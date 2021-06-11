Битва Роналду с Мбаппе, исторический прорыв Украины: что смотреть на Евро

11 июня стартует долгожданный и многострадальный чемпионат Европы по футболу. Его ждали лишний год — из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен с 2020-го на 2021-й, и в итоге он все-таки состоится, хотя в этом и были сомнения. В маркетинговых целях, как и Олимпиада в Токио, турнир сохранил в своем названии приставку «2020».

Реклама

История

Евро должен был пройти на 12 стадионах 12 городов 12 государств 12 национальных ассоциаций УЕФА. Это все было запланировано в рамках юбилея чемпионатов Европы, первый из которых состоялся в 1960 году, — и победу в нем праздновала сборная СССР.

Но началась пандемия, и Евро перенесли на год. Однако даже в 2021-м Ирландия отказалась проводить у себя матчи со зрителями, поэтому игры из Дублина были перенесены в Санкт-Петербург, который примет теперь семь матчей вместо трех. Также пускать фанатов на матчи отказались в испанском городе Бильбао, поэтому эти игры были перенесены в Севилью.

Таким образом, матчи пройдут теперь на 11 стадионах в 11 странах, а в остальном все по плану.

Регламент

24 европейские сборные примут участие в финальной части турнира. Эти команды разделены на шесть групп по четыре команды в каждой.

В плей-офф (1/8 финала) выходят команды, занявшие в группах первое и второе место, а также четыре лучшие команды из числа тех, что заняли третьи места в своих группах. Начиная с этой стадии команды будут проводить матчи на вылет.

Группа А: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс

В этой, одной из самых ровных групп на Евро, у Италии есть очевидное преимущество, поскольку все свои матчи в первом раунде команда под руководством Роберто Манчини проведет на домашнем стадионе в Риме. Остальные игры в квартете будут сыграны в Баку.

Впрочем, говорить, что Италия — очевидный фаворит группы, не приходится. Четыре года назад во Франции команда дошла только до четвертьфинала Евро, а на ЧМ-2018 и вовсе не сумела отобраться. На мировых первенствах с Италией подобное случилось впервые с 1958 года.

Швейцария выходила в плей-офф на последних трех крупных турнирах, правда, во всех случаях команда выбывала из борьбы в 1/8 финала. Команда под руководством Владимира Петковича составлена преимущественно из игроков немецкой Бундеслиги, но есть в составе игроки и из других чемпионатов. Например, Шердан Шакири и Гранит Джака известны по выступлениям за английские «Ливерпуль» и «Арсенал».

Сборную Уэльса мы хорошо помним по Евро-2016. Тот турнир команда начала с победы над сборной Словакии (2:1), затем было поражение от Англии 1:2. Ну а в последнем матче группового этапа Уэльс победил сборную России со счетом 3:0, вышел в плей-офф, где сначала обыграл Северную Ирландию, а затем и Бельгию.

Не стоит недооценивать в целом очень ровную команду Райана Гиггза. Гарет Бэйл по-прежнему в составе своей национальной сборной, он провел неплохой сезон в «Тоттенхэме» и в следующем намерен закрепиться в «Реале» под руководством Карло Анчелотти.

Сборная Турции на прошлом Евро не вышла из группы и не участвовала в последних четырех чемпионатах мира. В команде есть футболисты из «Ювентуса», «Милана» и «Ливерпуля», но не сказать, что они основные в своих клубах. Зато есть такие люди, как форвард ставшего чемпионом Франции «Лилля» Бурак Йылмаз. Такие игроки могут в одиночку решать судьбу самых важных матчей.

Турция будет иметь самый молодой состав на старте турнира, средний возраст которого 24 года и 352 дня.

Группа В: Бельгия, Дания, Финляндия, Россия

Это наша группа. О сборной России мы уже рассказывали и еще не раз расскажем, а пока пробежимся по нашим соперникам.

В группе B есть явный фаворит — команда Бельгии. Эта сборная, обладающая невероятно сильным составом, все ближе и ближе подбирается к высоким местам на крупных турнирах. На чемпионате мира в России бельгийцы завоевали бронзу, но с тем составом исполнителей, которым располагает команда, это явно не предел.

Главный вопрос в том, успеет ли (и когда) восстановиться к турниру главная звезда «красных дьяволов» Кевин де Брейне. У него серьезная травма, полученная в финале Лиги чемпионов. В матче со сборной России лидер Бельгии точно не сыграет. Дальше — под вопросом.

Еще два соперника сборной России — Дания и Финляндия — ничем не выделяющиеся из общей массы европейских середняков команды, с которыми подопечные Черчесова могут играть на равных и уверенно побеждать.

Впрочем, у датской команды достаточно в составе футболистов, выступающих в серьезных европейских клубах: в списке есть и «Челси», и «Милан», и «Лестер», и дортмундская «Боруссия», и даже «Барселона».

Сборная Финляндии гораздо скромнее по именам, да и вообще финны впервые в своей истории пробились на крупный турнир. Но у финской команды есть секретное оружие!

«Единственный напиток, который мы привезли из Финляндии, — безалкогольный свекольный шот, свекольный сок. Свекла не является популярной в меню футболистов, возможно, из-за ее вкусовых качеств. Однако ее суть кроется в другом.

Когда человек пьет свекольный сок за два-шесть часов до нагрузок, он действует как природный нитро. Механизм заключается в том, что кровеносные сосуды расширяются, и насыщенная кислородом кровь может намного лучше циркулировать в организме», — рассказал шеф-повар сборной Финляндии Рейо Джункари.

Группа С: Украина, Нидерланды, Австрия, Северная Македония

В этой группе очевидным аутсайдером выглядит команда Северной Македонии. Выход на Евро-2020 — это первый значимый успех команды на международной арене.

Австрия периодически попадает на крупные турниры, но пока никогда не выходила из группы. На Евро команда играла в 2008 (будучи сохозяином турнира) и 2016 годах. В финальной стадии ЧМ Австрия не выступала с 1998 года.

При этом австрийцы располагают вполне интересным составом, составленным преимущественно из игроков Бундеслиги. Давид Алаба, недавно перешедший в мадридский «Реал», — главная звезда команды.

Команде Нидерландов, которая все три матча проведет на своем поле, предстоит доказывать прежде всего самой себе, что кризис в голландском футболе преодолен. Нидерланды не прошли квалификацию к предыдущему Евро и чемпионату мира в России. Голландия пропустила два крупных турнира подряд, вы представляете?

Стефан де Врей, Маттейс де Лигт, Джорджиньо Вейналдум, Френки де Йонг, Донни ван де Бек — неплохой костяк для команды. Отметим, что и Квинси Промес из «Спартака» находится в этом коллективе и готовится к Евро. Хотя игрока московского клуба настойчиво хотят призвать к суду по делу о нанесении ножевых ранений своему родственнику, которое возбудили еще до возвращения футболиста в «Спартак».

Сборная Украины на турнире будет представлена преимущественно игроками из внутреннего чемпионата. Главные звезды команды — защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко и Руслан Малиновский из «Аталанты».

Украинская команда будет участвовать в третьем чемпионате Европы подряд, но из группы команда ни разу не выходила. Главный и единственный пока успех команды — выход в четвертьфинал на чемпионате мира — 2006.

Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия

У сборной Шотландии нет успехов на международной арене, поэтому уже сам факт ее попадания на Евро можно считать успехом. Последний раз на крупном турнире команда выступала в финальной стадии ЧМ-1998.

Золотой век чешского футбола, апофеозом которого стали финал Евро-1996 и полуфинал Евро-2004, давно позади. Хотя это как посмотреть. Чехия пропустила три последних чемпионата мира, но при этом не пропустила ни одного чемпионата Европы с момента раздела страны.

В заявке команды на турнире нет звезд, зато команда опытная и сыгранная — дебютантов почти нет. Есть в числе приглашенных на Евро и игрок «Спартака» Алекс Крал, который намерен летом сменить клуб. Что ж, у него есть хорошая возможность привлечь к себе внимание серьезных команд.

Если золотое поколение чехов сошло со сцены давно, то у хорватов болезненная смена в процессе. Финалисты последнего чемпионата мира еле квалифицировались на Евро-2020, и на турнире представят болельщикам немало новых имен.

Луку Модрича мы знаем. И игрока ЦСКА Николу Влашича тоже знаем. Есть, конечно, и еще знакомые имена, но сюрпризов будет достаточно. Потому и непонятно, чего можно ждать от хорватской сборной. Из которой, напомним, в московский ЦСКА ушел помощник главного тренера Златко Далича — Ивица Олич. И хотел, вроде как, поработать по совместительству во время паузы в чемпионате, но не разрешили. В итоге наставник армейского клуба будет трудиться в сборной Хорватии неофициально, исключительно во время своего отпуска.

Сборная Англии, кажется, достигла той стадии развития, когда команде уже пора что-то выиграть. Три года назад на чемпионате в России англичане вышли в полуфинал, а побеждали они на международной арене только один раз — в 1966 году на чемпионате мира.

Сейчас у Англии отличный состав, набравшийся опыта тренер, и будет очень странно, если команда на Евро не будет бороться за самые высокие места.

Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия

Эта группа еще до старта турнира лишилась не то чтобы интриги, но некоторой привлекательности. Потому что Златан Ибрагимович, весной решивший вернуться в сборную, получил травму и на Евро не сыграет.

Но и без него сборная Швеции — вполне серьезный коллектив, который был в четвертьфинале ЧМ-2018, а на Евро непрерывно участвует с 2000 года. За «Тре Крунур» на турнире могут сыграть игроки «Краснодара» Виктор Классон, Кристоффер Олссон и Маркус Берг, весной объявивший об уходе из стана «быков», а также нападающий «Спартака» Джордан Ларссон.

Главный фаворит группы — сборная Испании. На бумаге. А так перед началом турнира двое игроков команды заразились коронавирусом, так что в данный момент нельзя сказать, как скажется на подготовке команды вынужденный уход на изоляцию. Ну и не лишним будет заметить, что на трех последних крупных турнирах Испания дальше 1/8 не проходила.

Сборная Словакии играла в 1/8 финала предыдущего чемпионата Европы. Но с тех пор команда пережила, да и продолжает переживать болезненную смену поколений. В частности, за национальную команду уже не так ярко выступает Марек Гамшик — самый звездный игрок в истории Словакии. 33-летний футболист недавно перебрался в Турцию из Италии транзитом через Швецию.

А вот от сборной Польши на Евро ожидают многого. Понятное дело, из-за Роберта Левандовского, который в минувшем сезоне побил все возможные рекорды в «Баварии».

Поляки попадают в финальный турнир чемпионата Европы в четвертый раз подряд, но только однажды вышли из группы. Болельщикам «Локомотива» будет интересно наблюдать за игрой в составе сборной Польши полузащитника Гжегожа Крыховяка.

Группа F: Португалия, Франция, Германия, Венгрия

«Группа смерти» — по-другому это сочетание команд назвать нельзя. Действующий чемпион мира и финалист последнего Евро (это Франция), действующий чемпион Европы (это Португалия), плюс чемпион мира — 2014 и команда, которая на последних трех Евро была как минимум в полуфинале (это Германия). Ну и Венгрия.

Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Н'Голо Канте и Мануэль Нойер в одной группе — это если кратко. А вообще там такой список игроков из топ-клубов, что и не перечислишь.

Сборная Венгрии, которая проведет все три своих матча в группе на домашней арене в Будапеште, выглядит на этом фоне, как совсем бедный родственник. Но мы помним, что в 1992 году чемпионом Европы стала Дания, попавшая на турнир за несколько недель до его начала из-за дисквалификации Югославии. Мы помним, как в 2004 году победила Греция, которой пророчили последнее место место в группе.

Кто на этом турнире в итоге победит — фаворит или аутсайдер — это уже частности. Главное, что он состоится. И пройдет со зрителями.