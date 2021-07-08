«Процветает футбол, а не коррупция»: реакция на победу Англии в игре с Данией

Второй полуфинал европейского первенства выдался еще более жарким, чем первый. И если игра Италии и Испании завершилась обсуждением чисто футбольных эпизодов, то на послематчевой пресс-конференции журналисты задавали вопросы представителям сборных Англии и Дании на совершенно разные темы. Но свое общение с представителями прессы наставник сборной Англии Гарет Саутгейт начал с благодарности.

«Я так горжусь игроками. Невероятно быть частью этого. Мы знали, что здесь нам будет непросто. В Риме с украинцами было проще.

Я был уверен, что мы выйдем в финал, но я знал, что за битва нас ждет. Дания очень недооценена, они доставили нам много проблем.

Италия – очень хорошая команда. Я так думаю последние пару лет. Они в отличной форме, и у них есть защитники, которые прошли через все. Это будет отличный матч. Игроки проделали невероятную работу с учетом того, что у некоторых мало опыта игры за сборную, когда мы так долго ждали, чтобы выиграть в полуфинале», — передает слова Саутгейта «Би-би-си».

Его визави, Каспер Юльманн, также высказал несколько теплых слов своим подопечным.

«Парни проделали удивительную работу. Они потрясающе сильны. Они потрясающе играют в футбол. Мы атаковали, забивали мячи и показали свою истинную мощь. Игроки сделали все, что могли, как на поле, так и за его пределами.

Конечно, мы очень расстроены, ведь мы были так близки к финалу, но разные обстоятельства по ходу матча помешали сделать нам последний шаг», — цитирует датского наставника пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Полузащитник скандинавской команды Миккель Дамсгор, забивший первый гол в ворота сборной Англии на этом турнире, признался, что разочарован итоговым результатом.

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«Стою здесь с чувством пустоты. Мы выкладывались на все сто на протяжении всего турнира, так что это очень неприятное чувство — стоять здесь, ничего не добившись в таком матче», — приводит слова игрока официальный сайт УЕФА.

Капитан датчан Симон Кьер сообщил, что испытал смешанные чувства после финального свистка.

«Думаю, что со временем мы начинаем замечать некоторые важные вещи. Было трудно осознать все это, но в целом мы провели невероятный турнир. Это больше, чем я надеялся. Я горжусь, но также разочарован, что мы не вышли в финал», — цитирует пресс-служба УЕФА Кьера.

На Туманном Альбионе царило настроение счастья и радости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также поздравил футбольную сборную с выходом в финал Евро-2020.

«Сегодня Англия играла всем сердцем. Какой фантастический матч от команды Гарета Саутгейта. Теперь к финалу. Давай вернем трофей на родину», — написал Джонсон в Twitter.

Tonight @England played their hearts out. What a fantastic performance from Gareth Southgate's squad.



Now to the final. Let's bring it home — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 7, 2021

Капитан «трех львов» Харри Кейн затруднился описать то, что произошло в полуфинальной игре.

«Если честно, сложно выразить словами произошедшее. Но как футболист, как профессионал я думаю уже только о следующем матче. Иногда очень сложно все ставить на кон.

Мы знаем, что еще ничего не выиграли, но надо насладиться и сегодняшним вечером. Конечно, внутри постоянная мысль о следующем матче, поэтому пока нельзя почивать на лаврах.

Одно скажу: я невероятно счастлив быть капитаном этой команды», — сказал Кейн.

Также форвард заявил, что с нетерпением ждет воскресенья, чтобы встретиться в решающем матче за титул чемпиона Европы со сборной Италии.

«С каждым днем напряжение вокруг предстоящей битвы будет только нарастать. Это будет особенный день. Будет победитель и проигравший. Нужно сделать все, чтобы оказаться на стороне победителя. Мы хотим, чтобы этот день навсегда вошел в историю. Будет сложно выдать все в один момент, но мы постараемся», — заявил нападающий лондонского «Тоттенхэма» пресс-службе УЕФА.

Не обошел стороной победу англичан и бывший обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.

«По игре Англии равных нет в мире. Все из-за того, что в стране процветает футбол, а не коррупция», — написал дагестанец в сторис Instagram.

Главная игра Евро-2020 состоится уже в это воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли». При поддержке домашних трибун англичане попытаются завоевать первый за 55 лет титул на крупном турнире. Стартовый свисток в поединке против Италии прозвучит в 22:00 по московскому времени.