петрович говорил, что можно проиграть все, кроме чести. Раз ты вышел в майке сборной, ты должен полностью отдать себя на поле. После игры футболисты должны валяться без сил на поле.

Как гимнаст Нагорный после бронзы на Олимпиаде сказал: «я сам виноват, что третье место занял. Больше никто». Так каждый футболист должен к себе относиться. Но на это нужно настраивать. Здесь и нужен тренер. Главный козырь нашей сборной – это моральный настрой. В тактике и мастерстве мы проигрываем. Испокон веков и в советской, и в российской сборных во главу угла ставились физические кондиции. За счет этого брали. Хотя были очень техничные футболисты, таких сейчас нет.

«Игроки практически не разговаривают. Они немые»

— Почему сейчас так мало индивидуально сильных футболистов?

— Вся наша отсталость идет от неправильной подготовки на детско-юношеском уровне. В ущерб техническому оснащению там стремятся победить и очки набрать. Это дико. Нас в детстве учили по-другому.

— Как отнеслись к смене основного вратаря по ходу турнира?

— Мне очень нравится Шунин. Я его увидел, когда он только за дубль начинал играть. Хорошие данные, талант, характер — все есть. Ему очень не повезло с конкурентами, долгое время он был вторым номером. Не считаю, что он ошибся в матче с Бельгией. А защитники где были?

Сафонов тоже много пропустил. Если посмотреть статистку, то он не лучше Шунина. Сейчас с вратарями будет проблематично после ухода Акинфеева. Он отлично на линии действовал, и руководил обороной прекрасно. Защита была тоже высоко уровня. Игнашевич, Березуцкие – одноклубники, взаимодействие было годами отлажено. А сейчас все с нуля.

Не стал бы забывать, что на ребят давила высокая ответственность. Может лучше б сыграли на выезде, а не в Петербурге. У нас все-таки не такие опытные игроки, как на Западе. В РПЛ пять-шесть игр за сезон конкурентные и все. Это не позволяет быть постоянно в тонусе.

— Как относитесь к словам Дивеева про Лукаку?

— Так нельзя говорить. Лукаку – один из лучших нападающих мира. В Италии его никто остановить не может. Он чемпион Италии, игрок первой сборной в рейтинге ФИФА. А Дивеев в последний момент в состав попал. Не должно быть неуважения соперника. Понятное дело, горечь поражения и хочется оправдаться. Сказать, мол, так получилось и мы не слабее. Но это все отговорки.

Им же сложнее на поле оценить какой-нибудь момент, чем нам – зрителям. По телевизору все прекрасно видно, с разных ракурсов. Все фазы эпизода. И еще, вы видели хоть одну улыбку у наших? Все какие-то злые. Нельзя так. Футбол – это радость, игра! Сейчас и болельщики разучились понимать, что такое футбол. Что такое разговор по футбольному. Игра в пас – это разговор между футболистами. А у нас игроки практически не разговаривают. Они немые.

«Будет достоин — будет играть»

— В 98-м Романцев во второй раз пришел в сборную России, будучи тренером «Спартака» (совмещение). Кому было сложнее Романцеву тогда или Карпину сейчас?

— Конечно, Карпину сложнее. У Романцева команда была все-таки. Костяк был спартаковский. Даже те, кто уже играл заграницей – они тоже прошли школу красно-белых. Он их хорошо всех знал.

С другой стороны, тот же Лобановский. Сколько лет с одной и той же командой – и тоже ничего не выиграл. Были близки в 88-м, но не выиграли. Вот Бышовца никто не вспоминает, а он выиграл! Олимпийские игры! Никто не вспоминает. Почему? Была какая-то интрига в «Локомотиве», будто деньги он какие-то брал с игроков. Глупости! На Олимпиаде он собрал классную команду, в финале обыграли бразильцев. 56-й год вспоминают раз по 50-т, а 88-й не вспоминают. Вот и получается — одних распиарят, якобы они в порядке, а на выходе получается пшик. К выбору тренеров для сборных в любом виде спорта нужно подходить основательно. Кандидат должен быть личностью. Который сам что-то выиграл.

— У РФС было три кандидата: Кунц, Карпин, Бердыев. Кому отдавали предпочтение?

— Хотелось бы конечно своего тренера изначально. Который знает наш футбол. Тут нужно понимать. Кто пойдет на полгода из иностранцев? Никто. Минимум на один цикл, а это два года. Тренер приходит практически без подготовки. Сложно надеяться на то, что выиграет отбор и попадет на ЧМ. Он даже познакомиться с игроками толком не успеет, а уже нужен результат.

Бердыев – другое дело. Личность. И с Рубином, и с «Ростовом» добивался результата. При нем ростовчане были авторской командой. Да и казанцы тоже. Бердыев же сейчас тоже работает. Неважно, консультантом или кем. А тут срываться с места нужно. Здесь Карпин правильно сделал, поставил вопрос так: если даете добро на совмещение – я помогу. (интервью было до появления информации о его уходе из «Ростова» — «Газета.Ru»). Точно также и Семак подумал. Зачем ему это надо?

— Как думаете, как сложатся отношения Карпина и Дзюбы? Он будет в сборной?

— Карпин правильно сказал, что личные отношения не должны влиять на работу в сборной. Будет достоин – будет играть. Да, очень плохо для дела, когда есть проблемы у начальника и подчиненного. Тем более, если такие вещи Карпин говорил: я тебя сгною, ты закончишь с футболом… Такого футболисты не прощают. С другой стороны, время прошло. Никогда не говори никогда. Нужно посмотреть, в каком состоянии будет Дзюба. Ему почти 33. А я уже говорил, что для игроков каждый месяц важен после тридцатилетнего возраста. Он играет без замен в каждом матче. Он тянет «Зенит» последние два года точно.

Но Дзюба — не Пеле. Можно и без него строить игру в атаке. Сейчас модно вообще без чистого нападающего играть. Кто знает, может без него еще лучше команда заиграет. Не будет этих навесов бесконечных.

Кто вместо него? Вопрос. Молодые? Правильно Ловчев сказал, молодые некоторые начинают хорошо, во втором сезоне играют хуже, и поэтому их нужно смотреть на третий год. Там уже видно – хороший игрок или нет. Таким образом, теряются два-три года.

— Карпин сейчас лучший вариант из отечественных специалистов? Слуцкий или Семак не выглядят предпочтительнее?

— Слуцкий уже работал со сборной. И результат был хуже, чем у Черчесова. Тот же Газзавев, будучи одним из лучших тренеров страны, тоже провалился в национальной команде. Равно как и Бышовец. Карпин честолюбивый человек, будет стараться изо всех сил. Посмотрим, получится или нет. Кто-то правильно сказал – может, рано Карпин согласился. Потому что если неудачно выступит команда, то забудут о нем на долгое время.

— В чем Карпин сильнее Черчесова?

— Во-первых, он футболист, а не вратарь. Вратарей много, но тренеров из них — единицы. Теперь и Черчесов к ним добавился. Заслуженный мастер спорта все-таки. Только результат покажет, кто сильнее. Мы сейчас в таком негативном ключе говорим о Черчесове, мол, плохо подготовил команду, не умел общаться со СМИ и так далее, только потому, что в итоге провалились на Евро. А вот если бы выступили удачно, то никто про этот не говорил бы. Хотя злые языки всегда найдутся — обольют грязью и прячутся в кусты. Тем более в век интернета. Убил бы того человека, который его придумал.

«Разговоры пошли, что сдавали игру»

— Какая команда больше всего понравилась на турнире?

— Дания. Если бы еще у них Эриксен был в порядке… Он голова, конечно. С ним бы они еще интереснее играли.

— Как выступление сборной Украины?

— Двоякое впечатление оставили. Последняя игра с англичанами все смазала. Мертвые, варенные. Даже разговоры пошли, что сдавали игру.

— Кто сильнее Украина или Россия? Хотели бы увидеть такой матч на уровне сборных?

— По игрокам они интереснее наших. Однако, только очная встреча показала бы, кто сильнее. В 1998-м, когда сыграли 1-1, у киевлян тоже была классная команда. И у нас хорошая сборная была. Две игры на Евро показали, как сильно мы отстаем по уровню от Европы. Но и Украина, не смотря на выход в четвертьфинал, тоже, считаю, потерялась. Уж очень сильная разница была между последним и остальными матчами. Может та серьезная травма в матче со Швецией так повлияла (в дополнительное время Артем Беседин получил сильный удар в колено и вынужден был покинуть поле, — «Газета.Ru). У нас в «Спартаке» тоже был подобный момент. Играем с АЕКом в Греции, ведем 1:0 и вдруг на ровном месте Радченко ломает ногу. Сам. Треск на весь стадион. Наши скисли, и мы 1:2 проиграли. На ровном месте — сложнейший перелом. И наши болельщики, и греческие притихли, хотя до этого бросали в нас всю игру монетами, зажигалками. Сумасшествие было, а тут все сразу стихло.

— Как относитесь ко всем этим историям с формой?

— Пусть политики разбираются. Кто бы, что ни говорил, ничего не изменится. Крым наш был всю жизнь, он и должен быть наш.

Крым так и будет камнем преткновения, пока американцы не скажут, чтобы его признали. Все зависит от их мнения. Они скажут, весь мир тут же побежит наперегонки подписывать документ о признании.

— Как относитесь к словам Дзюбы о Манчини?

— Дзюба — парень с юмором, за словом в карман не лезет. Поэтому у него и с Карпиным были проблемы, видимо. Талантливые люди всегда такие. Имеют свое мнение и гонор. Тот же Манчини поставил тогда перед ним и Кокориным странную задачу: вы должны на двоих забить не менее 35 голов. Почему не 40? Какое отношение у него было? Мы ж не знаем, как он их тренировал. Сложно говорить, когда не находишься внутри. Дзюба и про Эмери так сказал. А тот четыре раза Лигу Европы выиграл. Может итальянец к нему плохо относился, а Артем в отместку тоже.

«На настроении коллектива все отражается»

— Что происходит со «Спартаком»? На Кубке Матч Премьер команда выглядела уверенно, после него было три поражения в четырех играх.

— Возможно, как говорили некоторые специалисты, что соперники «Спартака» в отличие от красно-белых играли под нагрузками. «Спартак» был раскрепощен, игра во всех линиях была на уровне, красивые голы забивали – все было замечательно. Многие тогда сказали, что неизвестно, как подопечные Руя Витории будут выглядеть в чемпионате. Так и оказалось.

— То, что творится вокруг команды – влияет на футболистов?

— Скажу, как человек проведший в «Спартаке» 26 лет. Начинал я еще при Николае Петровиче Старостине и Константине Ивановиче Бескове (начальник и главный тренер команды, – «Газета.Ru»). У них тоже со временем стали возникать проблемы. Бесков начал перетягивать на себя одеяло. Хотел показать, что он важнее Старостина. Оба были недовольны друг другом и постепенно все это вылилось в увольнение Бескова. И тогда также не было результата в определенный момент. Поэтому, все это сказывается на футболистах!

Не зря же появилась информация, что Федун запретил игрокам говорить что-либо про уход Дмитрия Попова. Раз на них не сказывается, то пусть говорят, что хотят!

На настроении коллектива все отражается. И то, как водитель автобуса везет, и как кухарка готовит на базе, и так далее. Хозяин должен быть хозяином. Но не нужно лезть в футбол, если ты в этом не разбираешься. Им должны заниматься специалисты.

Если ты нанял профессионала, то и доверяй ему. С тем же Поповым – то взяли, то убрали, то снова взяли и не дают работать теперь. Непонятно. Все это сказывается на игроках.

— А на главном тренере?

— Один руководитель за него, другой – против. Футболисты не понимают, как к тренеру относиться: толи он временщик, толи на долго пришел. А игрокам очень важно отношение тренера.

— Что думаете о конфликте Заремы Салиховой и Дмитрия Попова?

— Попов ушел и на его месте любой человек, уважающий себя, поступил бы также. В таких условиях работать никто не захочет. Он человек независимый, небедный, завоевал себе имя в футболе, становился чемпионом в «Спартаке». В той команде все футболисты с характером были. Другой вопрос, какой властью обладаем Зарема? Если у нее есть достаточные полномочия, чтобы ругать и увольнять всех, кого захочет, то что тут поделаешь? Хозяин – барин.

— Удивительно, почему Федун все это не прекратит.

— Если ты пускаешь женщину в свой бизнес, то все – катастрофа. Потому что они вечно недовольны. Это у женского пола в крови. Чтобы ты не сделал, она скажет по-другому. Другое дело, что Федуну не жалко своих денег. Вот его и критикуют, а в чем он виноват? Стадион построил, базу построил, деньги сотрудникам платит немалые. Какие к нему претензии? Да, он пытается участвовать в делах команды и порой принимает неверные решения, но он свои деньги дает и имеет право.

Тут появляется амбициозная женщина, которая хочет, чтобы ее знали миллионы людей. Понятное дело, что на фоне таких результатов ее сейчас начнут обвинять во всем. Ей нужно было сначала что-нибудь хорошее сделать для команды и не кичиться этим. Болельщики «Спартака» очень требовательные.

— На матче с «Нижним Новгородом» были слышны нелицеприятные кричалки с требованием убрать Салихову от дел команды.

— Это естественно. Тем более результата нет.

— ЦСКА после долгих лет практически идеального менеджмента разразился сразу несколькими нелогичными решениями. Как отнеслись к приглашению Олича?

— Тренер – это больше чем пол команды. Зачем приглашать Олича, который никогда не работал главным тренером. Да, игрок он был прекрасный, но футболист и тренер – разные вещи. Правильно сделали, что его уволили. Он говорит: «я поеду работать в сборную». Ну езжай тогда.

— У Березуцкого получится?

Сложно сказать. В ЦСКА произошло разделение властей. Там теперь не один Гинер решает, хоть он и утверждает обратное. Думаю, теперь и спонсоры имеют влияние на команду. А это плохо. Лучше всего, когда есть единоначалие. Был в Спартаке один начальник – Романцев — было хорошо. Как только начали вылезать Червиченко с Шикуновым – все поплыло сразу.

— В «Локо» пришел руководитель по спорту и развитию Ральф Рангник, слышали о нем? Получится у него добиться в России того же, что и в «РБ Лейпциге»?

— «Локомотив» не объяснил для чего он его пригласил, какая у него программа. Мне не нравится, как сейчас раздувается количество сотрудников в клубе. Это только вредит командам. «Спартак» все время чемпионом становился, а нас в клубе работало всего семь человек.

— В «Динамо» зажигают молодые Захарян и Тюкавин, смогут в этом сезоне помочь бело-голубым побороться за самые высокие места?

— Посмотрим, как они в этом сезоне себя покажут. В том году они в конце себя проявили. Молодым свойственно звездняк ловить. Пресса, деньги, агенты – все это может с плохой стороны повлиять на игроков. В «Спартаке» был молодой игрок Давыдов. Его Федун называл «новый Месси». Когда ему зарплату сделали 250 тыс., конечно, он сразу себе купил крутую машину и какой ему там футбол? Раньше никаких агентов не было. Футболисты были закреплены за клубами. Агенты сейчас многое решают. Баламутят людей, что в итоге они ни там, ни тут не играют. Деньги у нас портят людей. На западе к ним как-то по-другому относятся. У нас их получают, а там зарабатывают.

— У «Рубина» потери в лице основного центрального защитника (Карла Старфельта), вот-вот должен уйти Хвича. Смогут ли казанцы повторить результат прошлого сезона или улучшить его?

— Слуцкий перестроит команду. В ЦСКА у него каждый год команда по-разному играла. У него большой тренерский опыт. Если в «Рубине» воплотят идеи Слуцкого и дадут ему работать, то что-то обязательно получится. Когда в свое время, они становились чемпионами, Бердыев с Шаймиевым всю политику клуба определяли. Все, что они не говорили – все делалось.

— Лимит на легионеров: за или против?

— Я бы сделал также, как англичане. Только, если игрок сыграл 12 матчей за первую сборную своей страны, только тогда можно заключать с ним контракт. А если с пляжа, то не надо!

Хотелось бы поблагодарить болельщиков за поддержку команды и попросить их набраться терпения. «Спартак» обязательно станет чемпионом!