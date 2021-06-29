Без флага, но с двумя знаменосцами: Россия утвердила состав на Олимпиаду

С 23 июля по 8 августа в Токио пройдут Летние Олимпийские Игры, которые должны были состояться год назад, но были перенесена в связи с пандемией коронавируса. Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) утвердил список спортсменов, которые примут участие в Играх, знаменосцев национальной команды, а также объявил десятку легкоатлетов, которые поедут в Токио.

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Напомним, что российские спортсмены из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) будут представлять на Олимпиаде команду ОКР, они не смогут выступать под флагом России, а в честь побед россиян не будет звучать национальный гимн.

«По сравнению с предыдущими Играми плюс 50 человек. В этом году команда расширилась, ждем выступления баскетболистов и закроем окно заявок. Впервые в истории олимпийского движения в России произошло утверждение олимпийской команды не спустя четыре года, а пять лет. Команда утверждена, спортсмены имеют официальный статус. Будем надеяться, что заключительный этап подготовки пройдет в спокойной обстановке с учетом мер, которые предпринимаются на спортивно-тренировочных базах Минспорта. Надеемся, избежим случаев заболеваний в команде. Надеюсь, наши спортсмены добьются самого главного, воплотят свою олимпийскую мечту», — рассказал журналистам по итогам заседания Исполкома ОКР глава организации Станислав Поздняков.

На прошлых Олимпийских играх российская делегация должна была насчитывать 387 спортсменов, но случился доклад Ричарда Макларена по допингу в российской легкой атлетике, и состав был сокращен до 285 участников.

Максимальное количество российских атлетов за последние Олимпиады было в 2008 год, тогда Россию на Играх в Пекине представляли 467 спортсменов.

Определился и список легкоатлетов, которые примут участие в Играх. 18 марта 2021 года совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) частично вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях, но только тем из них, кто получит нейтральный статус. И не более десяти человек на один крупный турнир.

Сейчас нейтральный статус имеют 123 российских легкоатлета, а в олимпийский список вошли: Илья Иванюк, Михаил Акименко, Мария Ласицкене прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Дарья Клишина (прыжки в длину), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Илья Шкуренев (десятиборье), Василий Мизинов, Эльвира Хасанова (спортивная ходьба), Валерий Пронкин (метание молота).

Для определения легкоатлетов, которые поедут на Олимпиаду, была создана рабочая группа во главе с временно исполняющей обязанности президента ВФЛА Ириной Приваловой.

Интересно, что Шубенков попал в олимпийский состав в буквально последний момент. Athletics Integrity Unit сняла с него все обвинения в допинге за неделю до окончания заявочного периода. Спортсмену удалось доказать, что микроскопическая доза запрещенного вещества попала в его организм от таблеток сына. У него было всего шесть дней, чтобы получить нейтральный статус и подать заявку на участие в Олимпийских играх в Токио. Успел.

Определены знаменосцы сборной России на Игры в Токио, в этот раз их будет двое. Волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая.

«В этом году два человека — на Играх ведется политика гендерного равенства. Все национальные олимпийские комитеты будут представлены двумя знаменосцами», — сказал Поздняков.

33-летний Михайлов олимпийский чемпион-2012 и бронзовый призер Игр 2008 года. 36-летняя Великая является олимпийской чемпионкой-2016 года, серебряным призером Олимпиад в Рио-де-Жанейро и Лондоне. Также спортсменка восемь раз брала золото на чемпионатах мира.

На прошлой Олимпиаде знаменосцем также был волейболист — Сергей Тетюхин. В 2012 году знамя несла теннисистка Мария Шарапова, в 2008 году баскетболист Андрей Кириленко.

«Это большая честь нести флаг своей страны. Тяжело было в детстве представить, что поедешь на Олимпиаду, а тут такая честь. Конечно, я очень рад, но помимо радости есть небольшие переживания. Это же большая ответственность. Все-таки представляю целую страну», — прокомментировал Михайлов решение ОКР.

«Кандидатуры замечательные. Это олимпийские чемпионы, достойные люди, символы спортивной России! Я поддерживаю такое решение. Стоило ли назначать знаменосцев, учитывая, что надо нести не флаг России? Конечно. Мы же на церемонию открытия пойдем. Нам выбирать не приходится. В конце концов, знаменосцы понесут флаг Олимпийского комитета. Это будет не просто белая тряпка. Это будет флаг с символикой России», — прокомментировал решение ОКР комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Также глава ОКР Поздняков рассказал, какие задачи стоят перед спортсменами на Играх и какого результата ждет ОКР в общем медальном зачете.

«Как вы знаете, Игры проводятся среди спортсменов, а не стран. Поэтому таблица является неофициальной. Тем не менее, от этого задача ниже не становится. На прошлых Играх команда заняла четвертое место. Сегодня мы ожидаем от наших олимпийцев повышения в табели о рангах, чтобы они попали в призеры неофициального зачета. Все у них для этого есть. Медального плана мы не строим. Мы ведем статистический учет выступления наших спортсменов. К сожалению, данные несколько неполны, поскольку не все виды спорта провели все соревнования в минувшем сезоне, включая чемпионаты мира. Наша база – 2018, 2019 и частично 2020 годы. Эта статистика говорит о том, что мы можем занять третье общекомандное место с порядка 50 медалями. Наши ожидания подтверждаются результатами статистических выкладок крупнейших информационных агентств», — сказал Поздняков.

На прошлых Олимпийских играх сборная России выиграла 19 золотых, 17 серебряных и 20 бронзовых медалей и заняла четвертое место в общем зачете,

30 июня олимпийцев Кремле примет президент России Владимир Путин.