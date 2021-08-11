Обиды забыты, но вызов в сборную не гарантирован: Карпин встретился с Дзюбой

История конфликта нападающего Артема Дзюбы и тренера национальной команды Валерия Карпина тянется с 2009 года. 10 августа они провели встречу, которая длилась более двух часов. Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко и известный тренер Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» поделились мнением о взаимоотношениях Дзюбы и Карпина, а также оценили роль футболиста в сборной.

Валерий Карпин возглавил сборную России 23 июля, и после этого несколько недель открытым оставался важный вопрос о судьбе капитана национальной команды Артема Дзюбы – у футболиста и специалиста был давний конфликт. На сегодняшний момент Карпин проводит встречи с футболистами сборной, и 10 августа тренер разговаривал с игроками, которые представляют петербургский «Зенит». Кроме Дзюбы на встрече с Карпиным были Далер Кузяев, Вячеслав Караваев и Андрей Мостовой. Разговор с форвардом специалист оставил напоследок – он вышел самым долгим, Карпин и Дзюба общались около двух часов.

По информации Telegram-канала «Рашен Football», встречу можно назвать продуктивной, Дзюба и Карпин договорились забыть прошлые обиды, однако при этом вызов в сборную футболисту не гарантирован.

История конфликта

Конфликт и ряд недопониманий футболиста и тренера начались еще в далеком 2009 году, когда Карпин тренировал московской «Спартак», а Дзюба выступал в составе красно-белых. И тогда причина конфликта была достаточно весомой и серьезной – форварда подозревали в воровстве. Сообщалось, что сложилось все следующим образом: Владимир Быстров и Никита Баженов на летних сборах команды жили в одном номере, а Дзюба в тот день пришел к ним играть в карты. Спустя какое-то время футболисты решили сделать перерыв, а когда вернулись в номер, то Быстров обнаружил пропажу денег – тогда он заявил о 23 тысячах, спустя несколько лет стало известно, что речь шла о 15. Дзюба стал одним из главных подозреваемых, а у него на руках – якобы – оказалась сумма, равная украденной. Нападающий утверждал, что деньги были сняты с карточки. Однако в истории слишком много неясного, и до сих пор доподлинно неизвестно, что случилось. Однако именно тогда Карпин заявил о том, что у нападающего возник конфликт с командой, а сам Дзюба уехал в аренду в «Томь».

Новый виток конфликт получил в 2014 году, когда Дзюба выступил с заявлением о проблемах в «Спартаке», которые, по его мнению, начались в 2012 году, после ухода Унаи Эмери, однако именно Карпин приложил к этому свою руку. Нападающий тогда заявил, что при специалисте в составе красно-белых была определенная дискриминация, что он сам попал в черный список тренера из-за того, что высказывал свое мнение. По заявлению Дзюбы, имели место даже угрозы из-за контракта.

«Когда я опять уходил в «Томь», у Карпина было очень много условий. Он говорил: «Продлевай контракт или я тебя сгною. Ты закончишь с футболом. Я тебя зарою, ты никогда нигде не всплывешь. Это мое слово, ты как футболист кончился». Я столько угроз от него наслушался», — поделился тогда Дзюба.

Карпин отрицал подобное, говорил, что форварда никто не гнобил, а он сам проигрывал конкуренцию другим футболистам. В конфликте тренера и футболиста речь шла даже о якобы попытке подраться, о ней писал журналист Сергей Егоров. Тогда Карпин и Дзюба пересеклись в одном из московских отелей, куда специалист приехал по делам, а форвард был в составе своей новой команды – петербургского «Зенита». Тогда словесная перепалка чуть было не перетекла в рукопашную. Позднее Карпин эту стычку опровергал.

Мнение экспертов

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко прокомментировал прошедшую встречу Карпина и Дзюбы, похвалив специалиста за это решение.

«Прежде всего, молодец Валерий Георгиевич. Надо отдать ему должное. Как бы то ни было, он – главный тренер сборной, и он хотел личной беседы. Это его первая заслуга как тренера. Они могли бы не встречаться, поверхностно где-то поговорить на сборе. Но, думаю, он перед предстоящими играми хотел услышать непосредственно Артема, понять его внутреннее состояние – что происходит, как он видит какие-то моменты.

Думаю, что и Артем повзрослел. Да, когда-то он говорил, что не пожмет руку Валерию Георгиевичу, и сейчас это может играть против него. Вроде тогда высказался, а сейчас опять начнут обсуждать. Но, наверное, и Валерий Георгиевич сказал: «Артем, надо засучить рукава и забыть ту ситуацию – ты взрослый человек, я тренер сборной. Мне нужны люди, которые придут в команду, будут моими помощниками и делать то, что я хочу видеть». Он прекрасно понимает, что Артем этой команде поддерживает ребят, создает атмосферу. Для команды сейчас самое главное – результат, чтобы пройти на чемпионат мира. Если Артем и Валерий Георгиевич договорились на каких-то основаниях, это хорошо для сборной и для самого Артема», — отметил Деменко в интервью «Газете.Ru».

Экс-игрок отметил, что сейчас нужно на второй план отодвинуть все существующие проблемы, кроме одной – это сборная, за которую нужно играть так, чтобы попасть на чемпионат мира. При этом Деменко подчеркнул, что для Дзюбы мундиаль в Катаре может быть последним.

«Он должен все понимать, если хочет наладить взаимоотношения с тренером. Наверное, в таком ключе проходил разговор. Возможно, поднимали неприятные моменты, может, даже высказали друг другу все недопонимания. Думаю, очень хорошо, что Валерий Георгиевич принял такое решение. Считаю, что это новая волна в какой-то степени – в нашей времени тренеры так бы ни с кем не разговаривали», — заключил он.

Известный советский и российский футболист и тренер Валерий Гладилин, комментируя «Газете.Ru» сложившуюся ситуацию, заявил, что Дзюбе на сегодняшний момент уделяется слишком много внимания. По мнению экс-игрока «Спартака», Дзюба ничем не отличается от других футболистов сборной.

«Мы из Дзюбы делаем чуть ли не Месси и Роналду. Это просто нападающий, который за четыре игры не забил ни одного мяча, а мы из него сделали Пеле нашего футбола. Почему Карпин должен к нему подходить по-другому, чем к тому же, например, Соболеву? Дзюба – такой же игрок, как и все. Он должен выполнять те функции и те требования, которые предъявляются к нападающим – забивать, отдавать, создавать», — отметил Гладилин.

Специалист также подчеркнул, что на сегодняшний момент позиция Дзюбы раздувается слишком активно. На сегодняшний момент игрок идет на снижение, и сможет пригодиться сборной, только если будет выкладываться по максимуму. По мнению Гладилина, также стоит вопрос, хватит ли форварда на то, чтобы играть и за клуб, и за сборную. Тренер подчеркнул, что футболист не является игроком экстра-класса, который может решить судьбу команды, что уже показал чемпионат Европы.

«Дзюба – очень своеобразный человек сам по себе. Если берешь его в команду, его надо ставить в состав. Не будешь ставить его – это касается и «Зенита», это было и в «Спартаке», - он будет приносить больше вреда, чем пользы, потому что он должен играть. В этом вся проблема, и Карпин это знает. Они могли как взрослые люди поговорить, результат – это главное. Личные обиды не имеют значения, они профессионалы, работают и зарабатывают деньги. Лишь бы он соответствовал тем кондициям, которые нужны Карпину от игрока стартового состава. Как запасной игрок Дзюба сборной России не нужен, он должен приходить и играть в составе. Потому что сам его характер не позволит ему сидеть в запасе. Или ему нужно уходить на тренерскую работу», — заключил Гладилин.

Вывод

Первое серьезное испытание на посту главного тренера сборной России Карпину предстоит через несколько недель. В начале сентября национальная команда продолжит отбор на чемпионат мира – российским футболистам предстоит 1 числа сыграть с Хорватией, 4 числа – с Кипром, а еще через три дня с Мальтой.

И появится ли в составе команды Дзюба, который немного потерялся на прошедшем чемпионате Европы, это большой вопрос, который предстоит решить Карпину. Впрочем, говорить о том, что на европейском первенстве потерялся только Дзюба не приходится – турнир вся сборная провела далеко не лучшим образом, одержав только одну победу и заняв четвертое место в группе.