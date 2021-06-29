РПЦ проведет молебен в честь отъезда сборной России на Игры в Токио

Священники Русской православной церкви (РПЦ) проведут молебен в связи с отправлением национальной команды на летнюю Олимпиаду в Токио, информирует ТАСС.

Богослужение состоится 30 июня. Его возглавит председатель Патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин).

Отмечается, что вместе с российскими олимпийцами будет молиться председатель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Соревнования запланированы на 23 июля — 8 августа 2021 года.

В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит 10 тыс. человек, а заполняемость объектов во время соревнований не должна превышать 50%. При этом в случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничения могут быть ужесточены.

Ранее сообщалось, что исполком Олимпийского комитета России (ОКР) утвердил состав сборной России на летнюю Олимпиаду в Токио.