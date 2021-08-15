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Спорт

«Имя и память будут жить вечно»: скончался Герд Мюллер

На 76-м году жизни умер легендарный футболист Герд Мюллер

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Global Look Press
15 августа скончался именитый немецкий футболист Герд Мюллер, который стал лучшим бомбардиром в истории мюнхенской «Баварии» и Бундеслиги. Его гол стал победным для немецкой сборной на чемпионате мира в 1974 году.

Бывший нападающий «Баварии» и сборной Германии Герд Мюллер ушел из жизни в возрасте 75 лет. Он умер рано утром 15 августа, о причинах его смерти не сообщается. О происшедшем сообщила пресс-служба мюнхенской команды.

«Футбольный клуб «Бавария» скорбит. Наша организация и все ее фанаты оплакивают смерть Герда Мюллера, который скончался в воскресенье утром в возрасте 75 лет», — гласит пост медиаслужбы в Twitter, также сменившей традиционный логотип команды на черно-белый.

В стороне от трагедии не остался и президент «Баварии» Герберт Хайнер. В своей речи он выразил почтение умершему футболисту, отметив его величие.

«Сегодня грустный и мрачный день для «Баварии» и всех ее болельщиков. Герд Мюллер был величайшим нападающим из всех когда-либо существовавших, прекрасным человеком и символом мирового футбола.

Мы все объединены глубоким трауром с его женой Уши, а также с его семьей. Без Герда Мюллера «Бавария» не была бы клубом, который мы все любим сегодня. Его имя и память будут жить вечно», — сказал президент мюнхенского клуба.

Легендарный немецкий футболист родился 3 ноября 1945 года немецком городе Нердлинген в многодетной семье водителя грузовика и домохозяйки. Профессиональную карьеру он начал в клубе «ТСВ 1861», а в 1964 году пополнил состав мюнхенской «Баварии», где и провел большую часть своей спортивной жизни.

За 15 лет выступления в ее стане Мюллер провел 453 матча и забил 398 мячей, стал трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов, четырехкратным чемпионом ФРГ, обладателем Кубка кубков УЕФА и Межконтинентального кубка 1976 года.

На его счету длительное время был рекорд результативности в одном сезоне немецкой Бундеслиги — по ходу чемпионата Германии-1971/72 Мюллер забил 40 мячей. Это достижение лишь через 39 лет смог побить поляк Роберт Левандовски, записавший на свой счет 41 гол.

В составе сборной ФРГ игрок провел 62 матча и записал на свой счет 68 голов, за что получил прозвище «Бомбардир нации». На чемпионате мира 1970 года Мюллер помог своей национальной команде добыть бронзу, а спустя четыре года на домашнем мундиале стал обладателем чемпионского трофея. Причем именно гол Мюллера, который он оформил на 43-й минуте матча со сборной Нидерландов, принес немецкой команде победу на том чемпионате мира.

После завершения профессиональной карьеры футболист впал депрессию, у него начались проблемы с алкоголем. Последние годы жизни Мюллер провел в доме престарелых, где боролся с болезнью Альцгеймера. В 2017 году его супруга рассказывала о том, что, находясь вдали от родственников, ее муж не чувствует себя одиноко.

«Меня он почти всегда встречает с улыбкой. Герд не страдает в доме престарелых, ему комфортно. Даже когда я ухожу, он не грустит», — говорила жена Мюллера.

Свои соболезнования уже успели выразить некоторые звезды мирового футбола, а также многие клубы.

«Покойтесь с миром, Герд Мюллер», — написал Жером Боатенг, выступавший за «Баварию» с 2011 года.

«Немецкая федерация футбола скорбит об уходе одного из величайших немецких футболистов всех времен. Покойся с миром, Герд Мюллер. Мы находимся мыслями рядом с его женой и семьей», — говорится в заявлении пресс-службы бундесманшафт.

Александр Мостовой, бывший футболист сборной России, также прокомментировал трагичную новость, заявив, что смерть Мюллера — это огромная потеря для мировой футбольной общественности.

«Ужас, как же страшно! Большая потеря, что такие люди уходят в таком возрасте. «Человек-гол», от него и пошло это прозвище. Невероятная легенда, было фантастическое голевое чутье, он обладал многими рекордами, фантастический нападающий. Это огромная потеря для мирового футбола», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

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