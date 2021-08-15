«Имя и память будут жить вечно»: скончался Герд Мюллер

15 августа скончался именитый немецкий футболист Герд Мюллер, который стал лучшим бомбардиром в истории мюнхенской «Баварии» и Бундеслиги. Его гол стал победным для немецкой сборной на чемпионате мира в 1974 году.

Бывший нападающий «Баварии» и сборной Германии Герд Мюллер ушел из жизни в возрасте 75 лет. Он умер рано утром 15 августа, о причинах его смерти не сообщается. О происшедшем сообщила пресс-служба мюнхенской команды.

FC Bayern are mourning the passing of Gerd Mller.



The FC Bayern world is standing still today. The club and all its fans are mourning the death of Gerd Mller, who passed away on Sunday morning at the age of 75. — FC Bayern English (@FCBayernEN) August 15, 2021

«Футбольный клуб «Бавария» скорбит. Наша организация и все ее фанаты оплакивают смерть Герда Мюллера, который скончался в воскресенье утром в возрасте 75 лет», — гласит пост медиаслужбы в Twitter, также сменившей традиционный логотип команды на черно-белый.

В стороне от трагедии не остался и президент «Баварии» Герберт Хайнер. В своей речи он выразил почтение умершему футболисту, отметив его величие.

«Сегодня грустный и мрачный день для «Баварии» и всех ее болельщиков. Герд Мюллер был величайшим нападающим из всех когда-либо существовавших, прекрасным человеком и символом мирового футбола.

close Герд Мюллер (1945— 2021) Герд Мюллер после победы в финале Кубка Европы 1966/1967 Герд Мюллер в сезоне 1966/1967 Герд Мюллер забивает решающий гол за сборную Германии во время четвертьфинального матча чемпионата мира, 1970 год Герд Мюллер и Эусебио, 1973 год Полную галерею можно посмореть

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Мы все объединены глубоким трауром с его женой Уши, а также с его семьей. Без Герда Мюллера «Бавария» не была бы клубом, который мы все любим сегодня. Его имя и память будут жить вечно», — сказал президент мюнхенского клуба.

Легендарный немецкий футболист родился 3 ноября 1945 года немецком городе Нердлинген в многодетной семье водителя грузовика и домохозяйки. Профессиональную карьеру он начал в клубе «ТСВ 1861», а в 1964 году пополнил состав мюнхенской «Баварии», где и провел большую часть своей спортивной жизни.

За 15 лет выступления в ее стане Мюллер провел 453 матча и забил 398 мячей, стал трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов, четырехкратным чемпионом ФРГ, обладателем Кубка кубков УЕФА и Межконтинентального кубка 1976 года.

На его счету длительное время был рекорд результативности в одном сезоне немецкой Бундеслиги — по ходу чемпионата Германии-1971/72 Мюллер забил 40 мячей. Это достижение лишь через 39 лет смог побить поляк Роберт Левандовски, записавший на свой счет 41 гол.

В составе сборной ФРГ игрок провел 62 матча и записал на свой счет 68 голов, за что получил прозвище «Бомбардир нации». На чемпионате мира 1970 года Мюллер помог своей национальной команде добыть бронзу, а спустя четыре года на домашнем мундиале стал обладателем чемпионского трофея. Причем именно гол Мюллера, который он оформил на 43-й минуте матча со сборной Нидерландов, принес немецкой команде победу на том чемпионате мира.

После завершения профессиональной карьеры футболист впал депрессию, у него начались проблемы с алкоголем. Последние годы жизни Мюллер провел в доме престарелых, где боролся с болезнью Альцгеймера. В 2017 году его супруга рассказывала о том, что, находясь вдали от родственников, ее муж не чувствует себя одиноко.

«Меня он почти всегда встречает с улыбкой. Герд не страдает в доме престарелых, ему комфортно. Даже когда я ухожу, он не грустит», — говорила жена Мюллера.

Свои соболезнования уже успели выразить некоторые звезды мирового футбола, а также многие клубы.

«Покойтесь с миром, Герд Мюллер», — написал Жером Боатенг, выступавший за «Баварию» с 2011 года.

«Немецкая федерация футбола скорбит об уходе одного из величайших немецких футболистов всех времен. Покойся с миром, Герд Мюллер. Мы находимся мыслями рядом с его женой и семьей», — говорится в заявлении пресс-службы бундесманшафт.

Александр Мостовой, бывший футболист сборной России, также прокомментировал трагичную новость, заявив, что смерть Мюллера — это огромная потеря для мировой футбольной общественности.

«Ужас, как же страшно! Большая потеря, что такие люди уходят в таком возрасте. «Человек-гол», от него и пошло это прозвище. Невероятная легенда, было фантастическое голевое чутье, он обладал многими рекордами, фантастический нападающий. Это огромная потеря для мирового футбола», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».