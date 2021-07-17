В погоне за ЦСКА: «Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок

17 июля в Калининграде на стадионе, принимавшем чемпионат мира по футболу чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» и обладатель Кубка России московский «Локомотив» разыграют Суперкубок страны и начнут таким образом национальный футбольный сезон.

«Зенит» — «Локомотив»

Еще никогда Суперкубок России не разыгрывался в Калининграде. До сих пор этот турнир пару раз заглядывал в Краснодар, бывал по разу в Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Все остальные матчи за стартовый трофей сезона прошли в столице.

Интересно, что за пределами Москвы «Зенит» играл в четырех случаях из шести и одержал две победы, в то время как «Локомотив» не в столице участвовал в играх за этот трофей дважды и оба раза уступил.

Один раз в такой ситуации друг с другом пересеклись именно эти соперники, и на родном «Петровском» в Северной столице «Зенит» сначала отыгрался за семь минут до конца усилиями Игоря Смольникова, а затем в серии пенальти был точнее. Победный выстрел тогда нанес итальянский капитан сине-бело-голубых Доменико Кришито.

Вообще «Зенит» и «Локомотив» сразятся за Суперкубок России третий раз подряд. Команда Сергея Семака стала флагманом отечественного футбола, выиграв Премьер-лигу трижды кряду, а один раз в этой серии вообще оформив золотой дубль.

На счету «Локо» два Кубка России в трех последних розыгрышах трофея, а когда Кубок взяли питерцы, «железнодорожники» финишировали в РПЛ вторыми и все равно квалифицировались в Суперкубок.

В это матче соперники определят, кто из них выйдет в импровизированной серии вперед, так как сначала трофей взял «Локо», а затем «Зенит» в прошлом году вернул должок.

Всего же в Суперкубке счет противостояний 2-1 в пользу питерцев благодаря той самой встрече на «Петровском».

«Зенит» и «Локо» в плане успешности в этом турнире уступают только московскому ЦСКА. Армейцы брали титул аж семь раз, на счету сине-бело-голубых пять побед, у красно-зеленых — три.

Кроме них, Суперкубок в свои музеи забирали только казанский «Рубин» (дважды) и московский «Спартак» (один раз).

При этом «Зенит» при пяти победах имеет три поражения в матчах за данный трофей, у «Локо» картина обратная — три триумфа и пять фиаско.

Среди футболистов рекордсменами по победам в Суперкубке являются Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич, которые брали титул по семь раз в основном за ЦСКА, хотя у защитника есть и победа в составе «Локомотива».

Если на этот раз сильнее окажется «Зенит», то их мог бы догнать по-прежнему не завершивший карьеру Юрий Жирков. Вот только левый защитник получил травму на Евро-2020 и вообще до сих пор не определился, будет ли продолжать карьеру, хотя клуб заинтересован. Его не будет в заявке на матч, поэтому в число триумфаторов он уже точно не попадет.

Зато еще усилить свою уникальность может наставник чемпионов Сергей Семак, который брал как игрок трофей с тремя клубами (ЦСКА, «Рубин», «Зенит») и один раз выиграл как главный тренер сине-бело-голубых.

Фаворита в этом поединке назвать трудно. Просто непонятно, как команды готовы к сезону. Пауза была очень короткой, к тому же и у одних, и у других были футболисты на чемпионате Европы.

Кроме того, никаких особенных трансферов на данный момент участники Суперкубка не сделали. В «Зенит» разве что вернулся из аренды в «Сочи» аргентинский защитник Эммануэль Маммана, а покинули коллектив отправившийся в аренду в «Ростов» Данила Прохин да голкипер Андрей Лунев, решивший попытать счастья в немецком «Байере» из Леверкузена.

У «Локомотива» на данный момент вообще только потери: Ведран Чорлука закончил карьеру и вошел в штаб Марко Николича, закончился контракт Эдера, Владислав Игнатьев отправился в казанский «Рубин», а ярко сверкнувший, попавший и даже сыгравший на Евро Максим Мухин свободным агентом перешел в ЦСКА.

Тем не менее обе команды рассчитывают бороться в новом сезоне за чемпионский титул, а потому посмотреть их матч за трофей будет очень интересно.

«Зенит» в последнее время остается для «железнодорожников» крайне неудобным соперником. Последняя победа столичной команды в их противостояниях была одержана 28 сентября 2019 года, когда единственный точный удар нанес Гжегож Крыховяк. После этого были нулевая ничья в РПЛ, победа «Зенита» в Суперкубке (2:1), еще одна нулевая ничья в РПЛ и разгром от чемпиона в Санкт-Петербурге в конце прошлого чемпионата (6:1).

Обслуживать встречу в качестве главного арбитра будет молодой и считающийся перспективным арбитр Павел Кукуян.