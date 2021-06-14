«Россия никогда колени не преклоняла»: скандал вокруг акции BLM на Евро

Иностранные фанаты освистывают свои команды за акцию BLM

Акция коленопреклонения в поддержку движения «Black Lives Matter» («Жизни темнокожих важны») вызвала горячие споры еще до начала чемпионата Европы по футболу. Часть сборных заранее решила, что вставать на колено не собирается. Так, полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич предупредил об этом от лица «шашечных».

«Наша позиция такова: мы не будем вставать на колено. Никакой особой причины для такого решения нет. Мы просто обсудили это внутри команды и приняли решение не вставать на колено, однако это не значит, что мы за расизм или поддерживаем дискриминацию в футболе. Мы лишь считаем, что этот жест не помогает решению проблемы. Есть другие способы борьбы с расизмом», — приводит слова Модрича «Би-би-си».

Реклама

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что преклонение колена перед матчем может рассматриваться как провокационный жест. Таким образом, сборная Венгрии, играющая на Евро в одной группе с Португалией, Францией и Германией, также не будет становиться на колени.

Кроме того, в столице Венгрии — Будапеште, который примет три матча группового этапа и один четвертьфинал, негативно относятся к коленопреклонению в исполнении других команд.

Так, во время товарищеского матча Венгрия — Ирландия (0:0) незадолго до старта Евро местные фанаты освистали команду гостей за этот жест. Виктор Орбан в интервью ATV объяснил эту реакцию следующим образом:

«С точки зрения нашей культуры эта система жестов кажется непонятной и провокационной. Болельщики отреагировали так, как обычно отвечают на провокации. Да, фанаты не всегда выбирают самую элегантную форму ответа, но мы понимаем причины. Не думаю, что преклонению колена есть место на поле. Спорт — это о других вещах».

Федерация футбола Шотландии также предупредила, что не будет опускаться на колени, отметив, что бороться против расизма нужно на ногах:

«Команда, тренерский штаб и прочие члены сборной будут стоя противостоять расизму в преддверии матчей группы D».

Однако чуть позже пресс-служба шотландцев подчеркнула, что конкретно перед матчем с Англией (18 июня) игроки все же преклонят колено из солидарности. Видимо, таким образом шотландцы хотят поддержать своих соседей, которые относятся к движению BLM, пожалуй, серьезнее всех остальных стран Европы.

Напомним, каждый матч АПЛ в прошедшем сезоне, а также игры более низких дивизионов Англии — Лиги 1, Лиги 2, — начинались с коленопреклонения. В случае с Туманным Альбионом такое трепетное отношение к борьбе с расизмом и насилием в отношении темнокожих вполне оправданно: в истории Англии есть темное пятно в виде рабовладельчества и жестокого обращения с пленниками из Африки.

Сборная Англии преклоняет колено перед каждым своим матчем и собирается делать это на Евро. Однако, как ни удивительно, собственные болельщики тоже освистывают «трех львов» за эту акцию.

Так, подопечные Гарета Саутгейта преклоняли колено в двух товарищеских матчах накануне Евро — против Австрии (1:0) и Румынии (1:0), — и в обоих случаях удостоились свиста от части своих фанатов. Вполне возможно, что ситуация повторится и на Евро, где «три льва» стартуют матчем с Шотландией.

Ранее британские болельщики также освистывали этот жест на матчах последних туров АПЛ, на которые допустили зрителей. Кому-то из фанатов кажется, что акция BLM смешивает футбол и политику, а кто-то выступает против коленопреклонения потому, что считает, что этот жест якобы давно потерял силу и превратился в «показуху». Так утверждал, например, темнокожий нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа, который в марте стал первым игроком АПЛ, отказавшимся преклонять колено.

«Почему я должен опускаться на колено, чтобы доказать, что моя жизнь важна? Это все просто унизительно! От меня постоянно ждут, что я поддержу BLM и буду говорить о расизме, чтобы потом сделать заголовок «Заа с нами». Просто так, для галочки», — заявлял футболист.

Однако сборная Англии не поддается таким рассуждениям и продолжает поддерживать акцию. Пресс-служба команды даже выпустила заявление, в котором попросила фанатов поддержать команду в этом вопросе, однако часть болельщиков проигнорировала это и продолжила свистеть.

УЕФА осудил поведение российских фанатов

Сборная России, как и многие другие сборные, не стала вставать на колено перед матчем с Бельгией (0:3). Кроме того, за этот жест отечественные фанаты освистали футболистов гостей. Такое негативное отношение к акции BLM не осталось незамеченным со стороны организатора Евро — УЕФА.

«Любой игрок или официальное лицо может встать на колено перед матчем. Мы призываем зрителей проявлять уважение к футболистам, которые преклоняют колено», — заявили в пресс-службе УЕФА.

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) также жестко раскритиковала поведение российских болельщиков.

«Прискорбно и досадно, что болельщики сборной России освистали футболистов бельгийской команды, преклонивших колено. Этот жест — прогрессивный символ, призывающий к расовому равенству. Свист в ответ на преклонение колена является символом крайнего неуважения, и, на наш взгляд, посылает расистский сигнал», — говорится в заявлении FARE.

Также поведение россиян вызвало возмущение в иностранных СМИ. Британское издание The Observer назвало «позором» отказ российских игроков преклонять колено, а корреспондент The Guardian признался в статье, что его очень порадовали голы сборной Бельгии, поскольку таким образом россияне как бы поплатились за свой свист.

«Оба гола Ромелу Лукаку принесли дополнительное удовлетворение тем, что заставили замолчать тех фанатов, которые высмеивали перед матчем сборную Бельгии. Игроки сборной России в тот момент предпочли остаться на ногах. Когда об этом решении спросили главного тренера Станислава Черчесова, он ответил: «Этот вопрос не связан с футболом. Если у вас есть вопрос про игру, задайте мне его». Что за стыд!» — написал британский журналист.

В бельгийских СМИ также нередко отмечали, что темнокожий нападающий Лукаку был дополнительно мотивирован свистом и потому показал невероятную игру против сборной России, а таблоид Nieuwsblad назвал россиян «глупцами» за освистывание акции.

Однако, как уже демонстрировал пример со сборной Англии, даже на Западе не существует единства мнений по этому поводу. Например, в комментариях на сайте бельгийской газеты La Derniere Heure, раскритиковавшей россиян, сами бельгийцы поддерживают поступок соперников.

«Россияне правы. Прекратите распространять на нас проблемы США», — написал читатель под ником Jo DM.

«Понимаю русских. Футбольные соревнования не должны быть отражением политики», — отметил Dom Van Snick.

«Проблема с этими жестами в том, что они защищают лишь жизни некоторых, а не всех», — считает Arthur Delfouille.

«Россия никогда колени не преклоняла»

В России большинство, естественно, поддерживает решение не преклонять колено.

«У нас и без преклонения все жизни имеют значение! Вставать на колено не надо. Это глупо! Наши ребята — красавцы! Нечего на колени вставать», — сказал «СЭ» знаменитый футбольный болельщик и артист Михаил Боярский.

«Такого пункта в регламенте нет. Мы соревнуемся по тем правилам, которые написаны, — отметила олимпийская чемпионка Ирина Роднина. — Нигде не написано, что мы обязаны вставать на одно колено. У каждой страны есть свои национальные моменты. Команда приняла такое решение. Нашу страну это никак не касается. В наших традициях мы преклоняем колено только перед своей страной. Россия никогда колени не преклоняла».

Судя по полярным мнениям разных стран, болельщиков и организаторов Евро, обсуждения вокруг акции BLM на Евро закончатся еще не скоро. И это еще один из околополитических моментов, которые порой затмевают футбол.