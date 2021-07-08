«Спорный пенальти»: Англия добралась до домашнего финала Евро

Англия — Дания — 2:1, в дополнительное время

Второй полуфинал чемпионата Европы выглядел в плане фабулы противостояния не менее интересным, чем первый. Но если в битве признанных грандов — Италии и Испании — сложно было заранее отдать кому-то предпочтение, то тут фаворит был очевиден.

Сборной Англии на родном лондонском «Уэмбли» при поддержке 52 тысяч зрителей (еще 8 тысяч были за соперников) предстояло продолжить воплощение в жизнь песни-девиза «It's comin home».

Англия на нынешнем Евро прошла до полуфинала очень уверенно. Да, она выиграла группу с уникальной разницей мячей 2-0, но в ее превосходстве над соперниками не было особых сомнений.

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Ну а в плей-офф сначала были разбиты грозные немцы (2:0), под которых Гарет Саутгейт даже «отзеркалил» расстановку, а потом в Риме, в единственном для «Трех львов» матче за пределами Англии, была уничтожена Украина (4:0).

В распоряжении Саутгейта просто шикарный состав, особенно в отношении группы атаки и крайних защитников. Ну и Гарии Кейн на острие для пущего страха соперников.



Путь Дании на «Уэмбли» был куда более шероховатым. В матче открытия турнира чуть не случилась трагедия с Критианом Эриксеном, у которого остановилось сердце. И хотя звездного полузащитника «Интера» удалось спасти, своего лидера команда потеряла, так еще и умудрилась уступить Финляндии (0:1) при соотношении ударов 23-1 в свою пользу.

Дальше было поражение от Бельгии (2:1), но в критический момент датчане разнесли Россию (4:1) и вышли в плей-офф даже со второй позиции. Дальше были разгром бодрого Уэльса (4:0) и натужная победа над неуступчивыми чехами (2:1).

В классе и звездности датчане, конечно, англичанам уступают, но в распоряжении Каспера Юлманда отличная команда, которой он еще и здорово управляет. Никто так часто не менял схемы и тактику по ходу матчей, как датский рулевой.

Что касается составов, то никто не удивил. Саутгейт выпустил всех тех же, кто начинал встречу с Украиной. Только Джейдона Санчо в основе заменил восстановившийся после повреждения 19-летний Букайо Сака.

Юлманд тоже мудрить не стал и оставил в старте и героя плей-офф Каспера Дольберга, и Йенса Стригера Ларсена, хотя и Юссуф Поульсен, и Даниэль Васс уже здоровы и готовы были выйти с первых минут.

Англичане начали игру с серьезного давления. На 12-й минуте оборона «викингов» провалилась, и Рахим Стерлинг, уже отличившийся на турнире трижды, оказался в отличной позиции в штрафной, но «зажевал» удар, и мяч пришел в руки Касперу Шмейхелю.

Еще раньше Стерлинг немного не успел на сильную прострельную передачу. Шансов догнать пас, каким он вышел, не было, но датских защитников вингер «Ман Сити» опередил уверенно.

Впрочем, у Дании тоже случился почти голевой момент в контрвыпаде после заброса на Мартина Дамгора. Он бы вышел один на один, но Гарри Магуайр был начеку и успел в штрафной к мячу первым.

Тем не менее к середине тайма подопечные Юлманда окончательно справились с английским дебютным натиском, и игра стала абсолютно равной.

На 24-й минуте, например, Мартин Дамсгор, удобно подработав себе под правую, бил из штрафной с 15,5 метров обводящим, но немного не попал в дальнюю девятку.

А потом Дания заработала штрафной в очень опасной точке, и Дамсгор всадил над стенкой под самую перекладину. Еще не пропускавший на турнире Джордан Пикфорд отчаянно прыгнул и дотянулся, но спасти не смог.

Вскоре Англия заработала штрафной в аналогичной позиции, однако Стерлинг перебросить выпрыгнувшего в стенке датского капитана Симона Кьера не сумел.

Впрочем, хозяева, подгоняемые своими болельщиками, давили все сильнее и сильнее. На 37-й минуте Стерлинг после передачи с правого фланга расстреливал ворота в упор, но умудрился попасть в Шмейхеля.

Впрочем, всего через две минуты датская оборона в той же зоне пропустила Сака, который нашел свободное пространство и уже из штрафной выложил на линию вратарской в центр тому же Стерлингу.

И вингер «Ман Сити» наверняка бы забил, но его опередил пытавшийся спасти ворота, но вогнавший мяч прямо под перекладину Кьер. Равновесие восстановилось.

Второй тайм начался с момента датчан, но Пикфорд вытащил классный удар Дольберга, который, правда, принимал мяч в офсайде.

А вот после английского стандарта на 55-й минуте никакого положения вне игры не было, и Шмейхель по-настоящему потащил удар головой под самую штангу от своего бывшего одноклубника по «Лестеру», ныне защитника «МЮ» Магуайра.

В целом сборная Англии играла с преимуществом, а лихих кавалерийских контратак сборной Дании становилось все меньше. В конце концов игра свелась к терпению «викингов» в обороне и осаде англичан.

Юлманд бросил в бой Поульсена, Васса и Кристиана Нергора. Позже на поле вышли Йоаким Андерсен и Матиас Йенсен.

Саутгейт традиционно замен делал мало. Точнее — только одну. Вместо Сака за 20 минут до конца в игру вступил Джек Грилиш. Плеймейкер «Астон Виллы» и был главным адресатом передач в концовке.

Он пытался взорвать напряжение в штрафной передачами с флангов и на шестой добавленной минуте даже нашел Кейна, но удар того в касания был уверенно сблокирован. Дополнительное время стало неизбежным.

В дополнительное время все продолжилось в том же ключе. Сборная Англии давила, Дания терпела и оборонялась. Уже в начале третьего тайма только Шмейхель спас после отличного удара Кейна в дальний угол.

А на 104-й минуте Рахим Стерлинг прорвался на скорости в штрафную датчан и, возможно, упал там с большой охотой, но на ногу Йоахима Меле, безусловно, наткнулся.



И если в основное время голландский арбитр Дани Маккели уверенно свистнул при столкновении с защитником в штрафной фол в атаке Кейну, то так же он и теперь указал на точку, а VAR подтвердил.

К точке подошел, конечно же, Кейн, но Шмейхель угадал направление удара и потащил, однако отбить смог только перед собой, и главный английский форвард сыграл на добивании, исправив свою ошибку и в четвертый раз отличившись на этом Евро.

У Дании оставался еще один дополнительный тайм. Юлманд бросил в бой еще одного форварда, Юнаса Винда, сразу после пропущенного мяча, и Сатугейт ответил.

С начала второго дополнительного тайма его команда перешла на тройку центральных защитников. Одним из них стал Кайл Уокер, а на правую бровку вышел Киран Триппьер, причем заменил он выпущенного по ходу встречи Грилиша. Тактика.

Датчане, конечно же, не сдались. Например, очень приличным дальним ударом отметился форвард «Барселоны» Мартин Брэйтуэт. Но Пикфорд был готов.

Но в целом у хозяев осталось больше сил, и они могли бы забить и третий, но где-то состорожничали, а где-то, как в моменте Стерлинга, просто не лучшим образом распорядились своими шансами. Но это уже не важно, ведь

Англия впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы по футболу, где сыграет с Италией.