Лучший матч Евро: Украина отыграла два гола у Нидерландов, но потерпела поражение

Расклады

Команде Нидерландов, которая все три матча группового этапа на Евро проведет на своем поле, предстоит доказывать прежде всего самой себе, что кризис в голландском футболе преодолен. Нидерланды не прошли квалификацию к предыдущему Евро и чемпионату мира в России.

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Стефан де Врей, Маттейс де Лигт, Джорджиньо Вейналдум, Френки де Йонг, Донни ван де Бек — неплохой костяк для команды. При этом главная голландская звезда на сегодня — защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк — пропускает турнир из-за травмы. Да и других слабых мест у голландской команды хватает.

Отметим, что и Квинси Промес из «Спартака» находится в этом коллективе и готовится к Евро. Хотя игрока московского клуба настойчиво хотят призвать к суду по делу о нанесении ножевых ранений своему родственнику, которое возбудили еще до возвращения футболиста в «Спартак». Впрочем, на матч с Украиной спартаковец не попал в заявку.

Сборная Украины на турнире представлена преимущественно игроками из внутреннего чемпионата. Главные звезды команды — защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко и Руслан Малиновский из «Аталанты». Оба, разумеется, были в стартовом составе.

Украинская команда участвует в третьем чемпионате Европы подряд, но из группы команда ни разу не выходила. Главный и единственный пока успех команды — выход в четвертьфинал на чемпионате мира — 2006.

Форма с силуэтом Крыма

О форме команды Украины перед стартом Евро говорили больше, чем об ее подготовке к турниру. Напомним, 10 июня УЕФА признал слоган «Слава Украине — героям слава», нашитый на вороте футболки с внутренней и внешней стороны, «политическим» и «имеющим милитаристское значение». По этой причине организация обязала сборную Украины убрать фразу «Героям слава», оставив только «Слава Украине», чтобы эти лозунги не складывались в единый политический лозунг. При этом УЕФА разрешил оставить на форме карту с Крымом, поскольку именно в этих границах Украину признает ООН.

Первый тайм

Сборная Украины начала очень активно, два момента с участием Андрей Ярмоленко были острыми. На пятой минуте у футболиста был неплохой момент, он дотянулся до мяча, но удар головой не получился.

До этого, правда, уже на второй минуте Георгий Бущан выручил Украину после удара Мемфиса Депая. На шестой минуте Жоржинью Вейналдум, находясь в штрафной, тонким пасом внешней стороны стопы в касание вывел Дензела Дюмфриса на удар от угла вратарской — Бущан спас свою команду.

Контроль над мячом полностью перешел к голландцам, и к середине тайма соотношение по владению было 66% на 34% в пользу хозяев поля.

Это владение Нидерланды преобразовывали в моменты. На 26-й минуте Ваутер Вегорст не дотянулся до мяча после прострела с фланга. На 27-й минуте прошла проникающая передача в штрафную Украины, но Бущан своевременно прыгнул в ноги Вегорсту, чисто сыграв в мяч. На 39-й минуте Вейналдум здорово поймал мяч на ногу и пробил с линии штрафной — Бущан среагировал. Еще минуту спустя украинцы упустили Дюмфриса на дальней штанге, но его удар головой прошел мимо цели.

На гол голландцы наиграли, хотя и игру подопечных Андрея Шевченко в первом тайме назвать совсем плохой нельзя. Украинцы оборонялись, по возможности выбегали в контратаку, пытались прессинговать соперника на чужой половине поля.

В конце тайма Ярмоленко и Роман Яремчук разыграли отличную комбинацию, но Мартин Стекленбург сыграл надежно.

А, главное, в отличие от России, а аналогии тут неизбежны, украинская команда не производила впечатление проигравшей матч еще до его до начала.

Второй тайм

Вторая половина матча начиналась, казалось бы, по знакомому сценарию. Нидерланды держат мяч, Украина обороняется. Но команда Шевченко убежала в нападение и пропустила быструю атаку, Дюмфрис промчался по правому флангу, прострелил на гол на Депая, Бущан сумел в падении эту передачу прервать, но мяч откатился точно на набегавшего Вейналдума, который из пределов штрафной не промахнулся.

Спустя шесть минут Дюмфрис ворвался в штрафную, продавил защитника, после чего мяч отскочил прямо на Вегорста, который пробил в ближний угол ворот. Миколенко, который был антигероем в первом эпизоде, апеллировал к арбитру и показывал, что по пути Дюмфрис на нем сфолил, но после просмотра эпизода VAR гол оставили в силе.

Таким образом, в этом матче у Украины появился свой Андрей Семенов. А чуть позже появился и свой Денис Черышев. Марлос вышел на замену вместо травмированного Зубкова на 13-й минуте, а на 64-й его поменял Николай Шапаренко. Шевченко пытался усилить атаку.

Сборная Украины поплыла настолько, что в одном из эпизодов Александр Караваев не смог выбросить аут. Серьезно. Вышел на поле вместе с мячом, и уже там мяч выпал из его рук.

Казалось, что игра сделана. Но Андрей Ярмоленко, самый активный игрок сборной Украины в этом матче, принял мяч на левом фланге, сместился в центр и с левой положил мяч в дальнюю девятку.

Шикарный гол, лучший на этом турнире, и Украина вернулась в игру.

А уже через четыре минуты вернулась в игру окончательно. Стандарт, навес с левого фланга, Яремчук опередил оппонента и головой вколотил мяч в сетку. 2:2.

Еще шесть минут спустя вышедший на замену Натан Аке с левого фланга совершил навес в штрафную, Дюмфрис продавил Зинченко и головой пробил в ближний угол ворот — мяч от рук Бущана залетел в сетку.

На оставшиеся десять минут матча (плюс пять добавленных) у Украины уже не осталось сил. Голландцы завладели мячом и играли четко в контроль, даже Депай не лез в обводку. У Украины пытался взять игру на себя Зинченко, но ничего у игрока «Манчестер Сити» не получалось.

Итог этого матча в конечном счете закономерен, ну а сборная Украины показала, что ей вполне по силам выйти из этой группы. Следующими соперниками команды Шевченко будут сборные Северной Македонии и Австрии.