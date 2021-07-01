Слуцкий, Семак или иностранец: кто должен возглавить сборную России

Один из четвертьфиналов чемпионата Европы — 2020 состоится в Санкт-Петербурге — 2 июля там сойдутся Швейцария и Испания. А вот сборная России к празднику футбола больше не относится — команда не сумела выйти в плей-офф Евро, заняв последнее место в группе. После такого провала разговоры о смене главного тренера стали звучать достаточно активно, несмотря на то что технический комитет Российского футбольного союза (РФС) выразил доверие наставнику российской сборной Станиславу Черчесову, пусть и признав его работу на турнире неудовлетворительной. Вариантов на замену не так уж и много, но они есть.

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Основным кандидатом называется главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий. Российский специалист уже возглавлял национальную команду — он сменил Фабио Капелло в 2015 году и сумел вывести Россию на чемпионат Европы — 2016.

Однако в финальной стадии турнира команду ждала история, весьма схожая с нынешним годом. Сборной удалось сыграть вничью с Англией (1:1), однако затем Россия потерпела поражение от Словакии (1:2) и Уэльса (0:3) и заняла последнее место в группе, не сумев пробиться в плей-офф. Так что опыт у Слуцкого есть — правда, довольно негативный.

При этом у специалиста есть также опыт работы за границей, пусть его тоже нельзя назвать весьма успешным. После ухода из московского ЦСКА в 2016 году Слуцкий возглавил английский «Халл Сити», откуда затем перебрался в нидерландский «Витесс», но ни там, ни там значимых достижений не добился. Зато в казанском «Рубине» работа у тренера складывается куда лучше — по итогам сезона-2020/21 «Рубин» вышел в новый еврокубок — Лигу конференций.

Еще одним аргументом в пользу Слуцкого является то, что он может привлечь в сборную в качестве тренеров-ассистентов братьев Василия и Алексея Березуцких, которые пользуются большим авторитетом у игроков. При этом сам специалист достаточно иронично отреагировал на информацию о том, что именно он является теперь главным кандидатом на пост наставника сборной.

«Решения технического комитета РФС? Я вообще не готов это обсуждать. Технический комитет есть, он что-то делает. Я, если честно, даже не читал решения технического комитета, мне это не очень интересно.

Новости о моем возвращении в сборную? Я прочел, поулыбался. Нет, мне никто не звонил. Когда человека никуда не зовут, он и не собирается, естественно», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Тут все понятно. Авторитетнейший и один из самых титулованных в прошлом российский футболист, выигрывавший Российскую премьер-лигу аж с тремя клубами, а ныне — самый успешный отечественный специалист. Как тренер — трехкратный чемпион России (подряд) и обладатель Кубка России с «Зенитом». Пользуется авторитетом среди болельщиков почти всех клубов, выдержан, спокоен и ничего лишнего в интервью и на пресс-конференциях не говорит.

Плюс у Семака уже есть опыт работы со сборной России в качестве помощника главного тренера. Сначала он помогал в национальной команде итальянцу Фабио Капелло, а затем входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого.

Семака часто критикуют за приверженность одной тактической схеме, а также за неудачные выступления в Лиге чемпионов. Но невыход из группы ЛЧ в последнее время для российских клубов — явление обыденное, а что касается схемы, то для успеха в РПЛ с «Зенитом» запасной вариант тренеру не особо и нужен в последние три сезона.

На самом деле, в данный момент Семак видится идеальной кандидатурой, которая устроит большинство. Тем более что в последние дни в иностранных СМИ появилась информация о том, что в «Зенит» могут позвать нынешнего наставника сборной Швейцарии Владимира Петковича. В таком случае РФС будет даже проще.

Еще логичнее выглядит вариант, при котором можно переманить в сборную России Петковича, но тот вряд ли захочет менять Швейцарию на Россию. Да и заявлял не раз, что хочет в будущем работать именно с клубом.

Валерий Карпин

За кандидатуру Карпина уже высказалось немало футбольных людей, в первую очередь, — Андрей Аршавин. Экс-футболист сборной России даже предложил руководству «Ростова», который возглавляет специалист в данный момент, грамотную двухходовочку. Карпин возглавляет сборную, а в клуб из Ростова-на-Дону возвращается Курбан Бердыев. Красиво.

Справедливости ради стоит отметить, что в своей тренерской карьере Карпин ничего не выиграл. Он несколько раз брал серебро со «Спартаком», но серебро со «Спартаком» брали все. С «Ростовом» тренер, с одной стороны, работает успешно, а с другой, регулярно заваливает вторую часть чемпионата и опускается в таблице в район пятого и ниже места. Кубок России и финал турнира — это было в «Ростове» без Карпина. Серебро РПЛ и Лига чемпионов — без Карпина.

При этом сам Карпин несколько дней назад категорически заявил, что тренировать сборную не станет.

«Ну а зачем? У меня контракт с «Ростовом». Все. Мы работаем, готовимся к сезону. Сборная здесь при чем? Это раз. А во-вторых, у сборной есть тренер. Туда абсолютно не хочу», — заявил Карпин на Youtube-канале «КомментШоу».

Но свое решение Карпин может и поменять, если его кандидатура будет реально рассматриваться и дело дойдет до переговоров.

Доменико Тедеско

Вполне рабочий вариант. В России какое-то время прожил, так что наши реалии примерно представляет. По-русски немного говорит. Если верна информация о том, что из «Спартака» он ушел из-за творящегося в клубе бардака, то со сборной подобной ситуации не может быть по определению. Деньги на зарплату немецкому специалисту у РФС есть, работы в немецком или каком-либо еще топовом чемпионате Тедеско пока не нашел, так что сейчас свободен.

Но даже если правдива официальная версия расставания немца с российским клубом (а он объяснил свой отказ продлевать контракт со «Спартаком» желанием больше времени проводить с семьей, которая живет в Германии), то работа главного тренера национальной сборной не требует каждодневного присутствия специалиста на рабочем месте.

Гус Хиддинк в свое время приезжал в Россию только на сборы перед матчами и как-то справлялся. Ну более-менее справлялся.

Этот немецкий специалист, говорят, уже почти принял работу в России. Он в скором времени должен стать спортивным директором «Локомотива» и заняться разработкой долгосрочной стратегии развития клуба. Правда, пока стороны не могут договориться по деньгам: немец хочет для себя и двух своих помощников зарплату в районе €5 млн, что руководство «железнодорожников» не очень устраивает.

Если в дело вмешается РФС, то может все интересно сложиться. Рангник все равно окажется в Москве, только вместо программы развития одного клуба, будет разрабатывать стратегию развития всего российского футбола. Ну и потренирует заодно немного, специалист-то он вполне квалифицированный и немало поработавший в Бундеслиге.

Вопрос только в том, хочет ли он сам именно тренировать? В 2018 году из «Лейпцига» он ушел на должность руководителя отдела спорта и развития футбола в спортивной дирекции компании Red Bull и с тех пор никого не тренировал. С трудом верится, что столь опытного специалиста за три года не звали ни в один клуб Бундеслиги. Возможно, что Рангнику просто наскучила тренерская деятельность, и он решил заняться чем-то более глобальным.