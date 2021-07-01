«Спартак» ждет: Месси стал свободным агентом

1 июля аргентинский нападающий Лионель Месси стал свободным агентом. Его контракт с «Барселоной» истек, а о подписании нового соглашения все никак не объявят, хотя уже появилась информация о том, что стороны пришли к консенсусу, и форвард останется в команде до 2023 года. СМИ также сообщали, что каталонская команда затягивает с объявлением из-за обсуждения финансовых деталей контракта с Ла Лигой и налоговой, чтобы избежать проблем в дальнейшем.



Так или иначе, сейчас Месси вовсе не в Испании, а в Бразилии. Вместе с Аргентиной он бьется за Кубок Америки, в четвертьфинале команда сразится с Эквадором.

Впрочем, ранее сообщалось и о том, что о новом контракте Месси можно будет говорить не ранее, чем закончится Кубок Америки, где финальный матч будет сыгран 11 июля. 1 числа президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступил с заявлением по соглашению с Месси, в котором указал, что все не так просто, но работа по этому направлению продолжается.

Реклама

«Мне бы хотелось сказать, что Месси остается, и он хочет остаться. Все складывается как надо, и мы стараемся найти устраивающее всех решение. Но все упирается в фэйр-плей. Я бы хотел заявить, что он остается, но пока не могу», — приводит слова Лапорты Marca.

Месси в системе «Барселоны» находится уже 21 год, за основную команду он дебютировал в 2003 году. Форвард – один из самых преданных клубу игроков современности, и еще несколько лет назад было трудно представить аргентинца в какой-либо другой команде. Однако лето 2020 года могло стать поворотным – после того, как «Барселона» в унизительном матче четвертьфинала Лиги чемпионов проиграла «Баварии» со счетом 2:8, форвард заявил, что хочет уйти.

С тех пор утекло много воды – были разговоры о разных клубах, отступных в сотни миллионов евро, конфликте с теперь уже бывшим президентом каталонцев Хосепом Бартомеу, но сезон-2020/21 Месси провел в «Барселоне». А уже ближе к концу сезона даже было объявлено, что форвард твердо решил остаться в составе каталонской команды.

Но на сегодняшний день Месси – свободный агент. И пока форвард бьется за трофей со сборной Аргентины, представим, в каких бы клубах – чисто теоретически – мог оказаться именитый аргентинский нападающий.

«Манчестер Сити»

Английский клуб стал первым вариантом в 2020 году, когда только появились первые разговоры о том, что Месси может покинуть «Барселону». Впрочем, тогда все застопорилось на отступных за форварда, но теперь стоит держать в уме факт, что аргентинец – свободный агент, а это значит, что любой команде он может достаться бесплатно. Главным аргументом по переходу Месси в состав «горожан» мог стать главный тренер клуба Хосеп Гвардиола.



Под его руководством аргентинец играл в каталонском клубе с 2008 по 2012 год, и было бы логично предположить, что если бы нападающий все же решил бы изменить клубную прописку, то пошел бы к специалисту, работа с которым была продуктивна – вместе они выиграли 14 трофеев.

На лето 2020 года еще одним человеком, который мог бы поспособствовать переходу Месси в «Манчестер Сити» был другой аргентинский нападающий Серхио Агуэро, выступающий на тот момент в составе «горожан». Футболисты знакомы давно, вместе выступали в сборной и дружат. Однако сейчас этот аргумент стал аргументом в противоположную сторону – Агуэро перешел в «Барселону».

Кстати, СМИ писали еще об одном клубе из Манчестера – в переходе Месси якобы был заинтересован «Манчестер Юнайтед».

«ПСЖ»

Вторым вариантом, который был вполне реальным, стал французский гранд. «ПСЖ» был заинтересован в Месси, и команду не особо пугали финансовые запросы футболиста. Сообщалось даже, что весной 2021 года французский клуб предложил форварду контракт, от которого, по сообщениям СМИ, «он не сможет отказаться». Речь шла о соглашении на два года с возможностью продления еще на сезон, а финансовые условия называли «фантастическими».

Дополнительным аргументом мог сыграть бразильский нападающий Неймар, с которым Месси хорошо сыгрался в «Барселоне». Бразилец пополнил состав парижан в 2017 году за рекордные на тот момент €222 млн. В истории с переходом возник даже небольшой конфликт – спортивный директор «ПСЖ» Леонардо заявил, что футболисты уровня Месси всегда находятся под наблюдением клуба, на что в «Барселоне» отреагировали достаточно критично, назвав такое поведение некрасивым.

«Интер» и заокеанские команды

Говорить о чем-то серьезном в отношении интересов миланского «Интера» достаточно трудно. Команда хоть и является итальянским грандом, но вот потянуть финансовые запросы Месси смогла бы вряд ли, хотя СМИ какое-то время говорили о том, что клуб рассматривал вариант с таким трансфером. Однако плюсом мог послужить один аспект — «Интер» имел возможность привлечь игрока лояльным к иностранцам налоговым законодательством, что позволит форварду прилично сэкономить.

Понятно, что разговор о переходе Месси стоит вести только в топовые европейские клубы, но если говорить о вообще всех возможных вариантах, то не стоит забывать о том, что форвард может вернуться на родину. К примеру, в аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз», где он начинал. Или же выбрать клуб из МЛС – Профессиональной футбольной лиги США и Канады.

«Спартак»

Понятно, что это шутка, но обойти стороной предложение московского «Спартака» невозможно. Российский клуб недавно возглавил португальский специалист Руй Витория, в новом сезоне команда даже сыграет в Лиге чемпионов, усиление в виде Месси красно-белым может пойти на пользу. Видимо, именно так подумали представители «Спартака» и опубликовали предложение в англоязычном Twitter команды.



«Пришло время шагнуть вперед. Поехали», — сказано в публикации.