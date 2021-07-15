«У всех есть антитела»: в ЦСКА очень странно объяснили отказ игроков вакцинироваться

Игроки ЦСКА в полном составе отказались вакцинироваться от коронавируса, пишут СМИ. Руководство клуба объяснило решение своих футболистов тем, что у 85% из них высокий уровень антител. Армейцы считают, что этот фактор является медицинским исключением, хотя на самом деле это не так. И тут возникает вопрос, откуда у почти всей команды антитела, если о массовой болезни своих игроков ЦСКА не сообщал.

Что произошло

В четверг «Чемпионат» сообщил о том, что футболисты московского ЦСКА в полном составе приняли решение не прививаться от коронавируса. И что на данный момент в клубе вакцинированы только тренерский штаб и административный персонал.

Вскоре директор по связям с общественностью и информационной политике клуба Сергей Аксенов опроверг информацию о том, что команда отказалась вакцинироваться.

«Информация об отказе от вакцинации игроков ЦСКА — полная ерунда. Никакого коллективного решения не было. У 85% наших игроков высокий уровень антител, что является медотводом на текущий момент», — сказал Аксенов «Спорт-Экспрессу».

Что не так в позиции ЦСКА

Слова Аксенова тут же вызвали массу вопросов у болельщиков. Во-первых, откуда у игроков появились антитела, если никакой официальной информации о том, что в команде кто-то переболел, не было? Во-вторых, откуда руководство ЦСКА взяло информация о том, что высокий уровень антител является медицинским отводом?

Ни в одном документе штаба по борьбе с коронавирусом не сказано, что наличие антител является медицинским противопоказанием для вакцинирования. Более того, в мире пока не существует единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета. Противопоказанием могут являться серьезные хроническое заболевания, которые вряд ли наблюдаются у всех игроков сразу.

Но наличие в организме высокого уровня антител говорит о том, что человек не так давно переболел коронавирусом. В ЦСКА говорят о том, что высокий уровень антител присутствует в организмах 85 процентов игроков, то есть «армейские» игроки переболели массово, что в общем-то логично. Но зачем это было скрывать?

Могут ли за это наказать

На данный момент в России не введена обязательная вакцинация граждан, этот вопрос является добровольным. Работодатель, чьи сотрудники отказываются прививаться, никакой ответственности не несет.

Адвокат Андрей Князев в интервью «Чемпионату» сказал, что к ЦСКА сейчас претензий быть не может.

Пока вроде бы в судебной практике не идет претензий к работодателям. Но клуб вправе ограничить вход на территорию и выезд на сборы. И пускать туда только вакцинированных, переболевших и обладающих QR-кодом. Вроде бы все добровольно, но ничего не мешает, сославшись на эпидемиологическую обстановку, изменить правила так, что фактически люди не будут допущены. Как сейчас делают практически все университеты. Думаю, отказ футболистов является временным», — сказал Князев.

Реакция футбольного сообщества

Несмотря на то, что ситуация в России за последний месяц сильно ухудшилась ситуация с коронавирусом, в футбольной среде на инцидент реагируют по-разному.

Ветеран ЦСКА Валерий Новиков считает, что ничего страшного в решении команды нет, а вакцинация должна быть делом сугубо добровольным.

«Это должно оставаться на усмотрение команды и руководства. Как оно решит, так и будет. Руководство определяет политику команды и решает, прививаться игрокам или не прививаться. Так что здесь все вопросы к руководителям. Навязывать вакцинацию не нужно. Хотят люди вакцинироваться – они это делают. Не хотят – значит, не хотят, я не понимаю, в чем здесь проблема. Тем более, они публично озвучили, что никого не будут обязывать вакцинироваться принудительно. Так что игроки должны сами решать», — сказал Новиков в интервью «Газете.Ru».

В свою очередь президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков говорит о необходимости вакцинации.

«Вы должны понимать, что команды могут только рекомендовать, но моя позиция — делать это необходимо. У меня уже четыре прививки. <...> Можно, конечно, этого не делать, но это игра с огнем. Я знаю людей, которые были отказниками и «атеистами», а потом попали в больницу, тяжело переболели и теперь говорят, какие они были идиоты, что не вакцинировались. Но мы не можем никого принуждать», — сказал глава РФС.