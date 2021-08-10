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Спорт

Чуда не вышло: «Спартак» второй раз проиграл «Бенфике»

«Спартак» выступит в групповом этапе Лиги Европы

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Игрок «Бенфики» Диогу Гонсалвеш (слева) и игрок «Спартака» Зелимхан Бакаев (справа) в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 между ФК «Спартак» (Россия, Москва) и ФК «Бенфика» (Португалия, Лиссабон), 4 августа 2021 года

Игрок «Бенфики» Диогу Гонсалвеш (слева) и игрок «Спартака» Зелимхан Бакаев (справа) в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 между ФК «Спартак» (Россия, Москва) и ФК «Бенфика» (Португалия, Лиссабон), 4 августа 2021 года

Александр Вильф/РИА «Новости»
Московский «Спартак» не смог сотворить чуда и уступил в ответном матче португальской «Бенфике» с тем же счетом, что и в первой встрече — 0:2. Теперь красно-белые сыграют на групповой стадии Лиги Европы.

«Бенфика» (Португалия) — «Спартак» (Россия) — 2:0 (первый матч — 2:0)

«Спартак» подошел к ответному матчу с «Бенфикой» в крайне плачевном состоянии. Скандалы вокруг клуба высасывают из него все соки, а на поле дела при этом вполне логично не клеятся систематически.

Хотя все же три очка после трех туров РПЛ в матчах с «Рубином», Крыльями Советов» и «Нижним Новгородом» — такого старта сезона от красно-белых не ждал никто.

Поражение в первом матче от «Бенфики» на своем поле со счетом 0:2 тоже не оставляло больших надежд на проход в раунд плей-офф. Тем более в Лиссабон не полетели не только Георгий Мелкадзе с Павлом Масловым, но и Виктор Мозес с Квинси Промесом, на которых возлагались большие надежды.

Руй Витория вновь прибег к ротации, очевидно, недовольный игрой его команды в предыдущих встречах. Во-первых, в состав вернулся пропустивший провальный матч против «Нижнего Новгорода» (1:2) Георгий Джикия. Тренер говорил, что у капитана травма, но на скамейке запасных он присутствовал.

Во-вторых, вернулись в опорную зону вместо не убеждающих Алекса Крала и Йоррита Хендрикса Наиль Умяров и Роман Зобнин.

В-третьих, на фланге атаки оказались Зелимхан Бакаев, чей выход в сложившейся кадровой ситуации был неизбежен, и Александр Ломовицкий, еще не игравший в нынешнем сезоне в стартовом составе.

Ну и в-четвертых, забивший в начале сезона всего один гол, и тот с пенальти, Александр Соболев уступил свое место вернувшемуся с Олимпиады и очень неплохо вышедшему на замену в последнем матче и отличившемуся Эсекьелю Понсе.

Руй Витория до игры говорит, что верит в возможность пройти и имеет план. И португальский специалист действительно провел домашнюю работу.

«Спартак» с мячом играл по расстановке 4-2-2-2, но без мяча она трансформировалась. Николай Рассказов смещался уже и образовывал с Самуэлем Жиго и Джикией тройку центральных защитников, а Бакаев садился глубоко назад и занимал место справа в обороне.

А иногда очень глубоко опускался и Ломовицкий, и тогда спартаковцы образовывали линию аж из шести защитников с квадратом над ними.

Какое-то время «Бенфике» действительно было непросто вскрывать столь насыщенные редуты, а красно-белые даже сбегали благодаря классным и самоотверженным действиям Жиго в отборе в центре поля в контратаку, которая могла быть очень опасной. Но Бакаев не смог вырезать на Понсе в штрафную точно.

Но к середине первой половины хозяева во всем разобрались и так вдавили спартаковцев в их половину, что стало просто страшно.

Тем не менее до перерыва гости кое-как дожили, а после возобновления игры даже смастерили пару атак, довели их до ударов, и Джордан Ларссон даже хорошо поймал мяч на ногу на подборе и с лета заставил вступить в игру Влаходимоса.

Но постепенно «орлы» снова прибрали все нити игры к своим рукам и ногам. На 57-й минуте Рафа Силва прошел по правой стороне штрафной и сделал пас под удар Гонсалвешу. Джикия принял удар на себя, но на подборе в пределах границ штрафной оказался экс-«железнодорожник» Жоау Мариу, чье добивание было уже не отразить.

Дальше тренеры делали замены. У «Спартака» в игру вступили Алекс Крал, Резиуан Мирзов, Александр Соболев и Михаил Игнатов. У португальцев среди прочих появился недавно купленный и еще не игравший Роман Яремчук.

Форвард сборной Украины и стал главным героем эпизода на второй добавленной минуте, когда после его удара мяч попал сначала в Джикию, затем в Жиго и от французского защитника залетел в ворота, поставив в игре и противостоянии точку.

«Спартак» идет в групповой этап Лиги Европы, а «Бенфике» еще предстоит сыграть в раунде плей-офф с голландским ПСВ, который пока разносит в нынешнем сезоне абсолютно всех, включая «Аякс» в национальном Суперкубке (4:0).

Теперь на какое-то время красно-белые смогут сосредоточиться на внутреннем чемпионате, где надо исправлять ситуацию. В четвертом туре команду Руя Витории ждет встреча на своем поле с екатеринбургским «Уралом», который только что принял Игорь Шалимов.

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