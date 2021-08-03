За кого болеть на Играх, день 12-й: ждем золото синхронисток

Ожидаемое золото в дуэтах в синхронном плавании, две потенциальные бронзовые медали в вольной и греко-римской борьбе, изнурительная борьба Ильи Шкуренева за награду в десятиборье, четвертьфиналы пляжников, гандболисток и волейболисток, а также квалификации в скалолазании и велотреке, где у России очень неплохие шансы.

Синхронное плавание

На третий день своих соревнований на Олимпиаде в Токио синхронистки разыграют первый комплект медалей.

Дуэты еще раз покажут произвольную программу, но уже не в рамках квалификации, а в финале, где осталось только 12 команд.

Соревнования начнутся в 13.30 по московскому времени, но российским болельщикам придется подождать — Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко по итогам жеребьевки выйдут последними.

Оба свои предыдущих выступления они выиграли. В квалификации суммировались баллы за произвольную и техническую программы, но теперь первое выступление отброшено, и после технической Ромашина и Колесниченко набрали 97,1079 баллов, опережая китайскую пару на чуть больше чем полтора очка.

Спортсменки из Поднебесной, само собой, приложат все силы, чтобы помешать Ромашиной стать первой в истории этого вида спорта шестикратной олимпийской чемпионкой (ее партнерша идет за второй победой), но в это особенно никто не верит.

Россия еще ни разу не проигрывала в синхронном плавании, с тех пор как ввели нынешнюю систему соревнований.

Борьба за бронзу должна развернуться между японками и украинками. За Украину перевес в 0,5 балла, но хозяйки выйдут на свое выступление позже.

Легкая атлетика

В легкой атлетике российские спортсмены 4 августа будут представлены в двух видах. В 14.15 мск Валерий Пронкин выйдет в сектор для метания молота, чтобы разыграть там медали.

Наш атлет пробился в финал с 11-м результатом из 12-ти участников решающей стадии и вряд ли всерьез претендует на награду, но российских спортсменов в «королеве спорта» на этих Играх так мало, а выступают они так трагично, что хочется просто пожелать ему удачи.

Кроме того, еще в 3.08 в десятиборье бегом на 100 м стартует Илья Шкуренев. Эти соревнования будут идти весь день и завершаться уже после 15-ти часов по Москве 400-метровкой.

Что до Шкуренева, то он занимает пятое место в мировом рейтинге десятиборцев, так что на медаль как раз вполне способен замахнуться.

Пляжный волейбол

Очень важный день ждет Россию в пляжном волейболе. Здесь в мужском турнире может быть обеспечена медаль для сборной.

Для этого надо, чтобы и Илья Лешуков с Константином Семеновым, и Илья Красильников с Олегом Стояновским выиграли свои четвертьфинальные матчи.

Задача это непростая, особенно у первой пары, которой предстоит в 3.00 сразится с дуэтом номер один в мире норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сорумом.

Красильников и Стояновский в 15.00 выйдут против немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера.

Кстати, больше ни одна сборная на этой стадии в мужской сетке не представлена двумя дуэтами. В случае побед в дальнейшем здесь реально увидеть российский финал, как в теннисном миксте или фехтовании на саблях у женщин.

Гребля на байдарках и каноэ

В очередной соревновательный день в гребле на байдарках и каноэ не будут разыгрываться медали, зато будет предостаточно квалификационных заездов с участием российских спортсменов.

Все стартует в 3.30 мск с байдарок-одиночек у мужчин на дистанции 200 м, где мы сразу же увидим Евгения Луканцова, а тремя заездами позже Олега Гусева. Схема для этого вида спорта стандартная: двое лучших в каждом заезде попадают сразу в полуфинал и идут отдыхать, а остальные будут сражаться в этот же день еще в четвертьфинальной стадии.

На 200-метровке в женском каноэ-одиночке будут грести Ирина Андреева (4.05 мск) и Олеся Ромасенко (4.26). В женской байдарке-одиночке на 500 м сразятся Светлана Черниговская (4.54) и Кира Степанова (5.15).

В байдарках-двойках на 1000 м Максим Спесивцев и Роман Аношкин выйдут на старт в 5.38, ну а потом уже начнутся четвертьфиналы во всех названных видах. Они продлятся до половины восьмого утра. Так что, когда проснетесь, скорее всего в нашем онлайне дня, уже сможете увидеть всю картину.

Велоспорт

В велотреке соревнований становится все больше и больше, потому что к командным дисциплинам начинают добавляться и личные.

Так, в 9.30 мск Павел Якушевский и Денис Дмитриев выйдут на квалификацию в личном спринте. В этот же день пройдут заезды на стадиях 1/32 и 1/16 финала с последующими утешительными стартами.

В 10.10 начнутся квалификационные заезды у женщин в одном из самых зрелищных и необычных видов программы в этом спорте — кейрине. В каждом будет по шесть кругов, а участницы едут за специальным регулировщиком скорости, который постепенно увеличивает темп.

Трек он покидает за два круга до финиша, и на них и разворачивается вся борьба под звуки все учащающихся ударов гонга, что создает неповторимый антураж. Стоит добавить, что придумали этот вид именно в Японии.

В каждом из пяти заездов по две лучших спортсменки пройдут сразу в четвертьфинал и больше в этот день не выступят, а занявшие третье и четвертое места смогут чуть позже посоревноваться за оставшиеся путевки в четвертьфинал.

В 10.15 во втором заезде стартует Дарья Шмелева, а в третьем в 10.20 — Анастасия Воинова. Они, напомним, уже взяли тут бронзу в командном спринте.

Также в этот день состоятся заезды за итоговые места, в том числе и на пьедестале в командном преследовании у мужчин, но нашей сборной в данном виде не было изначально.

Прыжки в воду

Юлия Тимошинина и Анна Конаныхина выйдут на 10-метровую вышку для прыжков в воду в 9.00, чтобы в соперничестве с еще 28 спортсменками разыграть 18 путевок в полуфинал, куда обе должны пробиться.

Гандбол

Любителям игровых видов спорта придется разрываться между сном и возможностью потерять нервные клетки в переживаниях за российских гандболисток.

Им предстоит в 3.30 четвертьфинальный матч против команды Черногории, занявшей третье место в своей подгруппе.

Наша сборная по именам, да и вообще, является фаворитом, но все же недостаточно явным, чтобы чувствовать себя спокойно и уже готовиться к противостоянию с Норвегией (ну или вдруг Венгрией) в полуфинале.

Но все-таки стоит напомнить, что именно сборная России выиграла женский олимпийский гандбольный турнир в Рио-де-Жанейро пять лет назад.

Плавание

Раньше всех в этот соревновательный день стартует плавание на открытой воде. Там уже в 2.30 по московскому времени женщины, и среди 25-ти участниц Анастасия Кирпичникова, поплывут на 10 км.

Наша спортсменка все же специализируется на дистанциях поменьше, но в любом случае насладится олимпийской борьбой.

Скалолазание

Неудача Алексея Рубцова в мужской квалификации многоборья скалолазов была болезненной. Теперь очередь женщин побороться за выход в финал.

Проблема данного вида спорта в том, что обычно соревнования по скорости, боулдерингу и трудности — совершенно самостоятельные дисциплины, и каждый спортсмен имеет свою специализацию.

В Токио же суммируются места во всех видах, и выше оказывается тот, у кого меньше сумма. Именно поэтому четвертое место Рубцова в боулдеринге не спасло его от вылета.

Но Виктория Мешкова является трехкратной чемпионкой Европы, а Юлия Каплина — рекордсменкой мира в соревнованиях по скорости. Так что тут мы рассчитываем и на финал, и на борьбу за медали.

На скорость спортсменки проверят себя в 11.00 мск, часом позже сразятся в боулдеринге, а еще через три часа и десять минут выйдут на соревнования на трудность.

Волейбол

От женской сборной России по волейболу изначально в Токио ничего особенного не ждали, и поражение от Италии (0-3) в первом матче только укрепило всех в этом мнении.

Но дальше были три победы подряд над сильными соперницами, и успех в последнем матче против турчанок выводил сборную на первое место и приятную Доминикану в четвертьфинале...

Вместо этого случилось поражение на тай-брейке, обернувшееся четвертой позицией и встречей на первой стадии плей-офф с мощнейшими бразильянками, единственными, кто обыграл здесь пока что всех соперников.

Этот поединок жизни и смерти состоится в 15.30 по московскому времени и фактически закроет соревновательную программу дня.

Борьба

Сразу пять российских спортсменов мы увидим на борцовском ковре. Артем Сурков в греко-римской борьбе (до 67 кг) против датчанина Фредрике Бьерхейса и Любовь Овчарова в вольной (до 62 кг) против шведки Хенны Юханссон проведут утешительные поединки.

В случае своих побед они смогут позже в этот же день поучаствовать в схватках за бронзовые медали.

Еще трое начнут свои турниры и смогут дойти до финальной стадии, утешительного раунда или же остаться ни с чем. Все они выступают в вольной борьбе.

Завур Угуев в категории до 57 кг в 1/8 финала сразится с американцем Томасом Гилманом, Артур Найфонов (до 86 кг) на этой же стадии встретится со словаком Борисом Макоевым, а Валерия Коблова (до 57 кг) свою схватку 1/8 финала проведет против мексиканки Альмы Валенсии.