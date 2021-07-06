Англия рвется к историческому титулу: главные интриги полуфиналов Евро-2020

Италия

Сборные Италии и Испании объединяет схожий менталитет, и обе команды уже доказали, что подготовили к этому турниру психологически сильные коллективы, готовые бороться за самые высокие места. Хотя перед началом Евро эксперты считали, что выход в полуфинал уже будет очень крутым результатом для команд Роберто Манчини и Луиса Энрике. Но нет, обе думают о большем.

У испанцев и итальянцев на этом турнире разные с точки зрения нервных затрат пути, но объединяет их сразу несколько важных параметров. Во-первых, умение обоих тренеров перестраиваться, когда первоначальный план не работает. Во-вторых, наличие достаточно широкого выбора исполнителей на скамейке запасных. В-третьих, обе команды психологически устойчивы и не ломаются в ситуации, когда игра складывается не в их пользу.

У Италии по ходу турнира возникли проблемы в атаке. Подопечные Роберто Манчини показали феерический футбол в не самой сложной группе, выиграв три матча с общим счетом 7:0 и задействовав максимальное количество игроков из всех участников турнира.

Но в 1/8 финала Австрия уже была готова к игре Италии, матч дошел до дополнительного времени и только там «скуадра адзурра» дожала соперника, победив со счетом 2:1.

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Дальше была Бельгия — один из фаворитов турнира, с которой, как утверждали эксперты, у Италии было не очень много шансов на успех, если она бы она играла так, как раньше. Но Италия сыграла иначе. И провела в целом равный матч с «красными дьяволами», просто лучше воспользовавшись своими моментами. Игра завершилась также со счетом 2:1, все голы были забиты в первом тайме, а во второй половине матча команде Манчини несколько раз откровенно повезло. Но Италия была другой. Она была готова к тому футболу, который покажет Бельгия.

Наставник итальянской команды перед матчем рассуждал о стилях игры команд.

«Тики-така»? Испанцы придумали этот стиль и добились больших успехов за счет него. Они продолжают успешно применять его в своей игре. Мы действуем с мячом немного иначе. Мы — Италия. И мы не можем в одночасье стать Испанией. Мы будем стараться играть в свою игру», — сказал Манчини.

Против итальянской команды может сыграть травма ее правого защитника Леонардо Спинаццолы, которого очень трогательно поддержали партнеры по команде и который уже перенес операцию на ахилле. Футболист пропустит примерно полгода. Это был действительно очень важный игрок для Италии на этом Евро.

Испания

Испания не без труда выходила из своей группы. Сначала «красная фурия» не смогла забить откровенно отбивающимся шведам. Во втором матче забила-таки Польше, но пропустила в ответ, не реализовала пенальти и сыграла вничью. И только в третьем матче команду Энрике прорвало — она забила пять голов Словакии, правда, если бы не чудовищный автогол вратаря соперников, открывший счет в матче, то эта игра вполне могла сложиться и по-другому.

В 1/8 финала грубейшую ошибку совершил уже испанский вратарь Унай Симон, забивший сам себе в игре с Хорватией. После чего Испания забила три, но пропустила два в конце основного времени матча и позволила хорватам довести дело до овертайма. Там испанцы забили дважды и прошли дальше.

В четвертьфинале Испания забила Швейцарии, но не смогла удержать преимущество, дело дошло до серии пенальти, где Унай Симон полностью исправился за свою грубую ошибку в предыдущем матче.

Таким образом, Испания сильна в атаке, в контроле мяча, но оборона команды оставляет желать лучшего.

Казалось, возвращение в строй переболевшего коронавирусом Серхио Бускетса в третьем туре после двух пропущенных стартовых матчей решит эту проблему, но нет. «Красной фурии» почти во всех своих матчах на Евро не хватало концентрации, чтобы банально довести дело до победы, когда есть преимущество.

Но эта Испания очень сильна физически и психологически, ее не пугает дополнительное время и серия пенальти. А атакующий потенциал у команды просто феноменальный.

Луис Энрике перед матчем так же, как и Манчини, порассуждал о стилях команд.

«Не думаю, что обе команды смогут доминировать. Будет интересно посмотреть, кто выиграет эту дуэль.

У Италии много классных игроков, но самое главное — это настоящая команда. Они атакуют и защищаются всей командой, в точности как мы. Они любят применять высокий прессинг, что совсем не характерно для сборной Италии прежних лет. Они сильны во многих аспектах, так что матч будет интересным. У обеих команд будут моменты», — сказал Энрике.

А вообще перед матчем очень многое говорилось о психологии команд. Понятно, что до такой стадии турнира слабаки не добираются, но итальянские и испанские игроки выдали друг другу очень много комплиментов именно касательно этого аспекта. Который, скорее всего, выйдет в игре на первый план.

Дания

Во втором полуфинале есть явный фаворит — Англия, но далеко не все желают победы именно ему. Датская команда на этом Евро влюбила в себя многих болельщиков тем, что сумела преодолеть многочисленные трудности, которые свалились на нее на старте турнира из-за драматических событий, связанных с сердечным приступом Кристиана Эриксена, последовавшим за этим поражением от Финляндии, а затем обидной неудачей в игре с Бельгией. Тем, что в каждом из своих матчей эта команда старается играть в привлекательный футбол. Тем, что может быстро меняться и играть по той тактической схеме, которая принесет команде успех именно сейчас.

Вопрос в том, сколько еще сил осталось у Дании — как физических, так и психологических, — после столь насыщенных пяти матчей на турнире? С одной стороны, любые кадровые проблемы наставник датчан Каспер Юльманн решает безболезненно, с другой, соперник топ-уровня у команды на этом турнире был пока только один -— Бельгия. И Дания ему проиграла. Матч с Финляндией оставляем за скобками, но Россия и Уэльс особых проблем датчанам не доставили, да и Чехия, четвертьфинальный матч с которой был непростым, соперник не уровня Англии.

Англия

Англия — родоначальник футбола. В Англии самый сильный клубный чемпионат, — достаточно сказать, что в финале Лиги чемпионов в этом году были две команды из Английской премьер-лиги (АПЛ). Но Англия всего лишь раз выигрывала крупный турнир на уровне сборных — в 1966 году. И это был чемпионат мира, а Евро англичане не выигрывали ни разу.

В Лондоне уже вовсю трубят победные песни, что, конечно, весьма преждевременно, но в то же время прославленный английский бомбардир Алан Ширер правильно сказал, что еще никогда в истории у Англии не было такого шанса выиграть чемпионат Европы. Во-первых, полуфиналы и финал Евро пройдут в Англии, то есть команда играет решающие матчи дома. Во-вторых, никогда в истории у Англии не было столь разнообразного и вариативного состава. В-третьих, у Англии есть тренер, для которого победа на Евро на домашнем стадионе — очень личная история. Гарет Саутгейт готов ко всему, и ему плевать на критику и обвинения в слишком осторожном футболе.

В 1996 году в полуфинале Евро (турнир проходил в Англии) между Англией и Германией дело дошло до серии пенальти. Первые десять ударов оказались точными, затем у британцев к точке подошел защитник Сатугейт и промазал. Эту неудачу ему припоминают до сих пор. И он ее помнит. И это плюс для Англии.

До последнего чемпионата мира в сборной Англии никогда не тренировали пенальти, но при Саутгейте начали, и в 2018 году англичане впервые в своей истории выиграли послематчевую серию!

И без того играя от обороны, Саутгейт перешел на схему с тремя центральными защитниками в игре 1/8 финала Евро с Германией — и это сработало! В четвертьфинале против Украины тренер вернулся к схеме с четырьмя защитниками, но впервые на турнире выпустил в основе Джейдона Санчо, а также вернул в стартовый состав Мэйсона Маунта, который сидел на лавке в игре с Германией из-за смены тактической схемы, — итог всем известен.

Главный тренер сборной Англии, кажется, готов на этом турнире ко всему. И многие эксперты уже короновали Англию. Осталось сделать два шага.