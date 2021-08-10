Выбрал деньги шейхов: Месси стал игроком «ПСЖ»

Главный трансфер лета 2021 года в мировом футболе состоялся. Французский «Пари Сен-Жермен» объявил о переходе аргентинского шестикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси. Легенда «Барселоны» пополнил клуб в качестве свободного агента и будет зарабатывать €35 млн в год. Для «Газеты.Ru» переход Месси оценили Александр Самедов, Игорь Колыванов и Динияр Билялетдинов.

«Привет, Париж»

10 августа войдет в историю футбола как день, когда Лионель Месси перешел из испанской «Барселоны» во французский «Пари Сен-Жермен».

Накануне вечером в парочке испанских СМИ появилась информация, что аргентинец получил еще одно, последнее предложение от «Барсы», но выглядела она не очень правдободно (об этом ниже).

А вот разговоры о переходе «ПСЖ» были совсем не дымом без огня. Интересно, что переход закрутился после звонка от самого Месси главному тренеру парижан Маурисио Почеттино.

Ну а дальше французский клуб сделал все, чтобы оформить сделку. Детали согласовывали пару дней, что для перехода такого масштаба — практически ничто.

Еще накануне появилась информация, что Месси подпишет контракт на два года с правом продления на один сезон с зарплатой в €35 млн, а также с подъемными еще на около €40 млн.

Уже утром 10 августа все было решено, и сначала папарацци засняли, как футболист вместе со своей супругой Антонеллой Ракуццо, выехал из дома в Кастельдефельсе (пригороде Барселоны) в аэропорт.

Затем пара сама выложила фотографию с частного борта, а уже в Париже Лионель помахал людям из открытого окна. Причем аргентинец уже успел переодеться в футболку с надписью «Привет, Париж!»

Неймар, с которым Месси дружит еще со времен их совместных блестящих выступлений за «Барсу», уже написал в своем Instagram «Снова вместе». Интересно, что бразилец предлагал старшему товарищу свой десятый номер, но Лео отказался и выбрал 30-й. Под ним он начинал в «Барселоне» 17-летним юнцом.

Теперь «ПСЖ» придется продать одного-двух игроков для того, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей, но ситуация для французского клуба тут совсем не критичная. 11 августа состоится официальная пресс-конференция «ПСЖ» по поводу этого перехода.

Хотел сбежать год назад

Месси хотел уйти из «Барселоны» еще год назад. Тогда клубом руководил Жозеп Бартомеу, с которым у главной звезды мирового футбола не было взаимопонимания.

Аргентинец, шесть раз выигрывавший «Золотой мяч», награду лучшему футболисту мира, не верил в спортивный проект клуба, считал состав «Барсы» неспособным решать серьезные задачи и был удручен способом ведения дел правлением сине-гранатовых.

Форвард решил воспользоваться пунктом в контракте, согласно которому он мог в течение небольшого срока по окончании сезона разорвать действовавшее еще один год соглашение, и направил через бюрофакс в клуб официальное уведомление о намерениях.

Вот только Бартомеу, понимая, что потеря станет катастрофой для его карьеры, отказался признать право игрока на уход. В договоре были прописаны конкретные даты в июне, а сезон из-за пандемии коронавируса был сначала отложен, а потом доигран только осенью.

Вероятно, Месси мог бы в суде доказать свое право на расторжение соглашения на оговоренных условиях, но не хотел судиться с родным клубом и предпочел отыграть еще один сезон, а потом все решить.

Теперь хотел остаться, но не смог

За год многое изменилось. Бартомеу все равно получил заслуженный им в полной мере вотум недоверия, а президентские выборы уверенно выиграл Жоан Лапорта, при первом президентстве которого Месси начинал взрослую карьеру.

С ним у футболиста отношения были и есть совсем иные. Лапорта еще во время своей предвыборной кампании говорил, что сможет сохранить Лео для клуба. Новый старый президент и капитан команды сразу же провели совместный ужин, на котором обсудили много вещей и достигли предварительной договоренности.

Вернулись они к переговорам по окончании сезона, но «Барса», конечно, не совсем неожиданно, столкнулась с серьезными проблемами при заключении нового контракта.

Основной проблемой стал введенный еще восемь лет назад испанской Ла Лигой финансовый фэйр-плей для местных клубов. После анализа финансовой отчетности команд именно Ла Лига регулирует суммы, которые каждый клуб может потратить на зарплаты.

При Бартомеу работа с финансами у каталонцев была настолько катастрофической, что зарплатная ведомость «Барсы» в прошлом сезоне составила 110% от доходов клуба! Это катастрофа, учитывая, что признаком образцового здоровья является показатель в 50%. Если же зарплаты в клубе превышают 70% от доходов — это повод бить во все колокола.

В итоге всего за два года разрешенный «Барселоне» зарплатный бюджет упал с €650 до €160 млн!

Сине-гранатовые столкнулись с трудностями даже для регистрации пришедших свободными агентами Мемфиса Депая и Серхио Агуэро.

Капитан легко пошел клубу навстречу и согласился на 50-процентной сокращение своей более чем €70-миллионной зарплаты. Но для удовлетворения условиям испанского ФФП этого было мало.

Клуб пытался продавить руководство Ла Лиги на поблажки, апеллируя к тому, что Месси важен для престижа всего чемпионата, но глава организации Хавьер Тебас не пошел на попятную, заявив, что не может сделать поблажку, хоть ему и жаль, что ситуация сложилась именно так.

Наверняка Месси согласился бы еще подвинуться в своих аппетитах, но тут уже вмешалось испанское законодательство, согласно которому новая зарплата сотрудника в той же организации не может быть понижена больше чем в два раза.

В итоге и «Барселона» в своем пресс-релизе, и сам Месси были вынуждены объявить об уходе форварда из клуба вопреки желанию заинтересованных сторон. Ну а пресс-конференция Лео, где он горько расплакался, облетела все информационные порталы и телеканалы.

«Мегабольно для «Барсы», мегакруто для «ПСЖ»

Для «Газеты.Ru» этот трансфер уже прокомментировали знаменитые российские футболисты, совсем недавно завершившие карьеры.

«Это мегамасштабно. Мегабольно для «Барселоны» и мегакруто для «ПСЖ». Думаю, «Атлетико» и «Манчестер Сити» могли плюс-минус то же самое ему положить по зарплате. Я не знаю всех нюансов по финансовому фэйр-плей. Возможно, Месси будет комфортно воссоединиться с Неймаром – хотя в «Атлетико» он мог бы снова играть с Суаресом. Сложно понимать, что у него в голове и из чего он исходил, — рассказал Александр Самедов.

Также он ответил на вопрос, нормально ли, что, несмотря на желания игрока и клуба, заключить новый контракт не позволили внешние факторы.

«Наверное, это нормально, везде должны быть какие-то границы и свои правила, которые нельзя переходить. Видимо, в «Барселоне» недоглядели, поэтому пришлось расстаться с таким футболистом», — считает Самедов.

Игорь Колыванов, в своей карьере поигравший в разных итальянских клубах и сборной России, а теперь являющийся тренером, думает о том, что на выбор аргентинца повлияла материальная сторона.

«Наверное, финансовый вопрос решил в большей степени. Не так просто ответить на этот вопрос. А в «ПСЖ» пока никого не продали, все великие собрались на данный момент. «Барселона», согласитесь, в последнее время мало что выигрывает, — отметил Колыванов.

— Определенные финансовые трудности есть у клуба, он все-таки в основном держался на болельщиках, на рекламе. А Месси все-таки обеспеченный человек – сложно сказать, почему он выбрал именно «ПСЖ».

Что будет с «Барселоной», поживем – увидим. Возможно, Куман уже строит команду без Месси, выстраивают свою философию и свой футбол. Надо будет посмотреть в ближайших матчах».

«Король умер – да здравствует король»

Развернутый комментарий дал еще один экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов, успевший засветиться во время карьеры в английском «Эвертоне».

«Барселона» будет в пике – не Жерар Пике, конечно. Она будет ждать новых звездочек, но тут не угадаешь. Может быть, резко созреют несколько человек, а может быть период затишья. Потому что после Месси повышенные требования будут сковывать. Будут шарахаться, искать ему примерную замену. Такой плеяды игроков ожидать не следует. Чтобы Пуйоль и Пике сзади, Иньеста, Хави и Бускетс созревший, Месси и Суарес – и даже Неймар там еще затесался. В сочетании с Алвесом и Альбой – вот такой же пучок звезд сразу вряд ли соберется, — подчеркнул он в интервью «Газете.Ru».

— «Барселону» ждут перестроечные годы. В какой-то момент она может обнадежить, а потом провалиться. Уровень не позволит им совсем низко упасть, но внутренняя растерянность будет временами пробиваться в этой команде. Наличие Месси их как-то подстегивало, а сейчас они могут упасть.

Жалко, что так получилось, потому что Месси мог еще года два играть и дать возможность взрастить новую «Барселону». Но об этом руководству надо было заботиться раньше. Зато такие игроки, как был Боян Кркич, который не заиграл, хотя раздавал столько небезосновательных авансов, может быть, теперь получат шанс. Король умер – да здравствует король. Возможно, кто-то из таких игроков сможет претендовать на какую-то роль. То есть, уход Месси может сыграть и на пользу. Присутствие его в команде воспитанников своей академии разбрасывало по аренам. Значит, будут ждать другого Месси. «Барсу» ждут непростые времена.

Что касается «ПСЖ», Месси туда надо вписать. Он может очень здорово поднять команду, она будет кандидатом на победу в Лиге чемпионов. Там есть, кого «разогнать» — один Мбаппе чего стоит. С Неймаром они примерно уже знакомы, и Месси – именно тот игрок, который, возможно, нужен «ПСЖ», чтобы при таких финансовых затратах наконец выиграть Лигу чемпионов. С приходом Месси «ПСЖ» становится фаворитом Лиги чемпионов.

Зарплата там нехилая, немаленькая. Десятью миллионами меньше или больше – такими мерами там не считают. Мне кажется, сыграл принцип выбора той команды, где он больше всего нужен. В «Сити» он был бы не то что пятое колесо в телеге, но переизбыток игроков такой направленность мог бы застопорить команду. Перебор ломает всю игру. Может быть, эта аналогия работает для «Сити».

Оставаться в испанском чемпионате – идти в мадридский «Атлетико»? Или в любую испанскую команду, даже если не из Мадрида, а, условно, из Виго или из Севильи. Он правильно сделал, что поменял чемпионат, нельзя ему было оставаться в Испании. Мне видится такая логика. Из всех вариантов, которые озвучивались в прессе, «ПСЖ», наверное, самый лучший и перспективный».