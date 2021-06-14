Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Бесплатная ставка 1000 р.
Все соревнования
Футбол
Евро-2020 Кубок Америки-2021 РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Олимп ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция
«Для чемпионства нужен характер»: «Спартак» представил нового тренера

Руй Витория ответил на критику Заремы Салиховой

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Тренер «Спартака» Витория

Тренер «Спартака» Витория

global look press
Видео по теме
13 июня главный тренер московского «Спартака» Руй Витория впервые прибыл в Москву в новом для себя качестве и спустя сутки провел беседу с журналистами на «Открытие Банк Арене». «Газета.Ru» — о том, как прошел первый день португальского специалиста в России.
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку

Официально о назначении Руя Витории на должность главного тренера московского «Спартака» было объявлено в конце мая, однако в Россию португалец смог прилететь только 13 июня. Как только 51-летний специалист приземлился в Москве и прошел таможенный контроль, его окружили представители медиаслужбы столичного «Спартака» и записали с ним короткое интервью.

«Я прекрасно знаком со всеми футболистами, уже успел познакомиться с российским чемпионатом. Конечно, лично мы еще ни с кем не виделись, но я с нетерпением жду, что вскоре мы начнем совместную работу», — сказал Витория по прилете.

14 числа знакомство с клубом португалец начал с экскурсии по стадиону «Открытие Банк Арена». В историю арены в Тушино Витория войдет как пятый иностранный тренер, До этого команду на этом поле тренировали зарубежные специалисты Мурат Якин, Массимо Каррера, временно исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо и Доменико Тедеско.

После небольшой прогулки у бровки стадиона новый наставник красно-белых отправился в клубный музей, где ознакомился с кубками и трофеями, завоеванными «Спартаком» в разное время.

Далее последовала традиционная пресс-конференция, на которой Витория отвечал на многочисленные вопросы российских журналистов. Начал португалец с приветственного слова на русском языке и амбициозных фраз про желание остановить доминирование петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ) и добыть чемпионское звание в год столетия клуба.

«Я очень рад быть тренером «Спартака» (сказал по-русски). У меня было достаточно времени изучить как «Спартак», так и чемпионат России. Сейчас у меня хорошее понимание происходящего. Очень хорошо, что у команды есть дух победителя. Конечно, есть аспекты, которые хотелось бы улучшить. Но сейчас мы хотим добавить свой вклад в команду», — заявил Витория.

Специалист заявил, что не любит глубокую оборону и хочет привить красно-белым энергичный рисунок игры.

«Я хочу, чтобы команда обладала бойцовскими качествами. Для чемпионства нужен характер. Люблю агрессивную оборону: компактная игра, возможность перенаправить мяч быстро в линию атаки. Я не люблю выстраивать автобус в своей штрафной, мы с первого дня будем активно работать с мячом. Нужно, чтобы у игры «Спартака» было свое лицо, все соперники должны сразу узнавать против кого они играют. Но для этого мне необходимо лично узнать футболистов. Картинка не даст вам полное представление о способностях игроков», — отметил португалец.

Особенно сильно пришедших на пресс-конференцию журналистом волновал вопрос взаимоотношения нового главного тренера «Спартака» со спутницей владельца клуба Заремой Салиховой, раскритиковавшей в своем Telegram-канале назначение Витории на пост наставника. Специалист не стал вступать с ней в заочную полемику.

«Критика Заремы Салиховой? Я считаю, это нормальная ситуация. Такое часто случается, особенно в больших клубах. Привык к этому. Могу лишь сказать, что я топовый тренер с большим опытом, я вырастил много игроков, которые проявили себя и выступают за национальные сборные. Но такова работа тренера, мы сталкиваемся с критикой. Нужно просто работать и добиваться результата. Наш первый разговор с Заремой был приятным. Сейчас я уже нахожусь в клубе, посмотрим, что будет дальше», — заявил Витория.

Завершилась пресс-конференция церемонией вручения игровой футболки с фамилией нового главного тренера. Витория получил джерси из рук генерального директора Евгения Мележикова.

Знаменитый советский и российский тренер Валерий Непомнящий признался «Газете.Ru», что не может охарактеризовать нового тренера «Спартака».

«Тренер-мотиватор, тренер-тактик или тренер-психолог – я не знаю, какими из этих качеств он обладает. Подходит ли он для «Спартака»? Не знаю, есть ли ответ на этот вопрос у кого-нибудь в России. «Спартак» в постоянном поиске: с одной стороны, ищет специалиста с именем, с другой – специалиста без имени, но который добивался каких-то успехов. Он был успешен у себя на родине, но работать дома и работать за рубежом – большая разница», — высказал мнение экс-футболист.

«Виторию ждут непростые времена. Он заявил, что ознакомился с условиями, которые будут в клубе. Но ведь есть конкуренция. «Зенит» силен, он по праву трижды подряд становился чемпионом – почему бы им не продолжить. Столько факторов нужно учитывать, чтобы говорить о возможностях того или иного клуба. Как будет проходить комплектование команды, подходят ли под его философию игроки, которые есть сейчас, сможет ли он убедить футболистов в своей философии», — заявил Непомнящий.

Начнет работу Витория в московском клубе в самое ближайшее время. Уже завтра красно-белые выйдут из отпуска, после чего пройдут медосмотр и отправятся на учебно-тренировочный сбор в Австрию.

Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) и погоня за чемпионством в юбилейный год начнутся для «Спартака» 25 июля.

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку