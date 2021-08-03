Триумф Евлоева и трагедия Шубенкова: итоги 11-го дня Олимпиады

Ожидаемое, но непростое и с оттенком скандала золото Мусы Евлоева в греко-римской борьбе, бронза Никиты Нагорного на перекладине, травма Сергея Шубенкова, не позволившая ему даже выйти на старт, выход в финал турнира боксеров Муслима Гаджимагомедова и Альберта Батыргазиева, победы российских волейболистов и ватерполисток в четвертьфиналах, лидерство Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко в синхронном плавании, а также неудачи в других отечественных спортсменов. «Газета.Ru» подводит итоги одиннадцатого дня Олимпиады.

Триумф Евлоева

3 августа российские болельщики могли надеяться на несколько золотых медалей Олимпиады. Одну из них должен был завоевать действующий чемпион мира по греко-римской борьбе в категории до 97 кг Муса Евлоев.

Правда, при ближайшем рассмотрении финальных раскладов все было не так очевидно и однозначно. Соперником Евлоева был армянский борец Артур Алексанян, который старше всего на полтора года, однако титулов имеет куда больше.

Если для Евлоева нынешние Олимпийские игры первые, то его оппонент брал бронзовую награду еще в Лондоне в 2012 году. Там он уступил лишь иранцу Гасему Резаеи в четвертьфинале. Но поскольку его соперник в итоге стал чемпионом, армянский борец добрался по утешительной сетке до схватки за третье место и выиграл ее.

Ну а в Рио-де-Жанейро пять лет назад Алексанян завоевал золотую медаль. Кроме того, борец из Армении является трехкратным чемпионом и двукратным серебряным призером чемпионатов мира, а также пятикратным чемпионом Европы.

На счету Евлоева по два титула чемпиона мира и чемпиона Европы, а также одно серебро мирового форума.

Естественно, в последние годы два элитных борца не раз встречались, и все шло с переменным успехом.

На чемпионате мира-2017 в Париже они сошлись в решающем поединке, и Алексанян взял верх — 3:1. А в следующем году в Будапеште Евлоев на пути к своему первому титулу лучшего борца мира реваншировался с тем же счетом в полуфинале.

В 2019 году, на последнем на данный момент ЧМ в Нур-Султане эти двое опять добрались до решающего поединка, но на него армянский спортсмен не вышел, так как сломал два ребра в победном полуфинале против грузина Гиорги Мелии.

В общем, противостояние в финале в Токио намечалось жаркое, даже несмотря на очередное повреждение Алексаняна, которое несколько ограничивало его движения.

В итоге жарко действительно получилось, но больше из-за околоспортивных моментов. Россиянин на ковре сполна воспользовался своим положением и уже в первом периоде добился солидного перевеса — 5:0.

За второй отрезок Алексанян отыграл только одно очко и остался с серебром. При этом сам проигравший был очень недоволен судейским решением во время челленджа в начале поединка и даже бросил корреспонденту «Матч ТВ», пытавшемуся взять у него комментарий, обиженное: «Надо быть из России, чтобы выиграть».

Так или иначе, победа Евлоева выглядит абсолютно закономерной и заслуженный. Лучший борец планеты последних двух чемпионатов мира подтвердил свой статус на главном старте, причем, по большому счету, не оставил соперникам никаких шансов.

Бронзовый финиш в гимнастике

В заключительный день соревнований по спортивной гимнастике Россия теоретически могла завоевать три медали — по одной на каждом из оставшихся снарядов. На деле все вышло менее удачно.

Капитан нашей мужской сборной Давид Белявский довольно неплохо выступил на параллельных брусьях, но остался только пятым.

Владислава Уразова, пробившаяся в финал на бревне, и вовсе оказалась последней в своей восьмерке. 16-летнюю россиянку подвели и исполнение (едва не упала в процессе выступления), и сложность (абсолютно худшая среди всех участниц — 5,000).

Но бревно вообще сложнейший вид. Даже королева гимнастики американка Симоне Байлз, все-таки решившая выступить в последний день турнира, продемонстрировав довольно неплохую программу, осталась лишь с бронзой. Ну а золото и серебро отправились в Китай — к Чэньчэнь Гуань и Сицзин Тан соответственно.

Последний шанс был у Никиты Нагорного, который прилетел в Токио в статусе абсолютного чемпиона мира и начал с блестящего командного золота в многоборье, которое было выиграно во многом благодаря его выступлениям и, в частности, последними вольными упражнениями.

А вот дальше он остался лишь третьим в личном многоборье, а на снарядах вообще не взял ни одной медали, включая опорный прыжок, где является действующим чемпионом мира.

На перекладине он выложился по максимуму, не допустил ошибок и заработал очень приличные 14,533.

Когда оставалось всего три участника, россиянин еще лидировал, но дальше его обошли вице-чемпион мира в этом виде хорват Тин Србич (14,900) и невероятный японец Даики Хасимото, который тут уже взял личное многоборье, а во всех своих выступлениях именно на перекладине демонстрировал невероятные цифры.

Не подвел своих болельщиков 19-летний Хасимото и на этот раз, подтвердив свой статус лучшего в мире на этом снаряде — 15,066 (это для него еще не самое удачное выступление).

Хорошо хоть, голландский гимнаст, закрывавший соревнования, не смог опередить Нагорного, и тот заработал свою третью медаль этой Олимпиады, снова бронзовую.

Два финала для боксеров

В боксе для России день сложился довольно удачно, хотя без потери все же не обошлось. В категории до 63 кг Габил Мамедов уступил в четвертьфинале американцу Кейшону Дэвису раздельным решением судей (1-4) и остался без медали.

А вот два других представителя страны, добравшиеся уже до полуфинала, не подвели. Причем, и Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), и Альберт Батыргазиев (до 57 кг) провели очень тяжелые поединки.

Первый справился с новозеландцем Дэвидом Ньикой (4-1), оставшись крайне недоволен аргентинским арбитром, который все три раунда отдал его сопернику.

Ну а Батыргазиев в сложнейшей рубке перебоксировал кубинца Лазаро Альвареса. Это был очень плотный, активный, яркий и равный бой, но все же усилия российского спортсмена в заключительном раунде впечатлили большее количество судей (3-2).

Печаль Шубенкова

Главным для России стартом дня в легкой атлетике должна была стать квалификация в беге на 110 м с барьерами у мужчин, где наконец дебютировал бы на Олимпийских играх Сергей Шубенков.

Российского атлета, являвшегося на тот момент действующим чемпионом мира, не пустили на Игры в Рио-де-Жанейро, как и всю российскую команду, кроме Дарьи Клишиной.

В Токио он должен был стартовать в одном забеге вместе с лидером мирового сезона американцем Грантом Холлоуэем, но так и не вышел на старт.

«На разминке был щелчок в районе ахилла на левой ноге, резкая боль. Он в медчасти на стадионе», – сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко.

Но чуть позже мать спортсмена рассказала, что травму спринтер получил еще на сборах в Новогорске, неудачно зацепившись за барьер. Повреждение усиленно лечили, и нога его вроде бы перед вылетом в Токио не беспокоила, но в итоге все закончилось печально.

Один из лучших представителей своего вида программы в мире снова не показал себя на главном старте. В октябре Шубенкову будет уже 31 год. Сможет ли он оставаться в топе до Парижа-2024? Да и останется ли он вообще в легкой атлетике до этого времени?

Блеск Ромашиной и Колесниченко

А вот кому, похоже, никто и ничто не помешает выиграть золото — это Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко в синхронном плавании.

Российские спортсменки, несмотря на инцидент с неправильной музыкой в квалификационной произвольной программе, подошли ко второму дню соревнований лидерами.

В технической программе они доминировали еще более внушительно и теперь перед последним днем соревнований, когда снова предстоит показать произвольную программу, опережают китайскую пару на солидные 3,2247 балла.

Идущие третьими украинки проигрывают больше шести очков.

Нервы волейболистов

Мужская волейбольная сборная России, красиво выигравшая свою группу, получила в четвертьфинале самого легкого соперника из секстета А — Канаду.

В итоге подопечные Туомаса Саммельвуо не затратили на проход в полуфинал больше трех сетов, а вот в них нервы болельщикам потрепали изрядно.

Российские волейболисты явно играли не на пределе, не сумев настроиться на сто процентов, и в первых двух сетах давали «кленовым листьям» слишком много шансов.

Третья партия по счету получилась тоже плотной, но вот по ее ходу сомнений в успехе уже не возникало. В итоге 25:21, 30:28, 25:22, и в четвертьфинале предстоит новая встреча с Бразилией.

В группе наша команда выиграла у нее тоже в трех партиях, но в полуфинале это будет новый матч и совсем другая история.

Подвиг ватерполисток

Женская сборная России по водному поло, бронзовый призер предыдущей Олимпиады, провела групповой этап очень неровно, и в плей-офф вышла с третьего места, попав на Австралию.

Вообще австралийки на пяти Олимпиадах, где было представлено женское водное поло, выиграли золото, две бронзы и один раз заняли четвертое место.

Лишь пять лет назад они остались без полуфинала, уступив по пенальти в четвертьфинале венгеркам. Но россиянок, кстати, в группе тогда победили.

И в этот раз Австралия выглядела фаворитом и повела в счете (2:1), но затем выдала провальный отрезок до конца первого периода, пропустив в свои ворота три мяча подряд — 2:4.

Сборная России почувствовала уверенность, перехватила преимущество по владению мячом и отрезками стала даже доминировать. Тем более Анна Карнаух на последнем рубеже действовала блестяще.

В какой-то момент отрыв россиянок вырос даже до четырех мячей — 8:4. Правда, развить успех и избежать нервов в концовке все равно не удалось, но до победы матч был доведен — 9:8.

Теперь в полуфинале будет вторая на турнире встреча с американками, выигравшими две последних Олимпиады и в одну калитку разбившими нашу команду в группе на этих Играх (5:18).

И много разочарований

А в остальном этот день прошел для России скорее неудачно. Все наши спортсмены и спортсменки провалились в гребле на байдарках и каноэ, не добравшись даже до финалов, хотя изначально в плане рисовались возможные медали.

Мужчины в велотреке не пробились в полуфинал в командном спринте, Евгений Кузнецов не сумел зацепиться за борьбу за медали в финале прыжков в воду с трехметрового трамплина, в борьбе, кроме Евлоева, все провалились, а Алексей Рубцов, вопреки ожиданиям, не попал в финал в скалолазании.

Разве что порадовал тяжелоатлет Тимур Наниев, от которого никто ничего не ждал, а он, пока фавориты гонялись за журавлем в небе, выставляя и не поднимая огромные веса, тихой сапой чуть было не удержал синицу, став в итоге четвертым.