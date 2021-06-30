Битва Украины с Англией, испанцы в Петербурге: чего ждать от 1/4 финала Евро

Швейцария — Испания, 2 июля, 19.00, Санкт-Петербург

Швейцарская и испанская команды стали победителями самых ярких матчей на этом Евро, которые состоялись в один день. До начала дополнительного времени игры проходили по одинаковому сценарию для фаворитов — Испании и Франции. Пропущенный гол (0:1), затем три забитых (3:1), упущенная в концовке верная победа (3:3), дополнительное время.

Реклама

Но, если «красная фурия» сумела подтвердить свой класс и дожала Хорватию в овертайме (5:3), то Франция в игре со Швейцарией довела дело до серии пенальти, в которой промах Килиана Мбаппе открыл дорогу в четвертьфинал команде Владимира Петковича. Кстати, сразу после матча иностранные СМИ назвали его главным кандидатом на пост наставника питерского «Зенита».

Но, несмотря на это чудо, пробиться в полуфинал Швейцарии будет невероятно трудно. После такого сумасшедшего матча команда наверняка опустошена физически и морально. С точки зрения своего лучшего футбола и потраченных эмоций швейцарцы не просто выдали в игре с Францией свой максимум, но и прыгнули выше головы.

Кроме того, матч с Испанией пропустит из-за перебора желтых карточек ключевой игрок команды Гранит Джака. Он и важнейшее звено в середине поля, и лидер команды. Мы помним его зажигательные речи перед началом дополнительного времени и серии пенальти против французов.

А вот у Испании есть все, чтобы исправить допущенные в игре с Хорватией ошибки и в четвертьфинале сыграть более рационально и надежно в обороне.

У Луиса Энрике достаточно длинная скамейка, ему гораздо проще варьировать состав и тактику, чем его швейцарскому коллеге. А самое главное заключается в том, что теперь испанцы окончательно поняли главное: слабых соперников на этом Евро нет и проходных матчей ожидать не приходится. Именно на этом наверняка будет концентрировать внимание своих игроков тренерский штаб «красной фурии».

С точки зрения игры Швейцария вряд ли способна преподнести сопернику серьезные сюрпризы: испанцы в последних двух матчах в целом довольно уверенно справляются с преодолением насыщенной обороны соперника и довольно уверенно выходят из-под прессинга.

Бельгия — Италия, 2 июля, 22.00, Мюнхен

Бельгия и Италия прошли групповой этап со стопроцентным результатом. В 1/8 финала «красные дьяволы» в концовке матче не без труда устояли перед натиском Португалии (1:0), а «скуадра адзурра» только в овертайме дожала Австрию (2:1).

При этом проблема итальянцев, по мнению экспертов, заключается в том, что они слишком много показали в групповом этапе, поэтому в 1/8 им было трудно действовать против максимально подготовленного к игре именно против нее соперника. Вопрос в том, сумеет ли Роберто Манчини подготовить к матчу с Бельгией запасной план? Потому что сделанное в предыдущем матче австрийцами мощная бельгийская команда повторит и перевыполнит.

Роберто Мартинес на этом турнире не разменивается на мелочи типа красивой игры: бельгийцы максимально рациональны и настроены на результат. С одной стороны, в такой ситуации есть риск повторить путь Франции, которая пыталась идти по турнирной дистанции, затрачивая минимум усилий, и доигралась со Швейцарией.

С другой стороны, уровень мотивации бельгийских и французских футболистов даже сравнивать глупо. Франция три года назад выиграла чемпионат мира, Бельгия оступилась в полуфинале. Для ряда бельгийских футболистов этот Евро — последний шанс выиграть что-то на уровне национальных сборных, чтобы потом это действительно замечательное поколение историки не называли «потерянным».

Яну Вертонгену 34 года, Тоби Алдервейрелду — 32, Томасу Вермалену — 35, Акселю Витселю — 32, Кевину де Брейне — 30, Эдену Азару — 30, Дрису Мертенсу — 34. Да, чемпионат мира в Катаре всего через полтора года, но в нынешних реалиях нет никаких гарантий, что он состоится.

Еще одна проблема Бельгии — постоянно меняющаяся линия атаки. Де Брейне и Эден Азар не были готовы к старту турнира: игрок «Манчестер Сити» вышел на замену только во втором туре группового этапа, футболист «Реала» не был в старте в первых двух турах.

А в игре с Португалией в 1/8 финала оба снова получили травмы. Азар начал работать в спортзале 29 июня, касательно де Брейне пока никакой информации нет, но он остается в расположении национальной команды. На их позициях могут сыграть Дрис Мертенс и Янник Феррейра Карраско, но дальше резерва у Мартинеса почти нет.

Интересно, что ни в одном из четырех матчей главный тренер сборной Бельгии не провел всех пяти положенных замен. На групповом этапе было по четыре, с Португалией и вовсе три, две из которых были вынужденные, а третья состоялась на пятой компенсированной минуте. Наверное, Мартинесу просто не нравится цифра пять.

Чехия — Дания, 3 июля, 19.00, Баку

По игре сборная Дании — одна из лучших на турнире. После черной полосы на старте Евро в виде двух поражений команда выиграла два матча с крупным счетом. А наставник датчан Каспер Юльманн стал одним из главных тренерских открытий турнира.

Дания — самая управляемая команда на Евро. По ходу матча 1/8 финала команда несколько раз перестраивались в зависимости от происходящего на поле, причем каждый раз это происходило очень быстро и при этом эффективно работало.

Даже травма Юссуфа Поульсена не сильно сказалась на команде — вышедший вместо него Каспер Дольберг оформил дубль в ворота Уэльса на стадии 1/8 финала. Настоящим открытием турнира стал Йоаким Мехле, который по ходу матча с валлийцами шикарно играл на обеих бровках.

На этом турнире Дания уже показала, что умеет эффективно взламывать мощную оборону соперника. Можно вспомнить матч против сборной России.

Да, подопечные Станислава Черчесова какое-то время защищалась вполне эффективно и датчанам немного повезло с первым голом, в котором случилось комбо из шикарного удара Миккеля Дамсгора и небольшой ошибки Матвея Сафонова. Но отечественная команда делала большой упор на защиту, потому что играла на ничью, и то это не спасло (1:4). А в четвертьфинале ничьей быть не может, так что сборной Чехии такая тактика против датчан точно не очень поможет.

Да в и любом случае сыграть 120 минут чисто от обороны и рассчитывать при этом не успех будет со стороны чехов несколько наивно.

Даже в игре против Нидерландов сборная Чехии не пыталась играть исключительно на отбой. Команда очень грамотно прессинговала и контратаковала при любой возможности, плюс уже в начале второго тайма у голландцев был удален Маттейс де Лигт, преимущество перешло к чешской команде, и она им грамотно воспользовалась (2:0).

При этом по отношению к сборной Нидерландов, пожалуй, применимо мнение, которое было высказано и про итальянцев. Команда была слишком хороша на групповом этапе и как-то сразу выложила все свои козыри. Чешский наставник Ярослав Шильгавы досконально своего соперника изучил и отлично подготовил свою команду к конкретной игре с конкретным соперником. А запасного плана у голландцев не оказалось.

Украина — Англия, 3 июля, 22.00, Рим

У украинской команды ситуация схожа с той, в которой оказалась Швейцария. Невзрачный групповой этап и выход из группы на флажке по дополнительным показателям, которые были обеспечены только в последний игровой день. Критика СМИ на родине за блеклый футбол и слабую физическую подготовку.

В матче 1/8 финала главный тренер желто-сини Андрей Шевченко пошел на перемены, вернулся к схеме с тремя центральными защитниками, вернул Александра Зинченко на левый край обороны и усадил на лавку одного из лидеров команды — Руслана Малиновского. Сработало. Но сколько было потрачено сил и эмоций в изнурительном матче со Швецией (2:1) — даже предположить сложно. И потому собраться на еще один бой — причем против гораздо более сильного и расчетливого соперника, — команде будет невероятно сложно.

Англичане в матче с Германией (2:0) также перешли на схему в три центральных защитника, главный тренер команды Гарет Саутгейт идеально подстроился под соперника, и в итоге его команда одержала достаточно спокойную и уверенную победу. Англия вообще на этом турнире очень осторожна и расчетлива. В четырех матчах команда не пропустила ни одного гола.

Саутгейт отдал свои долги 25-летней давности, когда стал изгоем в своей стране после незабитого пенальти в полуфинале домашнего Евро против Германии, и теперь готовится сделать с Англией шаг вперед. Три года назад на чемпионате мира в России британцы дошли до полуфинала и теперь мечтают сыграть в решающем матче на домашнем «Уэмбли». Крупные турниры англичане не выигрывали с 1966 года.

У Саутгейта потрясающий состав, выстроенная оборона, а в матче с Германией тренер доказал, что у него очень управляемая команда, которая достаточно уверенно может менять схему и подстраиваться под любого соперника.

В полуфинале Евро победители первых двух пар сыграют против сильнейших команд из третьей и четвертой пары соответственно. Матчи состоятся 6 и 7 июля.