Боль и надежда: как три года назад Россия вылетела с ЧМ в четвертьфинале с Хорватией

Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 2:0 закончен
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония 3:2 закончен
1/8 финала  |   Ростов Арена
17:00 Швеция—Швейцария 1:0 закончен
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Колумбия—Англия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Спартак
17:00 Уругвай—Франция 0:2 закончен
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород
21:00 Бразилия—Бельгия 1:2 закончен
1/4 финала  |   Казань Арена
12:23 Завершился матч "Уфа" -- "Енисей" —:— скоро
17:00 Швеция—Англия 0:2 закончен
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 Россия—Хорватия 2:2
(3:4) закончен
1/4 финала  |   Стадион Фишт
21:00 Франция—Бельгия 1:0 закончен
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Хорватия—Англия 2:1
(ДВ) закончен
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Бельгия—Англия 2:0 закончен
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Франция—Хорватия 4:2 закончен
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
2:01:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:20:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
1:1
(3:4)
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Франция
Хорватия
4:2
06.07 | 21:00
Казань Арена
Бразилия
Бельгия
1:2
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Бельгия
Англия
2:0
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
2:2
(3:4)
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
1:0
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Франция
Бельгия
1:0
07.07 | 17:00
Самара Арена
Швеция
Англия
0:2
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Хорватия
Англия
2:1
(ДВ)
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
3:2
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
2:0
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
0:2
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
6
6
2
Денис Черышев
5
4
3
Ромелу Лукаку
6
4
4
Килиан Мбаппе
7
4
5
Криштиану Роналду
4
4
6
Антуан Гризманн
7
4
7
Йерри Мина
3
3
8
Диего Коста
4
3
9
Эдинсон Кавани
4
3
10
Марио Манджукич
6
3
11
Иван Перишич
7
3
12
Артём Дзюба
5
3
13
Эден Азар
6
3
14
Серхио Агуэро
4
2
15
Ахмед Муса
3
2
16
Вахби Хазри
3
2
17
Сон Хын Мин
3
2
18
Такаси Инуи
4
2
19
Филиппе Коутиньо
5
2
20
Неймар
5
2
21
Луис Суарес
5
2
22
Джон Стоунс
7
2
23
Мохамед Салах
2
2
24
Лука Модрич
7
2
25
Майл Единак
3
2
26
Андреас Гранквист
5
2
27
Юссеф Эн-Несири
1
1
28
Фелипе Балой
1
1
29
Кейсуке Хонда
3
1
30
Ренато Аугусто
3
1
31
Яго Аспас
3
1
32
Роберто Фирмино
4
1
33
Аднан Янузай
1
1
34
Кендаль Уостон
1
1
35
Милан Бадель
3
1
36
Йосип Дрмич
3
1
37
Миши Батшуайи
3
1
38
Дилан Бронн
2
1
39
Рикарду Куарежма
3
1
40
Халид Бутаиб
2
1
41
Хосе Игнасио Начо
2
1
42
Мусса Ваг
3
1
43
Хосе Паоло Герреро
3
1
44
Марко Ройс
3
1
45
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
46
Ян Беднарек
3
1
47
Маркос Рохо
3
1
48
Анхель Ди Мария
3
1
49
Генки Харагуси
3
1
50
М'Байе Ньянг
3
1
51
Стивен Цубер
3
1
52
Андре Каррильо
3
1
53
Альфред Финнбогасон
3
1
54
Юрий Газинский
4
1
55
Александр Митрович
3
1
56
Юссуф Поульсен
3
1
57
Александар Коларов
3
1
58
Габриэль Меркадо
3
1
59
Гжегож Крыховяк
3
1
60
Ким Юнь Квон
3
1
61
Садио Мане
3
1
62
Салем Аль-Доссари
3
1
63
Тони Кроос
3
1
64
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
65
Дрис Мертенс
6
1
66
Юйа Осако
4
1
67
Хуан Кинтеро
4
1
68
Маруан Феллайни
5
1
69
Ирвин Лосано
4
1
70
Блерим Джемаили
4
1
71
Насер Шадли
6
1
72
Хавьер Эрнандес
4
1
73
Хуан Куадрадо
4
1
74
Андрей Крамарич
7
1
75
Шердан Шакири
4
1
76
Паулиньо
5
1
77
Пепе
4
1
78
Гранит Джака
4
1
79
Лионель Месси
4
1
80
Хосе Мария Хименес
4
1
81
Деле Алли
5
1
82
Радамель Фалькао
4
1
83
Иско
4
1
84
Кристиан Эриксен
4
1
85
Ола Тойвонен
5
1
86
Александр Головин
4
1
87
Эмиль Форсберг
5
1
88
Людвиг Аугустинсон
5
1
89
Томас Менье
5
1
90
Тьяго Силва
5
1
91
Марио Фернандес
5
1
92
Джесси Лингард
6
1
93
Поль Погба
6
1
94
Бенжамен Павар
6
1
95
Кевин Де Брёйне
6
1
96
Самуэль Юмтити
6
1
97
Ян Вертонген
6
1
98
Анте Ребич
6
1
99
Киран Триппьер
6
1
100
Домагой Вида
6
1
101
Рафаэль Варан
7
1
102
Иван Ракитич
7
1
103
Гарри Магуайр
7
1
104
Карим Ансарифард
3
1
105
Фержани Сасси
3
1
106
Синдзи Кагава
3
1
107
Виктор Мозес
3
1
108
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
109
Сальман Аль-Фаридж
3
1
110
Карлос Вела
4
1
Боль и надежда: как три года назад Россия вылетела с ЧМ в четвертьфинале с Хорватией

7 июля 2018 года сборная России проиграла Хорватии на ЧМ по футболу

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Чемпионат мира — 2018 стал красочным праздником футбола, в котором национальная сборная России сумела совершить невероятный прорыв — дойти до четвертьфинала, где 7 июля уступила Хорватии. «Газета.Ru» вспоминает матч и то, какую роль он сыграл в жизни некоторых его участников.
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку

Три года назад, 7 июля 2018 года, завершилась российская сказка на чемпионате мира. В четвертьфинале сборная страны под руководством Станислава Черчесова в серии послематчевых пенальти проиграла будущим вице-чемпионам мира — хорватам — и покинула домашний мундиаль. Несмотря на это достаточно обидное поражение, весь турнир национальной команде можно занести в актив, а за поединок с Хорватией стыдно не было.

Россия шла по чемпионату мира с высоко поднятой головой — две победы на групповом этапе над Саудовской Аравией и Египтом, а также проигрыш крепкому Уругваю. В 1/8 финала подопечные Черчесова и вовсе совершили чудо — выбили Испанию, дотянув игру сначала до овертайма, а потом и до серии пенальти. Она превратилась в бенефис Игоря Акинфеева — российский голкипер вытащил два удара, причем один из них — ногой, а полевые игроки — Федор Смолов, Сергей Игнашевич, Александр Головин и Денис Черышев — были точны.

В матче с Хорватией серия пенальти тоже была. Только вот обернулась она совсем не в пользу сборной России, но ей предшествовали 120 минут напряженной борьбы и надежды.

120 минут

Россия открыла счет первой. Вернувшийся в основу Денис Черышев, на тот момент полузащитник «Вильярреала», разыграл комбинацию с Артемом Дзюбой — хавбек отдал передачу на форварда и бросился вперед, открываясь, а нападающий технично придержал мяч и вернул его в нужный момент. Черышев красивейшим ударом издали в касание послал мяч в ворота Даниэля Субашича. Однако вести в счете долго не получилось. Из-за оплошности защитников — Ильи Кутепова и Игнашевича — Хорватия сравняла. Гол оформил Андрей Крамарич, забив головой.

Эти два мяча были забиты в первом тайме, а вот во втором отрезке времени выяснить победителя команды не смогли, и игра была переведена в овертайм, ставший «валидольным». В дополнительное время Россия пропустила первой — на 100-й минуте Лука Модрич навесил с углового, а рослый защитник Домагой Вида в российской штрафной выиграл борьбу в воздухе и переправил мяч в ворота. Спасти ситуацию и перевести дело в серию пенальти смог «армейский» гол. Футболист московского ЦСКА Алан Дзагоев, вышедший на поле на замену впервые с первого матча на турнире (почти весь мундиаль он пропустил из-за травмы), отдал пас на одноклубника Марио Фернандеса, и тот головой переправил мяч в ворота. Бразильский защитник с российским паспортом стал героем на тот момент, но на 115-й минуте никто еще не знал, что он окажется вторым футболистом, который совершит неудачные удар в серии пенальти.

Серия пенальти

Жребий дал сборной России возможность начать серию. И первым к точке вышел нападающий Федор Смолов. Именно он в предыдущем матче с испанцами тоже бил первым, он открыл счет в той серии, и сейчас от него ждали результативного действия. Но случилось то, что, кажется, предрешило исход всего поединка. Смолов решил пробить «паненкой», взял небольшой разбег и слишком слабо ударил по мячу — Субашич вытащил.

Следом были два точных удара – Марсело Брозовича и Дзагоева, а вот во втором ударе Акинфеев подарил своей сборной надежду и вытащил 11-метровый в исполнении Матео Ковачича. Однако следом к точке подошел Фернандес, подаривший эту серию своей сборной. У него были все шансы вывести команду вперед, но защитник, фактически не бьющий пенальти в своем клубе, с этим ударом не справился — пробил сильно и мимо.

Следом не промахивался никто — у России еще забили Игнашевич и Далер Кузяев, в составе хорватской сборной отличились Модрич, Вида и Иван Ракитич. Со счетом 4:3 победу одержала Хорватия, которая на том чемпионате мира дойдет до финала и проиграет Франции.

После матча

Из пятерых футболистов сборной России, которые били пенальти в матче с Хорватией, карьеру в национальной команде продолжают еще двое — Фернандес и Кузяев. Они вошли в состав сборной на чемпионат Европы — 2020, который весьма неудачно закончился для России — команда заняла четвертое место в группе и не сумела выйти в плей-офф. Оба игрока не выпадали из обоймы основного состава своих клубов — ЦСКА и «Зенита», на них продолжает рассчитывать наставник сборной России Станислав Черчесов.

Игнашевич после домашнего чемпионата мира завершил профессиональную карьеру футболиста, в тот же год начав тренировать. Изначально он вошел в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА, где провел большую часть своей карьеры, а в 2019 году стал тренером «Торпедо», вместе с которым боролся за выход в Российскую премьер-лигу. Однако в марте 2021 года контракт с ним был расторгнут после того, как команда проиграла четыре встречи подряд.

Безусловно, основная часть негатива после вылета сборной с чемпионата мира вылилась на Смолова. Впрочем, по большей части, виной стал не неудачно исполненный пенальти, а речь, которая была произнесена форвардом после. Он заявил, что не снимает с себя ответственности, однако следом привел слова известного баскетболиста Майкла Джордана.

«Единственное, хочу сказать: в моей голове всегда слова Майкла Джордана о том, что он несколько тысяч раз брался исполнять бросок в ответственный момент, очень много раз не реализовывал. Я благодарен за то, что эта ситуация произошла. Искреннее надеюсь, что смогу из нее извлечь выводы и стать сильнее», — заявил тогда форвард.

После этого началось то, что можно назвать травлей. Недовольные болельщики писали большое количество негативных комментариев в социальных сетях форварда, с чем, как он признавался позднее, было достаточно трудно справиться. С того момента в карьере Смолова пошел спад. Он пробовал свои силы в чемпионате Испании, сейчас играет в российском первенстве, однако вернуться на прежний уровень не может. С чемпионата мира — 2018 за сборную он провел всего лишь две игры и не попал на чемпионат Европы. Причем Черчесов, говоря о нападающем, отметил, что тот не справляется с ролью запасного, отдельно выделив его пост в Instagram, который тот опубликовал после победы в финале Кубка России.

«Они не ставят на меня, но я ******* [вздернул] их», — подписал Смолов фотографии из победной раздевалки.

«Мое мнение: Федя заслужил, по большому счету, но как он будет справляться с ролью запасного? Вы этого не знаете, мы — знаем. В нашем понимании, он с этой ролью не справляется. А роль основного форварда мы дать не можем. Чтобы убедиться, прав я или нет, я сказал: мы его внесем в запасной список. А ответ на мой вопрос он дал сам. Человек, который на звонке и должен быть готов к вызову, пишет такой пост в Instagram. После этого мне помощники сказали: ты был прав. Теперь Федя тренируется, готовится. У меня к нему великолепное отношение. Это была маленькая слабость. Но эта слабость могла случиться на Евро», — заявил тогда Черчесов.

Карьера Дзагоева могла стать весьма блестящей, но ее сломало большое количество травм. Футболист пропускает большую часть игр в своем клубе – ЦСКА, однако, даже несмотря на это, сейчас идут разговоры о новом контракте между полузащитником и армейской командой. После чемпионата мира в состав сборной игрок не вызывался.

Если говорить об футболистах, завершивших карьеру в сборной после чемпионата мира, нельзя не вспомнить и голкипера — 1 октября 2018 года Игорь Акинфеев объявил о том, что он больше не будет играть за национальную команду.

С тех пор ходило достаточно много разговоров о том, что вратарь может возобновить карьеру и помочь сборной на чемпионате Европы, но перед стартом турнира в личном разговоре с Черчесовым Акинфеев четко выразил свою позицию — выступать за национальную команду он больше не будет. При этом голкипер все еще играет в ЦСКА и является его бессменным капитаном.

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку