Ждут провокаций: польских фанатов назвали главной угрозой Санкт-Петербургу

Штаб по безопасности российского организационного комитета чемпионата Европы – 2020 по футболу выявил основную угрозу во время предстоящего турнира. Ею стали болельщики сборной Польши.

По информации Telegram-канала Baza, такое заявление было сделано во время совещания штаба чемпионата Европы в России по безопасности, в котором приняли участие представители оргкомитета, Росгвардии, МВД и ФСБ.



По мнению представителей правопорядка, на польских фанатах необходимо сконцентрировать внимание, потому что именно от них можно ожидать различного рода провокаций. Всего на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге купили билеты около 2,5 тыс. польских граждан.

«Российские и польские фанаты хорошо знакомы между собой. Многие помнят нападения поляков на русских во время чемпионата Европы-2012, но встречи происходили и после этого: буквально недавно группировка питерских фанатов ездила в Польшу для встречи с «коллегами». В общем, поляков ждет особая встреча в Северной столице», — указано в источнике.

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Одной из ярких вех в противостоянии российских и польских фанатов можно назвать чемпионат Европы – 2012. Перед матчем национальных сборных в Варшаве произошло достаточно серьезное столкновение болельщиков, в которое была вынуждена вмешаться полиция.

Российские фанаты устроили марш по центру Варшавы, отмечая День России. Когда колонна проходила по мосту, польские болельщики прорвались сквозь полицейское оцепление и устроили стычки с россиянами. В дело были вынуждены вмешаться полицейские, сообщалось, что марш тогда сопровождало около 6 тыс. сотрудников правопорядка. Сообщалось, что полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и водометы.

Позднее сотрудники правоохранительных органов вместе с собаками окружили стадион, на котором проходил матч России и Польши. Встреча завершилась ничьей – 1:1. Примечательно, что обе команды не смогли выйти из группы в плей-офф.

Бывший глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин в комментарии «Газете.Ru» не исключил возможность того, что с польскими фанатами в Санкт-Петербурге возможны различные инциденты, потому что болельщики могут быть достаточно опасны, особенно, если приедут в Россию массово.

«Польских болельщиков можно отнести к категории потенциально опасных, особенно, если они приедут массово. Возможно, чуть больше внимания придется уделить правоохранительным органам для обеспечения охраны общественного порядка, мероприятий с участием польской сборной. Но этот вовсе не значит, что это что-то запредельное, что будет что-то ужасное, потому что действует система FAN ID, все имена будут известны, система распознавания лиц будет работать. И еще есть опыт проведения чемпионата мира и Кубка Конфедераций, значит, с чемпионатом Европы тоже справятся», — заявил Шпрыгин.

«Наверно, их тех сборных, которые будут играть в Санкт-Петербурге, польские фанаты – это те самые, с которыми потенциально могут быть какие-то инциденты или эксцессы», — заключил он.

В Санкт-Петербурге состоятся шесть игр группового этапа Евро-2020: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), а также один четвертьфинальный матч (2 июля).