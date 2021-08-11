Париж сходит с ума: как французы реагируют на переход Месси

11 августа «ПСЖ» официально подтвердил переход аргентинца Лионеля Месси. В Париже эта новость вызвала громадное воодушевление. Рассказываем, как футболист провел первые сутки во Франции. И что в стране и Европе думают о его новом контракте.

«Пари Сен-Жермен» опубликовал в Instagram видео, в котором показывается, как нападающий Лионель Месси провел первый день во французской столице.

В ролике показано, как бывший футболист «Барселоны» приземляется в Париже, проходит медосмотр, приветствует фанатов команды, проводит встречу с руководством клуба и подписывает контракт.

11 августа Месси подписал официальный контракт с «ПСЖ», его встречали фанаты в аэропорту, состоялась презентацию игрока на домашней арене клуба «Парк де Пренс», а сегодня тысячи людей пришли к стадиону, чтобы поприветствовать аргентинца в Париже, после его пресс-конференции.

PSG fans are just a little pumped for Messi



(via @PSG_inside)pic.twitter.com/KgK2gjX1Hy — Yahoo Sports (@YahooSports) August 11, 2021

Показаны гигантские очереди, которые образовались на входе в фирменные фан-шопы клуба. По информации французских СМИ, в первые сутки пребывания Месси в Париже продано более десяти тысяч футболок с его фамилией и 30-м номером, под которым он будет выступать за «ПСЖ». И спрос на футболки только продолжает расти. Парижский клуб и его технический спонсор Nike могут быть вполне довольны, их заработок на переходе Месси будет солидным. Впрочем, для клуба это еще и возможность выбить у американской корпорации прибавку к действующему соглашению, которое сейчас составляет €80 млн. в год.

Соглашение «ПСЖ» с Месси рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон, а его зарплата составит €35 млн в год. Французские СМИ отмечают, что годовая зарплата аргентинца будет выше, чем у ведущих французских бизнесменов, возглавляющих корпорации престижного биржевого списка CAC-40.

По неофициальным данным, годовая зарплата аргентинца в парижском клубе за вычетом налогов составит €35-40 млн. Футболист в среднем будет получать в несколько раз больше, чем глава автопроизводителя Stellantis, в подчинении которого находится 400 тыс. человек, или директор BNP Paribas, крупнейшего банка еврозоны, или глава старейшей в мире корпорации Air Liquide по производству технических газов.

В своем предыдущей команде — «Барселоне», игрок по контракту получал €60 млн. А всего за четыре последних футбольных сезона доходы Месси без вычета налогов составили 555,2 миллиона евро. В эту сумму входят как зарплата Месси в каталонском клубе, так и платы за рекламное использование его образа, многомиллионные премии за спортивные достижения и различные гонорары.

Пока, правда, не очень понятно, как все эти сумасшедшие цифры «ПСЖ» впишет в существующий для европейских клубов финансовый фейр-плей. Да, доходы клуба ежегодно растут, да приход Месси этот рост только ускорит, но не стоит забывать и о том, что расходы французского клуба тоже немаленькие, а этим летом существенно увеличились. Ведь помимо аргентинца в клуб в качестве свободных агентов пришли экс-капитан «Реала» Серхио Рамос и чемпион Европы в составе сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. А еще состав «ПСЖ» пополнили экс-игрок «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум и талантливый марроканец из «Интера» Ашраф Хакими за €60 млн.

Эту совершенно невероятную трансферную компанию «ПСЖ» провел всего за €76 миллионов, но проблема не в этих тратах, а в зарплатах футболистов. Впрочем, в свое время парижский клуб успешно решил вопрос с трансфером и зарплатой Неймара, так что сейчас эксперты не сомневаются в том, что катарские владельцы клубы сумеют решить все проблемы и сейчас. Хотя многим в футбольном мире это и не нравится, что «ПСЖ» не имеет никаких финансовых ограничений во Франции, в то время ка «Барселона» и «Реал» должны вписываться в потолок зарплат, установленный испанской Ла Лигой.

Как не всем французам нравится история с переходом Месси именно в «ПСЖ». Вот этому фанату в футболке «Марселя» точно.

Гандболистка сборной Франции Клеопатра Дарле раскритиковала известную французскую газету L'Equipe. Редакторы издания поместили на обложку нового номера изображение аргентинца Лионеля Месси.

«История повторяется… А мы не заслуживаем первой полосы?» — написала француженка в Twitter.

Вот эта обложка.

La une du journal L'Equipe de ce lundi 9 aot https://t.co/4LH7iJS1eW pic.twitter.com/u6ZBVqk5cC — L'QUIPE (@lequipe) August 9, 2021

Напомним, Клеопатра Дарле в составе сборной Франции по гандболу выиграла золотые медали на Олимпийских играх — 2020 в Токио. В финале турнира француженки нанесли поражение сборной России (30:25).