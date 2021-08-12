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Спорт

Роналду может составить компанию Месси в «ПСЖ»

AS: президент «ПСЖ» хочет подписать Роналду вместо Мбаппе летом 2022 года

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Лионель Месси (в центре), Криштиану Роналду (справа) и Неймар — три самых богатых с отрывом футболиста мира

Лионель Месси (в центре), Криштиану Роналду (справа) и Неймар — три самых богатых с отрывом футболиста мира

Reuters
Cоглашение португальского нападающего Криштиану Роналду с «Ювентусом» истекает летом 2022 года. По сообщениям СМИ, на правах свободного агента игрок может пополнить состав «ПСЖ», заменив Килиана Мбаппе, пишет AS. Известные советские футболисты Валерий Масалитин и Валерий Гладилин в беседе с «Газетой.Ru» порассуждали, зачем парижскому клубу нужен Роналду.

«ПСЖ» только два дня назад подписал соглашение с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Не успела отгреметь одна трансферная новость, так в СМИ появилась другая – сообщается, что в конце сезона-2021/22 парижский клуб может бесплатно отпустить своего ведущего форварда Килиана Мбаппе, а на его место пригласить португальца Криштиану Роналду, чей контракт с туринским «Ювентусом» завершается как раз-таки летом 2022 года.

По информации AS, французский футболист не намерен подписывать новый контракт с «ПСЖ» и хотел бы покинуть команду уже этим летом, однако ни один из клубов не сделал парижанам предложения по трансферу. СМИ писали, что следующей командой Мбаппе может стать мадридский «Реал».

Как сообщает источник, во французской команде уже смирились с тем, что новый контракт форвард не подпишет, и готовы отпустить его – но только после завершения сезона-2021/22.

В приглашении в команду Роналду заинтересован лично президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи. Контракт португальца с «Ювентусом» завершается следующим летом, соответственно, неоднократного обладателя приза «Золотой мяч» парижский клуб может получить бесплатно. В таком случае форвард может составить компанию весьма именитым футболистам, которые перешли в «ПСЖ» в это летнее трансферное окно также на правах свободных агентов – нападающему Лионелю Месси (из «Барселоны»), защитнику Серхио Рамосу (из «Реала»), выигравшему со сборной Италии чемпионат Европы голкиперу Джанлуиджи Доннарумме (из «Милана») и полузащитнику Джорджиньо Вейналдуму (из «Ливерпуля»).

Отмечается, что агент португальца Жорже Мендеш в курсе интереса «ПСЖ», стороны намерены заключить соглашение сроком на два года. Стоит напомнить, что следующим летом Роналду будет 37 лет.

Такой ход от «ПСЖ» можно считать рекламным, отмечает советский и российский футболист Валерий Масалитин.

«Все зависит, конечно, от тренера, а игроки разберутся на поле. Но я думаю, что лучшие года Месси и Роналду уже позади, поэтому, скорее всего, если подписание Роналду произойдет, то это будет имиджевый ход, чтобы повысить какой-то интерес, денежного результата добиться. Это будет какой-то бизнес-проект, я думаю, что-то из этой области. Но об этом еще рано говорить, вот если состоится переход, то тогда можно о чем-то конкретном говорить. А так, бизнес-проект, который привлечет к себе внимание, на нем можно подзаработать деньги», — рассуждает эксперт.

С тем, что переход Роналду может быть хорошей рекламной кампанией, согласен советский футболист и тренер Валерий Гладилин.

Он подчеркивает, что на португальца работают имя и бренд, однако замена Мбаппе на Роналду – не полноценная в игровом плане, потому что именно француз сейчас находится в расцвете сил, а португальский форвард близится к завершению своей карьеры.

«Это, наверно, из области фантазии. Может быть, это какая-то коммерческая тема, но, естественно, потенциал приобретения Мбаппе… Ему еще играть минимум десять, если не пятнадцать лет. А Роналду уже завершает. Коммерческая сделка – собрать лучших футболистов в одну команду – Месси, Роналду, Неймара. Я пока не вижу цели здесь – столько таких футболистов в одном клубе. Это в рекламных целях только интересно, сборная мира такая получается, если учесть, что там Рамос еще у них есть в защите, то получается возрастная команда легенд, а клуб хочет выигрывать трофеи. А это очень сложно сделать с такими возрастными футболистами, какие бы мастера там ни были.

Но если это планируется руководителями, то Мбаппе сейчас самый дорогой игрок по футбольным меркам, он молодой, и его потенциал может расти. А эти игроки уже всего достигли, они уже доигрывают, на них работает имя. Мастерства, конечно, у них не отнять, но они в возрасте все, кроме Неймара, он в расцвете еще», — поясняет Гладилин.

При этом специалист уверен, что такие именитые футболисты, как Месси, Роналду и Неймар, привыкшие играть на солирующих ролях в своих командах, сумеют найти общий язык на одной стороне поля.

«Даже не сомневаюсь. И Месси, и Роналду, и Неймар – они найдут общий язык, потому что выдающиеся мастера, распределят функции. Месси и Роналду могут играть в разных амплуа – и центрального, и на фланге. Неймар тоже играл на всех позициях. Для них это не будет проблемой», — заключает Гладилин.

В этом году Роналду исполнилось 36 лет. В 2018 году он перешел из мадридского «Реала», в котором выступал с 2009 года, в туринский «Ювентус».

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