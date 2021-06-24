Двадцать российских штангистов обвинены в нарушении антидопинговых правил

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) обвинило 20 российских тяжелоатлетов в нарушении антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте организации.

Отчет о нарушении антидопинговых правил в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) был составлен по итогам перепроверки данных московской лаборатории (LIMS).

Максимальное отстранение получил Дмитрий Лапиков (105 кг). Он дисквалифицирован на восемь лет. Максим Шейко (105 кг) отстранен на шесть лет.

На четыре года были дисквалифицированы двукратный чемпион мира и Европы, бронзовый призер Олимпиады в категории свыше 105 кг Руслан Албегов, двукратный чемпион Европы Олег Чен (69 кг), Егор Климонов (96 кг), чемпионка мира и Европы Тима Туриева (63 кг), двукратный чемпион Европы Давид Беджанян (105 кг), Чингиз Могушков (свыше 105 кг), чемпион Европы Адам Малигов (94 кг), Магомед Абуев (свыше 105 кг) и Юлия Коновалова (75 кг).

Трехкратная чемпионка мира Надежда Евстюхина (75 кг) получила двухлетнюю дисквалификацию.

Разбирательства еще ведутся в отношении двукратного чемпиона Европы Андрея Деманова (94 и 105 кг), Рината Киреева (94 кг), Арсена Бораганова (77 кг), Феликса Халибекова (62 кг), чемпионки мира Светланы Шимковой (69 кг), Татьяны Алеевой (63 кг), Екатерины Катиной (96 кг) и олимпийской чемпионки, трехкратной чемпионки мира и шестикратной чемпионки Европы Оксаны Сливенко (69 кг).

Данные LIMS с 2012 по 2015 год были переданы во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) согласно дорожной карте по восстановлению в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В апреле 2020 года международная организация объявила о завершении расследования в отношении 298 российских спортсменов на основе базы данных. Результаты проверки были переданы в международные спортивные федерации.

Ранее помощник президента России Игорь Левитин заявил, что ситуация в международном спорте является политическим беспределом.